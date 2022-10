Trabajadores de aerolíneas low cost repudiaron la firma de un convenio que le da poder al gremio de Pablo Biró

escuchar

Los trabajadores de las low cost Flybondi y Jetsmart repudiaron la firma de un Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) entre la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Cámara de Líneas Aéreas de la República Argentina (Clara) que dispone derechos y obligaciones de las partes en cuanto a las prestaciones de servicio, licencias, remuneraciones y compensaciones, entre otros.

Según un comunicado conjunto de la Asociación Trabajadores Aeronáuticos de Flybondi (ATAF) y la Asociación Sindical Trabajadores de JetSmart (ASTJ), el convenio implica “un paso más hacia la destrucción de fuentes laborales en la industria aeronáutica, cualquiera sea su origen o modelo”, ya que otorgaría facultades a APLA por encima de todo orden legal, a punto de constituirla en negociadora con cada empresa empleadora de absolutamente todos los componentes salariales y de beneficios.

“APLA no tiene representación entre nuestros pilotos, porque sabemos que defiende exclusivamente los intereses de empresas del Estado, caja de permanente saqueo a las arcas estatales y al pueblo argentino. Clara es una cámara a la que no están asociadas las low cost y, por consiguiente, no representa a las empresas que no se suscriben a su estatuto; sólo salvaguarda los intereses de Aerolíneas Argentinas y pretende imponer pautas a quienes sanamente compiten, poniéndonos a todos en un mismo lugar”, aseguraron.

Por otro lado, dijeron que Flybondi y JetSmart son las “únicas empresas aerocomerciales que sobrevivieron a las acciones y permanentes intentos de destrucción por parte de los sindicatos tradicionales” y que “las empresas privadas low cost no pueden mantener los lujos neoliberales de ese sindicato”.

“A los trabajadores de las low cost nos da vergüenza ajena y no queremos ser cómplices ni parte de un sindicato que se sostiene sólo por el aporte estatal de más de US$800 millones anuales, cuando hay tantas demandas esenciales insatisfechas en la población en general, con altos índices de pobreza estructural. Sin los recursos de los contribuyentes, de todo el Pueblo Argentino, APLA no existiría”, afirmaron.

Por último, insistieron en que sostienen su autodeterminación para preservar sus intereses y dijeron que no reconocen cualquier “otra representación impuesta en forma ilegal e ilegítima”.

“Desde nuestros gremios ATAF y ASTJ defendemos los intereses de los empleados asociados cualquiera sea su jerarquía, con nuestros propios convenios colectivos de empresa, sin condicionantes y sin embarcarnos en proyectos delirantes y totalitarios, que eventualmente, destruirán nuestras fuentes de trabajo. Pasó con Andes, exAvian, exSW, exAerovip, exDinar, exLapa, exLatam Argentina, etc. En todas ellas estaba Apla, defendiendo a Aerolíneas Argentinas y no a los pilotos argentinos”, recordaron.

“Tenemos memoria y recordamos que nunca nos representaron, nunca nos defendieron y lo único que propugnaron fue nuestra destrucción y exclusión de la industria y a la postre nuestras fuentes de trabajo. Tampoco nos olvidamos, porque fuimos testigos de la indolente y regocijada actitud de APLA y otros gremios aeronáuticos ante el cierre de El Palomar”, sumaron, y dijeron que se mantienen en estado de movilización y alerta.

LA NACION

Temas Comunidad de Negocios