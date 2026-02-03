Tras el pago de hoy, cómo sigue el calendario con el FMI en 2026: faltan otros US$3600 millones

Después del pago que le hizo hoy el Gobierno al Fondo Monetario Internacional (FMI) por US$832 millones, el calendario marca que el país deberá desembolsar otros US$3605 millones durante el año en concepto de intereses y capital, mientras que el organismo podría girar US$2025 millones si la Argentina supera la segunda y la tercera revisión del acuerdo de facilidades extendidas firmado el año pasado.

De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), tras el giro de US$832 millones efectuado en enero, están previstos otros desembolsos por US$805 millones en mayo, US$832 millones en agosto, US$799 millones en septiembre, US$827 millones en noviembre y, por último, US$342 millones en diciembre.

La directora gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva Jose Luis Magana - FR159526 AP

En paralelo, la Argentina podría recibir US$1100 millones (equivalentes a 763 derechos especiales de giro) este mes, en caso de aprobar la segunda revisión del acuerdo, y otros US$925 millones aproximadamente (636 DEGs) después de julio próximo, si cumple los criterios correspondientes a la tercera revisión.

La cuestión de las reservas internacionales será uno de los ejes centrales de la segunda revisión. Si bien la Argentina cumplió la meta fiscal de 2025, incumplió el objetivo de acumulación de reservas internacionales netas, que cerraron el año por debajo de lo pactado con el organismo. Según datos del Banco Central (BCRA) medidos con la metodología del programa, las reservas netas finalizaron 2025 en torno a –US$14.100 millones, frente a una meta revisada de –US$1000 millones, lo que implicó un desvío negativo superior a US$13.000 millones.

El incumplimiento se produjo pese a que el FMI había flexibilizado previamente el objetivo en unos US$6500 millones, al modificar la meta original de acumulación de +US$5500 millones por un nivel negativo. En ese contexto, el Gobierno prevé solicitar una dispensa (waiver) y avanzar en una reformulación de las metas del programa.

En su última conferencia de prensa, Julie Kozack, directora del Departamento de Comunicaciones del FMI, sostuvo que la Argentina inició 2025 “con una base sólida”, al destacar avances en los esfuerzos de estabilización macroeconómica que, según el organismo, contribuyeron a mejorar el clima de los mercados. La funcionaria señaló que, tras la contracción registrada en 2024, la economía habría crecido un 4,5% en 2025 y destacó la fuerte desaceleración de la inflación, que pasó de niveles de tres dígitos a ubicarse en torno al 30% hacia fines del año pasado, el nivel más bajo en los últimos ocho años.

Julie Kozack vocera del Fondo Monetario Internacional FMI IMF Managing Director Names Julie Kozack as Director of Strategic Communications

Kozack valoró especialmente la aprobación del presupuesto 2026 por parte del Congreso, el primero en dos años, al considerarlo consistente con el compromiso de alcanzar un equilibrio fiscal global. También destacó los avances para lograr respaldo legislativo a iniciativas orientadas a reducir la informalidad laboral y aumentar la flexibilidad del mercado de trabajo, así como las acciones encaradas por las autoridades económicas para recomponer las reservas internacionales.

Desde el FMI señalaron que este proceso se apoya en recientes modificaciones de los marcos monetario y cambiario, entre ellas la implementación de un programa preanunciado de compras de reservas en el mercado de cambios. Si bien aclaró que el proceso se encuentra en una etapa inicial, Kozack indicó que la acumulación de divisas comenzó a un ritmo superior al previsto, con compras del Banco Central que superaron en la mayoría de las jornadas el umbral del 5% del volumen diario operado en el mercado cambiario.

El presidente Javier Milei y el Ministro de economía Luis Caputo, se reunieron con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional Kristalina Georgieva, en la sede del organismo, en Washington D.C.

Según la vocera del organismo, estos avances podrían mejorar las perspectivas de un acceso pleno y sostenido a los mercados internacionales de capitales y fortalecer la capacidad del país para gestionar eventuales shocks externos. No obstante, advirtió que será clave sostener la implementación del programa económico para consolidar la estabilidad alcanzada, equilibrando los objetivos de desinflación, estabilidad externa, crecimiento y empleo.

Por último, Kozack confirmó que la misión correspondiente a la segunda revisión del acuerdo está prevista para febrero y señaló que será en ese marco cuando se desarrollen las discusiones técnicas sobre las metas del programa y los eventuales pedidos de dispensa por desvíos en algunos compromisos, entre ellos los vinculados a la acumulación de reservas.