escuchar

Después de conocerse los resultados oficiales del balotaje en que el líder de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, venció al ministro de Economía, Sergio Massa, el dueño de Tesla y la red social X, el estadounidense Elon Musk, salió a celebrar la decisión de los argentinos. Luego, se sumó al festejo virtual el fundador y CEO de Mercado Libre, Marcos Galperin.

En respuesta a un mensaje de un usuario que confirmaba la llegada del actual diputado de derecha a la Casa Rosada, el millonario escribió: “La prosperidad está por llegar a la Argentina”.

El comentario de Galperín sobre el posteo de Musk Captura

Esta mañana, el fundador de Mercado Libre se sumó al mensaje del magnate estadounidense. “Y los libres del mundo responden...”, escribió.

Ayer, tras la difusión de los primeros resultados, no oficiales, que daban por vencedor a Milei, Galperin escribió un mensaje contundente en su cuenta de la red social X. “Libres”, afirmó junto a una imagen elocuente que muestra a unos pájaros volando y una cadena rota. Unas horas antes, el empresario también había dicho “hoy se vota, nunca en blanco”.

En tanto, el viernes pasado, Galperin se sumó al repudio de la utilización de la estética de Mercado Libre para montar cartelería y difundir mensajes contra el candidato de LLA. Así, el hombre de negocios compartió un mensaje que había publicado Guibert Englebienne, de Globant. “No se mancha la reputación de una compañía ejemplar donde 50.000 personas se rompen el lomo todos los días. Ellos merecen el respeto de todos”, escribió.

Luego el mensaje continuó: “No se usa el dinero de todos los argentinos para ganar una elección. No nos sobra ni corresponde. No se usa el miedo y la mentira para extorsionar e intentar desviar el voto”. Y cerró: “La democracia es de todos. Nos vemos el domingo”.

La palabra de Musk

Por su parte, el pronunciamiento de Musk a favor de Milei no es el primero. En septiembre, el magnate le respondió al periodista y presentador estadounidense Tucker Carlson luego de que este publicara un video promocionando su entrevista al líder de LLA y entonces candidato a presidente. En un breve comentario en las redes sociales, el fundador de SpaceX lanzó un cuestionamiento al gobierno argentino y habló sobre el origen de la inflación.

“La hiperinflación y la política monetaria imprudente pronto podrían devastar la economía global. Viajamos a la Argentina, donde ya pasó”, anticipó Carlson en una grabación que subió a X el 13 de septiembre. En respuesta, Musk escribió: “El gasto excesivo del gobierno, que es la causa fundamental de la inflación, ha arruinado a innumerables países”.

Una semana antes, tras el encuentro que Milei mantuvo con Carlson, Musk había realizado otro comentario a favor del economista, pero luego lo eliminó. Fue en el marco de una publicación en la que Carlson presentó al libertario como “el enemigo del diario The Washington Post -en alusión a una columna que el autor Ishaan Tharoor le dedicó a su ascenso- y probablemente el próximo presidente de la Argentina”. En ese post el magnate escribió: “Sería un gran cambio”. Después, lo borró.

LA NACION