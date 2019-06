Todo el agro se reúne en Agroactiva 2019

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de junio de 2019 • 18:02

Con la presencia del gobernador de Santa Fe Miguel Lifschitz, quedó inaugurada Agroactiva 2019, la exposición agropecuaria que se realiza en la localidad santafecina de Armstrong y que reúne a productores y a las principales empresas proveedoras del sector.

"Agroactiva es hoy la muestra agropecuaria- agroindustrial más importante del país. Este año tiene 600 expositores y más de 16 delegaciones extranjeras", cuenta el gobernador Miguel Lifschitz y agrega: "Es una muestra que expone todo el potencial de los productores, del sector industrial y de servicios vinculado a la actividad agropecuaria".

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz dejó inaugurada la tradicional muestra del sector que se realiza en Armstrong.

Cada año, en Agroactiva, se dan cita las empresas más importantes del sector agroindustrial y, por supuesto, los productores. Pero gracias a una iniciativa del gobierno de la Provincia de Santa Fe, también participan de ella pequeños y medianos emprendedores que no tienen una espalda financiera para alquilar un stand pero que igualmente pueden mostrar sus productos en el espacio gubernamental. De esa manera, productos alimenticios pero también maquinaria y distintas innovaciones tecnológicas, como por ejemplo distintos tipos de paneles solares, encuentran interesados.

"Agroactiva nos parece un lugar de encuentro muy eficiente", dijo Alicia Ciciliani, ministra de Producción de Santa Fe, a la hora de definir a la muestra agropecuaria que acaba de cumplir 25 ediciones y de justificar el fuerte apoyo que se le da desde el estado provincial. "Hay un encuentro de todo el ecosistema y, desde lo público, nosotros venimos a trabajar acá. Nos instalamos, hacemos reuniones e interactuamos", amplió.

Tecnología y medio ambiente

Uno de los grandes temas presentes en Agroactiva 2019, y que desde la esfera gubernamental impulsan para debatir y discutir, es el del impacto de la tecnología en el medio ambiente. En ese sentido, Ciciliani fue clara. "El énfasis está puesto en la innovación tecnológica al servicio de las buenas prácticas ambientales y saludables. La discusión sobre agroecología muchas veces remonta al siglo XIX, cuando el nivel de la producción de alimentos no alcanzaba ni siquiera a satisfacer las necesidades nutricionales de la población global. Hoy tenemos que producir alimentos para miles de millones de habitantes. Y eso creemos que se logra con la tecnología desarrollada vinculada al agro", dijo.

En ese vínculo entre el uso de la tecnología y el cuidado del medio ambiente el rol del Estado se vuelve fundamental. El gobierno provincial trabaja con monitoreos permanentes, brindando recomendaciones a los productores y escuchando a los ingenieros agrónomos y veterinarios de organismos como el INTA, el INTI y los colegios de profesionales. "Tenemos que dar esas certezas a la población, porque la población obviamente está preocupada. Estamos, por ejemplo, comprando sensores para todas las máquinas pulverizadoras de Santa Fe, que nos van a permitir, desde nuestro teléfono, conocer dónde están situadas y si están aplicando en un momento de viento o no. También estamos trabajando con una receta agronómica online que tiene que ser firmada por un ingeniero agrónomo que nos garantice que no se están aplicando productos prohibidos en la provincia de Santa Fe", contó la funcionaria.

Acunar: mejor leche y menor costo

La otra gran novedad que el gobierno de Santa Fe estuvo difundiendo en Agroactiva es el programa Acunar, una leche desarrollada en conjunto por los ministerios de Salud y de Producción con componentes nutricionales para embarazadas y bebés de hogares pobres que no pueden garantizar una dieta rica y diversa. El alimento será distribuido en centros de salud y escuelas de toda la provincia y las autoridades ya están trabajando para que se implemente a nivel nacional.

"Los niños en situación de pobreza, que no tiene alimentación variada, reciben una leche en polvo que muchas veces no pueden diluir por falta de agua adecuada o no tienen las condiciones de higiene para guardar la bolsa abierta. Cuando llegan las mamás embarazadas a los hospitales vienen con déficits nutricionales muy grandes que comprometen al feto. Entonces, nuestro objetivo es brindar una alimentación adecuada en los primeros 1000 días de vida, donde se decide el futuro de ese niño", contó Ciciliani. Esta leche tiene un costo de 13 por cajita y puede bajar más si se implementa en otras provincias del país. Ese es uno de los grandes desafíos que persigue hoy el gobierno de Santa Fe.