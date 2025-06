¿Todos podemos ser creativos? Es la pregunta que respondió Mariela Mociulsky, CEO de Trendsity y referente en análisis de tendencias de consumo y comportamiento humano en el marco del Summit de innovación organizado por LA NACION.

La especialista propuso un enfoque distinto para pensar la creatividad: no como una habilidad reservada para unos pocos, sino como una capacidad profundamente humana que todos podemos recuperar y ejercitar.

“La creatividad no está en los objetos. Está en la mirada”, señaló en el inicio de su exposición, desafiando los clichés tradicionales. A partir de ejemplos sencillos —una taza, por ejemplo— Mociulsky planteó que la clave está en cómo observamos el mundo. “Observar no es lo mismo que mirar. Mirar es registrar. Observar es detenerse, es escuchar lo que no se dice, interpretar gestos, contradicciones, patrones… Es mirar con preguntas, no con respuestas. Usando diferentes herramientas pero sin perder la mirada humana”, afirmó.

Mariela Mociulsky al aire

En ese sentido, presentó a la observación como una herramienta crítica para acceder a los grandes cambios que atraviesan hoy la experiencia humana. Porque entender lo que nos pasa —lo que deseamos, lo que tememos, lo que duele— es el primer paso para detectar oportunidades. “En las tensiones no resueltas, en las contradicciones, ahí habita el germen de las ideas más potentes”, explicó.

A lo largo de su presentación, describió cómo las transformaciones actuales —digitalización acelerada, crisis ambientales, nuevos modelos familiares, salud mental, envejecimiento poblacional, conflictos geopolíticos— no solo reconfiguran el entorno, sino también nuestras vivencias cotidianas.

“La creatividad es eso: leer esas tensiones, animarse a mirar distinto y construir a partir de lo que incomoda”, sostuvo.

Desde su experiencia como investigadora, Mociulsky remarcó que muchas de las ideas más transformadoras surgen del fastidio, del límite, de lo que no funciona. Como los casos paradigmáticos de Uber o Netflix, que no inventaron un nuevo servicio, sino que resolvieron una experiencia frustrante a partir de observar con otros ojos.

Finalmente, retomó una frase que sintetiza el espíritu de su mensaje: “El verdadero viaje no es buscar nuevos paisajes, sino tener nuevos ojos”, citando a Marcel Proust. En un mundo que cambia aceleradamente, mirar distinto no solo es una posibilidad. Es una urgencia.