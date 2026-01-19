La economía del cambio de régimen

El cambio de régimen suele considerarse un punto de inflexión económico. Empobrecidos por años de indisciplina fiscal, controles de precios y decadencia del Estado, casi siete de cada diez venezolanos creen que sus condiciones de vida mejorarán durante el próximo año ahora que Estados Unidos ha derrocado a su incompetente dictador, Nicolás Maduro. Muchos iraníes que protestan valientemente contra sus gobernantes teocráticos por el deterioro de su nivel de vida deben albergar esperanzas similares. Sin embargo, aunque los momentos políticos pueden llegar de forma repentina, como han aprendido Maduro y los ayatolás, los resultados económicos tardan más en ajustarse.

Los economistas llevan mucho tiempo tratando de determinar qué efectos tiene la agitación política en el crecimiento. Las primeras respuestas fueron pesimistas. En la década de 1990, cuando estaban de moda las regresiones de crecimiento entre países, Alberto Alesina, de la Universidad de Harvard, y sus coautores descubrieron que los cambios frecuentes de gobierno estaban asociados a un crecimiento más lento. Robert Barro, también de Harvard, demostró que las revoluciones y los golpes de Estado iban de la mano de una menor inversión, en gran parte porque socavaban los derechos de propiedad. La inestabilidad política, en promedio, parecía perjudicial para los negocios. Sin embargo, esos promedios ocultaban variaciones sorprendentes. La transición de Rusia a principios de la década de 1990 terminó en colapso. Corea del Sur después de 1987 y Polonia después de 1989 sufrieron perturbaciones, pero luego se recuperaron.

Un hombre sostiene un cartel del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, durante el funeral de miembros de fuerzas de seguridad que murieron durante las protestas antigubernamentales en Teherán, Irán, el miércoles 14 de enero de 2026. (Foto AP/Vahid Salemi) Vahid Salemi - AP

En otras palabras, choques políticos similares produjeron resultados económicos muy diferentes. La democracia por sí sola no explica la divergencia. Las transiciones democráticas en lugares como Ecuador y Rumanía no condujeron a un crecimiento robusto. Como demostraron Alesina y sus coautores, las democracias no superan de forma fiable a las autocracias durante los periodos de agitación. El factor decisivo es si una ruptura convence a los hogares y a las empresas de que las reglas económicas a las que se enfrentan han cambiado realmente y perdurarán.

En un artículo de 1991, Dani Rodrik demostró cómo la incertidumbre sobre la longevidad de las reformas puede disuadir la inversión, incluso cuando las políticas parecen sólidas sobre el papel. Chile después de 1990 ilustra la dinámica opuesta. La democracia regresó, pero el nuevo gobierno de centroizquierda conservó el marco económico que heredó. Al mantener la disciplina fiscal, los mercados abiertos y los derechos de propiedad, tranquilizó a los inversionistas asegurándoles que las reglas eran estables. La confianza se mantuvo y el crecimiento siguió siendo fuerte.

Serbia en octubre de 2000 ofrece el caso más claro de una ruptura que restableció las expectativas. Slobodan Milosevic cayó tras negarse a aceptar una derrota electoral, en medio de la inolvidable imagen de una excavadora arrollando una emisora estatal en Belgrado. El nuevo gobierno actuó con rapidez para reincorporarse a la economía mundial. Restableció las relaciones con el FMI y la Unión Europea, reabrió el comercio y estabilizó la macroeconomía. La inflación, que había alcanzado una media de casi el 50% anual en los cinco años anteriores, se redujo a más de la mitad en los cinco siguientes. El crecimiento medio anual superó el 6% y volvió el capital extranjero. Más tarde se llevaron a cabo numerosas reformas estructurales, desde la privatización de los bancos hasta la lenta liquidación de las empresas estatales. Los primeros beneficios se debieron a la creencia de la población de que las reglas del juego habían cambiado para siempre.

La Revolución de los Jazmines derrocó a Zine el-Abidine Ben Ali, impulsada por la promesa de un poeta de que el destino respondería a las aspiraciones populares. Archivo

Contrasta esto con lo ocurrido en Túnez en 2011. La Revolución de los Jazmines derrocó a Zine el-Abidine Ben Ali, impulsada por la promesa de un poeta de que el destino respondería a las aspiraciones populares. Pronto se celebraron elecciones competitivas y se aprobó una constitución democrática. Sin embargo, la economía siguió estancada en los viejos hábitos. Los sucesivos gobiernos intentaron comprar la calma con un mayor gasto y una nómina pública en expansión, mientras posponían decisiones más difíciles sobre los subsidios, las empresas estatales y los rígidos mercados laborales. La corrupción volvió en formas familiares. En 2018, la confianza en el gobierno se había reducido a la mitad. Los inversionistas vieron cómo la nueva política se superponía a la vieja economía. El desempleo juvenil, el motivo original del descontento, apenas se movió. El destino puede responder a las aspiraciones, pero los mercados son más difíciles de persuadir.

Libia ilustra el resultado más destructivo. Muamar el Gadafi cayó rápidamente en 2011. Poco después, el Estado se sumió en una guerra civil. Gobiernos rivales y milicias lucharon por el territorio y el control de los ingresos petroleros. Sin una autoridad capaz de recaudar impuestos de forma fiable, pedir préstamos de forma creíble o hacer cumplir los contratos, la gestión económica se volvió imposible. La producción subía y bajaba con la producción de petróleo. A medida que los yacimientos y los puertos eran confiscados o bloqueados, la inflación se volvió volátil y las inversiones se evaporaron. La política económica era la que permitían los hombres armados.

Todos estos episodios apuntan a una lección sencilla. La ruptura política solo tiene importancia económica si establece un ancla creíble: claridad sobre quién establece las reglas, cómo se aplican y si durarán lo suficiente como para justificar la inversión. La Venezuela actual depende de una credibilidad prestada.

Donald Trump está trabajando con una nueva cara del antiguo régimen, Delcy Rodríguez, y gestionando los flujos de petróleo desde lejos. La estabilidad se mantiene gracias a las exportaciones de petróleo y la supervisión externa. Esto puede mantener el comercio en marcha, pero contribuye poco a reactivar la inversión a largo plazo. Del mismo modo, derrocar al régimen de Irán no garantizará por sí solo la recuperación económica.

En 2021, la junta de Myanmar anuló unas elecciones mediante un golpe de Estado, pero mantuvo el funcionamiento del Estado; lo que se rompió fue la confianza. AFP

Levantamos anclas

Lo que también importa no es si se dispersan las multitudes, sino si se fracturan las creencias compartidas sobre las reglas, los contratos y las políticas. En 2021, la junta de Myanmar anuló unas elecciones mediante un golpe de Estado, pero mantuvo el funcionamiento del Estado; lo que se rompió fue la confianza. Volvieron las sanciones, huyó el capital y se agotaron las inversiones. Las intervenciones de los generales tailandeses ofrecen una versión más suave de esto: no hay revolución, pero sí suficiente intromisión como para minar la credibilidad y ralentizar el crecimiento.

Las democracias ricas no son inmunes a esta erosión institucional. Las expectativas económicas pueden desmoronarse sin que haya levantamientos ni golpes de Estado. Se basan en el compromiso creíble del Estado de no reescribir los contratos, politizar la regulación o devaluar la moneda. Mientras Trump se ocupa de remodelar Venezuela, y tal vez Irán, desde la distancia, sus ataques a la Reserva Federal pueden provocar su propio tipo de fractura. La economía de la ruptura tiene que ver con la credibilidad. Es más fácil perderla discretamente en casa que reconstruirla ruidosamente en el extranjero.