YPF volvió al mercado financiero luego de haber reestructurado su deuda de US$6200 millones, y logró tomar US$122 millones a través de dos obligaciones negociables, cuya tasa ajusta por la evolución del tipo de cambio y por la inflación.

Según informaron fuentes de la compañía, YPF obtuvo US$121,8 millones en el mercado local a través de la colocación de dos instrumentos: una ON dollar linked por US$75,5 millones, con la reapertura de la ON Clase XIX (emitida en diciembre por 36 meses), y otra ON indexada por UVA Clase XIX por US$46,3 millones.

La empresa aprovechó la liquidez en pesos del mercado doméstico para captar fondos que necesita para invertir en la producción de gas y petróleo y evitar así la declinación de su oferta de hidrocarburos. La compañía depende en casi un 80% de sus ingresos de la venta de naftas y gasoil. Y si bien hubo cuatro aumentos de precios en los últimos meses, todavía la empresa no logró mejorar su rentabilidad, ya que la mayoría de los incrementos se destinaron a cubrir el aumento de impuestos y de biocombustibles.

Hace dos semanas, YPF, cerró el canje de su deuda con el 60% de adhesión para el bono que vence el próximo mes, y por el cual todavía debe hacer un desembolso de dinero por unos US$165 millones para pagarles al 40% de los acreedores que no ingresaron en esa operación.

Con el resto de los seis bonos de largo plazo que YPF estaba reestructurando, y que sumaban unos US$5800 millones, obtuvo un adhesión al canje del 30% en promedio.

