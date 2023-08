escuchar

WASHINGTON.- Las comparaciones se escriben solas. Un outsider descarado irrumpe en la escena nacional, prometiendo desmantelar el establishment fallido y patear a la “casta” gobernante en “sus traseros”. Su carrera política relativamente corta está impulsada por su popularidad (y notoriedad) por sus apariciones en televisión, una celebridad asegurada a través de un espectáculo estrafalario, insinuaciones de mal gusto y un curioso peinado. Sus partidarios lo ven como una poderosa reprimenda a años de gobierno esclerótico y desafortunado. Sus críticos ven, en su retórica y opiniones extremas, una amenaza mortal para la democracia.

Y luego están los vínculos más abiertos entre el candidato presidencial argentino Javier Milei y el expresidente estadounidense Donald Trump. En un guiño directo a los nacionalistas de derecha del norte, algunos de los partidarios de Milei usan sombreros que dicen “Hacer que Argentina vuelva a ser grande” (la versión local del “Make America great again” de Trump). Otros enarbolan la bandera amarilla de Gadsden, es decir, la pancarta de una serpiente de cascabel con el lema “No me pises”, popular entre la extrema derecha de Estados Unidos. El propio Milei admira a Trump e imita su lenguaje sobre el cambio climático como una “mentira socialista” y pide menos restricciones a la posesión de armas. Coloca explícitamente su proyecto entre la ola más amplia de la extrema derecha global, aliándose con contrapartes regionales en Brasil y Chile, así como con Vox, de extrema derecha en España.

Mientras Trump respaldaba al brasileño Jair Bolsonaro, Bolsonaro publicó un video pregonando su apoyo a Milei antes de las elecciones primarias presidenciales del fin de semana pasado en la Argentina. El expresidente brasileño ahora puede ser un perdedor político en casa, pero su candidato elegido en la Argentina está en ascenso.

El domingo, Milei obtuvo la mayor cantidad de votos en las elecciones primarias, superando a los retadores de centroderecha que se esperaba que salieran primeros, así como a Sergio Massa, el actual ministro de Economía de la Argentina y abanderado del asediado bloque gobernante peronista. El autodenominado “anarcocapitalista” ahora es el favorito antes de la primera ronda de elecciones presidenciales en octubre.

“Nadie se daba cuenta de lo que estaba pasando en la sociedad”, escribió Ricardo Roa, editor de Clarín, un importante diario argentino. “Pasó un elefante frente a nosotros y no lo vimos”.

La Argentina no es ajena al populismo; de hecho, podría decirse que es su progenitor como tendencia política. La elección de Juan Perón en 1946 marcó el advenimiento de una poderosa marca de política nacionalista, impulsada por un culto a la personalidad en torno al líder, un electorado galvanizado compuesto por millones de votantes de la clase trabajadora y un programa de populismo económico que atraía a un vasto segmento de la sociedad. Aquellos que reclaman el manto estatista de Perón han gobernado la Argentina durante la mayor parte de las últimas dos décadas, pero ahora, junto con sus tradicionales rivales de derecha, son vistos como representantes de un statu quo sin esperanza.

El presidente saliente de Estados Unidos Donald Trump junto al presidente de Brasil Jair Bolsonaro AFP

La Argentina ha soportado una serie continua de crisis económicas, incluido un default de la deuda en 2020. La inflación anual supera el 100%, alrededor del 40% de los argentinos vive en la pobreza y parece que la recesión está a la vuelta de la esquina. La prioridad inmediata de Massa es asegurar la aprobación final del Fondo Monetario Internacional para una parte del gigantesco préstamo de 44.000 millones de dólares ofrecido a la Argentina. Aun así, los analistas temen que la economía argentina, endeudada, esté al borde del colapso.

“Una sucesión de administraciones fallidas, más de una década de estancamiento económico y el empeoramiento de la situación económica durante la administración [del actual presidente] Alberto Fernández generaron un creciente sentimiento de desencanto entre los votantes que resultó en que un tercio de los votantes apoyaron a un candidato que basó su candidatura en culpar al establishment partidista… como el culpable de los problemas de Argentina”, dijo a Americas Quarterly Ignacio Labaqui, analista senior de Medley Global Advisors y profesor de la Universidad Católica Argentina. “También condujo a una baja participación récord en una primaria presidencial”.

De ahí el éxito de Milei, un economista libertario con experiencia como músico de heavy metal cuyo estilo excéntrico y diatribas antigubernamentales -así como discusiones lascivas sobre sexo tántrico- en programas políticos de televisión lo catapultaron a la conversación nacional. Ingresó a la política en 2020 con la promesa de expulsar a todo el establishment y ha presentado varias propuestas radicales que incluyen eliminar el banco central del país, dolarizar la economía, recortar el gasto público y embarcarse en un recorte despiadado de los ministerios gubernamentales, desde educación hasta género y ambiente.

Algunos espectadores extranjeros se emocionan ante la posibilidad de un gobierno liderado por Milei. “Si logra dolarizar a Argentina… Milei habrá privado a la clase política de cualquier capacidad para llevar a cabo la política monetaria, rompiendo así el largo ciclo de devaluación de la moneda, deuda monetizada, inflación de tres dígitos y disminución crónica del poder adquisitivo”, escribió Daniel Raisbeck del Cato Institute, un think tank libertario de Washington. “Esto solo sería un servicio monumental para sus compatriotas”.

Javier Milei quedó primero en las PASO del domingo pasado Tomás Cuesta - LA NACIÓN

Los analistas en otros lugares ven las propuestas de Milei como las payasadas de un pensamiento ilusionista y mágico frente a problemas intratables del mundo real. La incertidumbre y el nerviosismo provocados por el triunfo de Milei en las primarias hundieron aún más el valor del peso argentino y llevaron al gobierno argentino a devaluar la moneda en un 20 por ciento.

El libertarismo de Milei difícilmente sea ideológicamente consistente: está a favor de la privatización masiva de la economía y la flexibilización de las regulaciones sobre la posesión de armas, pero se opone al aborto. Como los movimientos tanto de Trump como de Bolsonaro, se queja del “marxismo cultural”, la ideología de género y el supuesto “adoctrinamiento” que se lleva a cabo en la educación pública.

En última instancia, su encanto tiene poco que ver con propuestas de políticas específicas y más con un tono antisistema más amplio, un rechazo de un statu quo deprimente a favor de los mitos de un pasado más glorioso, específicamente, apela a la Argentina de fines del siglo XIX, un potencia agrícola y económica de la época que se enriqueció junto con una oleada de migración europea. En opinión de Milei, la experiencia del populismo de izquierda y la intervención estatista del país en el siglo XX ha traicionado su potencial.

Javier Milei y su candidata a vice, Victoria Villarruel Anibal Greco

Federico Finchelstein, un historiador argentino de la New School for Social Research en la ciudad de Nueva York, me dijo que la cosmovisión de Milei comprende “una idea altamente elitista del pasado”, desvinculada de cualquier compromiso genuino con la democracia. Al igual que Trump y Bolsonaro, Milei defiende “una nueva forma de populismo que recurre a elementos clave del fascismo”, argumentó Finchelstein, señalando lo que él llama los “cuatro pilares del fascismo” que están presentes en la política contemporánea de los populistas de extrema derecha en las Américas

Eso incluye la demonización incesante de los rivales políticos, así como la xenofobia cultural; retórica violenta rutinaria; hipérbole y propaganda sin hechos que, sin embargo, se traduce en un dogma político que es impermeable a cualquier corrección; y una inclinación por lo que Finchelstein describió como “deseos dictatoriales” y la “degradación de las instituciones democráticas”. Después de todo, la compañera de fórmula de Milei es una abogada que defendió la tristemente célebre dictadura militar del país.

Y, sin embargo, una parte importante del electorado argentino se siente atraída por su campaña. “Hoy nadie puede decir que Milei no es alguien que podría llegar a la presidencia”, dijo Luis Tonelli, politólogo de la Universidad de Buenos Aires, a Associated Press después de las primarias del domingo. “Se trata de venganza”, agregó Tonelli. “Es el voto de ‘estas personas se lo merecen porque me jodieron, y ahora los voy a joder’”.

Ishaan Tharoor es columnista sobre asuntos internacionales de The Washington Post