Tom Perez: “Vamos a traer los hoteles de Hard Rock Cafe a Buenos Aires”

Aunque Hard Rock Cafe está presente en 67 países, la marca considera que la Argentina tiene algo especial. En parte, porque Buenos Aires es la única ciudad del mundo que tiene tres locales, y está próximo abrir el cuarto. Otro poco, porque en el marco del 50° aniversario de la compañía decidieron lanzar una campaña global con la figura de Lionel Messi como protagonista, luego de que frecuentara uno de los locales de Barcelona. En junio la alianza con el futbolista se firmó, y el martes se lanzó al mercado la hamburguesa que se inspiró en la estrella del PSG: la Messi Burguer.

La presentación del acuerdo contó con una presencia del mundo del fútbol. El presidente de Racing, Víctor Blanco participó del evento en su condición de inversor en el Hard Rock de Puerto Madero. Blanco no es un recién llegado al rubro gastronómico y cuenta con más de 50 años de experiencia en el negocio, incluyendo la gestión de locales emblemáticos de de Buenos Aires como La Banderita, La Madelaine, Bice, La Esquina Carlos Gardel y el hotel Savoy.

En diálogo con LA NACION, Tom Pérez, el vicepresidente de desarrollo de franquicias para América del Hard Rock International, adelantó cuáles son los planes de la empresa para seguir creciendo en la Argentina con la apertura de más locales de comida y la llegada de su cadena de hoteles Reverb. “Para nosotros la Argentina, junto con Brasil, es el país más importante para el desarrollo de la marca en Sudamérica”, aseguró el ejecutivo español.

- ¿Por qué decidieron firmar la alianza con Messi? ¿Por qué no con un músico?

- Messi venía mucho al Rock Cafe de Barcelona. Era fan, le encantaban las hamburguesas. Cuando empezamos a buscar una figura que pudiera representar la marca queríamos que sea importante a nivel mundial, y Messi iba con el lema que elegimos, que es ‘Live Greatness’ (Vivir grandeza). Inspira, y la música y el deporte abren pasiones en las personas. Pero además hay un enlace entre Hard Rock y la historia del fútbol, no es solamente porque Messi sea famoso. Cuando Hard Rock abrió en Londres, los meseros tenían un equipo de fútbol y jugaban contra otros bares de la ciudad. En la cancha, veían que el resto de los equipos tenían sus propias camisetas con la marca de su bar, entonces nos dijeron: ‘Jefe, todos tienen camisetas de su empresa, menos nosotros. ¿Por qué no nos hacen unas?’. Y así fue. Se imprimieron las primeras camisetas que decían Hard Rock Café, los meseros iban a jugar el partido con ellas y después volvían por unas copas al bar. Los clientes las veían y decían: ‘Oye, ¿dónde puedo conseguir esas camisetas? En ese entonces no se vendían, por lo que se las pedían al gerente, quien siempre regalaba una. Hasta que un día se cansó y dijo: ‘Vamos a vender estas camisetas’. Así nació la camiseta más famosa del mundo, con el equipo de fútbol de los meseros.

La firma del acuerdo entre Messi y Hard Rock

- ¿Qué importancia tiene la Argentina para la compañía?

- Justo después de esta entrevista, voy a hablar con los socios para hacer otra gira por el país y reubicar el local de Recoleta. Tuvimos que cerrar por una pérdida de concesión del edificio donde estábamos alojados, por eso ahora buscamos un nuevo local. Hay un dato importante: Buenos Aires es la única ciudad del mundo que tiene tres Hard Rock, y llegó a tener cuatro. Actualmente tenemos un local en cada aeropuerto, Ezeiza y Aeroparque, el de Puerto Madero, y próximamente volverá el de Recoleta. Con ese dato, queda al descubierto que para nosotros la Argentina es relevante.

También tenemos una franquicia en Ushuaia y este año vamos a abrir otra en Iguazú. A su vez estamos buscando locales en Mendoza, Bariloche, Rosario, Córdoba y otras ciudades del país para establecer otro local en 2023. Es decir, en los próximos dos años vamos a abrir 2-3 franquicias más. Para nosotros la Argentina, junto con Brasil, es el país más importante para el desarrollo de la marca en Sudamérica.

-El merchandising es otra de las unidades de negocio. ¿Por qué creen que la gente quiere comprar la remera de un restaurante?

-Representa el enlace que hay ente el público y la marca. Hoy la gente documenta sus viajes por el mundo con nuestras camisetas, es como tener un pasaporte que muestra dónde uno ha estado. La gente las colecciona, Hard Rock es el único restaurante del mundo que tiene esta vertiente de merchandising. Y no solo lo hacemos con el Cafe, sino también con estrellas de rock, como Elton John, Shakira, Rihanna. Esa recaudación vuele a la fundación del artista que participó en la camiseta.

En la Argentina tenemos un local exclusivo de merchandising en Galerías Pacífico y próximamente vamos a tener otro más en el aeropuerto de Ezeiza. Además, esta semana vamos a reabrir al café de aeroparque que cerramos para reformas, tuvimos que agradarlo porque no dábamos abasto.

Tom Perez en el lanzamiento de la Messi Burger

-La pandemia pegó de lleno en dos rubros: gastronomía y turismo. ¿Cómo viene la recuperación?

-Nos afectó muy duro, somos una marca que depende de que la gente viaje para documentar sus viajes. En algunos mercados seguimos muy afectados, como el mercado caribeño. Muchas unidades están cerradas porque no hay barcos cruceros o los destinos no están abiertos al turismo. Hay partes de la economía y zonas geográficas que todavía se recuperan de la pandemia, pero Brasil y la Argentina son un ejemplo de lo rápido que está creciendo. También nos abrió nuevas oportunidades. Encontramos locales en ciudades que antes no podíamos establecernos porque era demasiado caro, ahora tenemos la posibilidad de estar en sitios que antes no.

En la Argentina, las ventas de Puerto Madero están subiendo muy rápido. Sabemos que la vamos a romper cuando abramos de nuevo en Aeroparque, porque obviamente hay muchos vuelos internos y nos ayuda el turismo interno. Vemos que el turismo vuelve a la Argentina, la moneda es favorable para el turista extranjero, además el turista quiere viajar porque está cansado de haber estado encerrado dos años. Eso le viene bien al país, que vuelvan los brasileños va a venir muy bien.

Para nosotros, el turista brasileño es el cliente número uno en la compra de artículos de tienda. Si el modelo de negocio es restaurante-tienda, la participación de los brasileños es más importante que cualquier otra nacionalidad, junto con los italianos. Son los más locos en comprar artículos de Hard Rock.

-La marca también tiene hoteles. ¿Planean abrir alguno en la Argentina?

-La verdad es que sí, tenemos perspectivas de traer los hoteles a Sudamérica. En la fiesta de lanzamiento de la Messi Burger, uno de los inversores estaba loco por traer el Hard Rock Hotel a Buenos Aires. Tenemos una submarca, más pequeña, de jóvenes, más desenfadada, llamada Reverb. Es una clase de hotel que puede crecer más rápido en todo el mundo, sobre todo en ciudades importantes como Buenos Aires, porque es un hotel más pequeño, cuesta menos en desarrollar, pero tiene la vibra de Hard Rock. A los inversores les interesa traerlo a Buenos Aires, me extraña que todavía no lo hayamos hecho, pero está en el horizonte.