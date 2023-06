Trade electoral: por qué los inversores pusieron la vista en los bonos argentinos

escuchar

“Es el temor de los inversores a quedarse fuera del rally”, es la frase que utilizan los analistas del mercado para resumir por qué los títulos soberanos de deuda registraron un avance del 25% promedio en dólares desde que arrancó junio. Empujados por el trade electoral, sumado a que todavía se encuentran en torno a la barrera de los US$30, en las últimas semanas se convirtieron en uno de los activos preferidos para aquellos que invierten con la vista puesta en un cambio de signo político en 2023. Incluso, fueron objeto de recomendación por bancos internacionales.

Este lunes, luego de conocerse el cierre de listas presidenciales, los bonos registraron subas de hasta un 6% en el exterior. Y si bien ayer mostraron algunos descensos por toma de ganancias, hoy vuelven a mostrar avances de hasta 7%. Para la sociedad de bolsa Delphos Investment, la candidatura de Sergio Massa como la fórmula principal de Unión por la Patria (en lugar de Eduardo de Pedro o Daniel Scioli) fue “respaldado” por el mercado.

“Podríamos simplificar diciendo que ninguno de los cuatro principales candidatos con chances reales de acceder a la presidencia [Massa, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Javier Milei] constituye un riesgo de, llegado el caso, una reestructuración desordenada de la deuda en moneda dura. Despejado ese escenario, los bonos quedaron ridículamente bajos, priceando rápidamente escenarios más amistosos para los bonos”, explicaron.

Actualmente, el precio promedio ponderado de la deuda en dólares trepó hasta los US$31,6. Esta performance ubica al agregado de la deuda hard dollar en valores que no se observaban desde principios de febrero, de acuerdo con un análisis de Portfolio Personal de Inversiones (PPI). Aun así, las cifras todavía son muy lejanas a los US$78,3 que se ponderó desde las pre-PASO de 2019.

Paridad de bonos soberanos en dólares, ley local, según 1816

“Con los globales en torno a los US$30, el factor FOMO (por fear of missing out; temor de los inversores a quedarse fuera de un rally) podría jugar un rol relevante en lo que viene. Lejos estamos de pensar que con el cierre de listas se hayan despejado todas las incógnitas que tienen los inversores sobre la capacidad y voluntad de pago de la deuda argentina”, explicó un informe de 1816.

En los valores actuales, la consultora económica señaló que el mercado considera que la Argentina no solo no podrá repagar su deuda, sino que todavía terminará con una reestructuración “muy agresiva”. No obstante, con el perfil de los cuatro presidentes que compiten por llegar a la Casa Rosada el próximo 10 de diciembre, el escenario se volvió más optimista. “Podría haber inversores con miedo a quedarse afuera de un escenario que sea menos dramático de lo que hay metido en precios”, completó.

Oportunidades… y riesgos

Exceptuando los títulos de corto plazo, que dependen del pago de capital, desde Delphos Investment calcularon que los bonos argentinos podrían tener un recorrido alcista del 30% en un potencial escenario de un mayor orden macroeconómico que devuelva la calificación de riesgo crediticio a niveles de, al menos, B-.

Particularmente, el GD35 se posicionaría como el título “más interesante” por el stepup a partir del próximo cupón y su baja paridad, por lo que podría llegar a cotizar US$40,1. En este caso, es una escalada del 37,7%. En una situación similar se encuentra el GD38, que se ubicaría en los US$46,9, significando un ascenso del 36,1%. Para el GD41, el retorno potencial sería del 23,2%.

Sin embargo, en una campaña política que recién comienza, tampoco consideran que sea un camino “en línea recta”. “La principal amenaza para los bonos sigue siendo la potencial venta de las tenencias de bonares oficiales, la cual podría ser retomada en caso de observarse paridades como las de febrero 2023. El Gobierno está necesitado de dinero fresco para encarar la campaña electoral, y esta medida podría ser una de las formas de fondear dichos gastos”, advirtió Delphos Investment.

El mercado considera que, en caso de que sucediera, los cuatro precandidatos presidenciales irían hacia una reestructuración ordenada de la deuda en moneda dura.

En el mismo sentido, apuntó el informe de 1816. Si bien consideró que “a la larga es difícil salir perdiendo” con los bonos cerca de mínimos en décadas, también advirtieron que estos activos presentan riesgos por todos los frentes. Por caso, si el mercado se pone comprador de títulos soberanos, el Gobierno podría finalmente vender los Bonares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Es una cartera de más de US$10.000 millones de nominales, que podría ponerle techo a los precios.

“En términos políticos, todo luce muy volátil: hace un mes las encuestas marcaban que Milei tenía 25 puntos de intención de voto antes de proyectar indecisos (escenario de 30 puntos), mientras que la semana pasada el sentimiento del mercado era que todo estaba allanado para Juntos por el Cambio (dada la performance de las elecciones provinciales). Ahora, es posible que los inversores evalúen las chances de Massa”, cerraron.