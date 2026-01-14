Tensión y violencia en Irán: qué le compra y le vende la Argentina al país que está en la mira de Trump

Otra vez, el presidente estadounidense Donald Trump se refirió a los aranceles como una herramienta para lograr sus objetivos. En el caso de Irán, declaró que Estados Unidos va a imponer un gravamen del 25% a los socios comerciales de ese país “en un intento de apretar las clavijas al régimen teocrático de los ayatolás”, según consigna AFP.

Hay que recordar que Irán controla el Estrecho de Ormuz, punto de salida del Golfo Pérsico y determinante para el comercio internacional, ya que es lugar de paso del 25% del petróleo mundial y del 35% que se comercializa por vía marítima. A través de la amenaza de bloquear el estrecho, tiene margen para contraatacar, como se ve en los saltos de los precios del petróleo registrados en los últimos días.

El arancel del 25% se aplicaría “inmediatamente” a los socios comerciales de la República Islámica, afectando sus actividades con Estados Unidos. Los principales países de exportación para Irán son China, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Afganistán y Corea del Sur. A quienes más compra son China, la Unión Europea, Emiratos Árabes Unidos, India y Turquía. Rusia también hace negocios considerables con Irán. La energía domina sus exportaciones. Sus principales importaciones incluyen oro, granos y teléfonos inteligentes.

Analiza AP que las sanciones podrían perjudicar a la República Islámica al reducir su acceso a bienes extranjeros y aumentar los precios. Sin embargo, los aranceles también podrían generar repercusiones para Estados Unidos, potencialmente elevando los precios que los estadounidenses pagan por productos importados desde países que son socios comerciales de Irán, como textiles turcos y piedras preciosas indias, y amenazando una frágil tregua comercial que Trump alcanzó el año pasado con China.

Parte de las incógnitas que se plantean, además del resultado de una crisis de consecuencias imprevisibles, son, a raíz de los nuevos aranceles, qué pasará con la relación entre Estados Unidos y China, un vínculo que repercute en la economía global, y también si se van a sumar a los del año pasado. O si dejaría afuera, o no, importaciones de energía.

En Irán, con una población de unos 90 millones de habitantes, se vive una situación extrema. A raíz de las protestas contra el régimen islamista, el número de muertos ya superó las 3400 personas, reportaron activistas, mientras que el gobierno intenta sofocarlas a sangre y fuego.

Años de sanciones impuestas para detener el programa nuclear de Irán aislaron al país, pero aun así, en 2022 (últimos datos disponibles), logró realizar exportaciones por US$77.000 millones e importaciones por US$55.000 millones, según la Organización Mundial del Comercio.

El intercambio con la Argentina

El 17 de junio de 1994 se publicó en el Boletín Oficial la Ley 24.317 y los términos de un acuerdo comercial entre la Argentina y el gobierno de la República Islámica de Irán. Había sido suscripto en Teherán, el 19 de febrero de 1990.

Decía que “las partes contratantes se comprometen a realizar los mayores esfuerzos para apoyar y expandir el comercio entre ambos países” y que “los buques mercantes de propiedad de las partes contratantes o arrendados por ellas gozarán, recíprocamente, del mejor tratamiento que consientan sus respectivas legislaciones”

Agregaba que “cada una de las partes contratantes estimulará las visitas de empresarios y delegaciones comerciales, y facilitará la participación de cada una de ellas en las ferias comerciales que se celebren en sus respectivos países”.

El 17 de marzo de 1992 se había producido el ataque terrorista contra la embajada de Israel en la Argentina, que dejó 29 muertos y 242 heridos. Casi un mes después de la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial, el 18 de julio de 1994 se llevó a cabo el atentado también terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), con el resultado de 85 muertos y más de 300 heridos.

“La Argentina e Irán históricamente han tenido una relación muy buena en términos de comercio”, comenta Gustavo Idígoras, al frente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y del Centro Exportador de Cereales (CEC). “Esa relación naturalmente se deterioró cuando el gobierno argentino hizo las denuncias correspondientes por los ataques terroristas que sufrió la Argentina”, agrega.

“Irán es un mercado de gran volumen y compra sin pedir grandes condiciones de calidad. La Argentina ha sido un proveedor confiable, sobre todo de productos del agro industrializados, pero ya no ocupamos ese lugar, tenemos muy pocas ventas a Irán y Brasil ha tomado esa posición con un relacionamiento fuerte”, continúa.

No es de extrañar que el comercio con Irán exista, aunque es muy poco. “La normalización de las relaciones económicas depende de la solución política a la que se llegue respecto a la cooperación de Irán en el esclarecimiento del trágico atentado a la AMIA, cuestión demandada por la justicia argentina, que aún permanece pendiente”, sostiene el informe de Cancillería, el último disponible, de 2019.

El escaso intercambio comercial es casi todo favorable para la Argentina. Este país exportó en los primeros 11 meses de 2025, sobre todo, harina y pellets de la extracción de aceite de soja; productos y preparaciones a base de compuestos orgánicos, medios de cultivo preparados para el desarrollo de microorganismos; maíz en grano, porotos de soja excluidos para siembra. Los envíos fueron por US$319.062.

Se compró a Irán pistachos sin cáscara, frutos secos y semilla, uvas secas incluidas las pasas; pistachos con cáscara, dátiles secos y el saldo fue favorable para la Argentina en US$31.062.

Un informe de Cancillería refleja que el comercio bilateral de Argentina con Irán superó, entre los años 2008 a 2011, los US$1000 millones, incrementándose notablemente el intercambio entre ambos países.

“Como característica principal, cabe señalar que el saldo de la balanza comercial es ampliamente favorable para la Argentina. A partir de 2014, las exportaciones de nuestro país a Irán comenzaron a caer; no obstante el año 2017 evidenció un repunte, alcanzando los US$446 millones”, sostiene el informe.

En los últimos años, hay una ausencia de delegaciones comerciales a Irán, además de por cuestiones ajenas al comercio, por las dificultades financieras y de pago derivadas de las sanciones impuestas contra ese país.