Citi ubicó a la Argentina entre las economías más vulnerables si se prolonga el conflicto entre Estados Unidos e Irán

La escalada militar entre Estados Unidos e Irán vuelve a tensionar a los mercados internacionales ante la posibilidad de que el conflicto afecte la oferta global de petróleo y derive en una suba sostenida del crudo. En ese contexto, Citi ubicó a la Argentina entre las economías más vulnerables si la crisis se prolonga.

En un reporte de estrategia global difundido este domingo por la tarde, el banco estadounidense estimó que el Brent podría acercarse a los US$80 como reacción inicial a los acontecimientos en Medio Oriente, algo que comenzó a verificarse en las primeras operaciones de esta madrugada. Sin embargo, advirtió que el factor determinante no es sólo el salto del precio del barril, sino cuánto tiempo se mantenga esa presión derivada del conflicto.

El principal canal de transmisión hacia los mercados emergentes sería inflacionario y cambiario, según la entidad. “Prevemos que las crisis del petróleo podrían desanclar drásticamente las expectativas de inflación interna en los mercados emergentes”, señaló el informe. La advertencia cobra relevancia en un escenario en el que los inversores venían proyectando una desaceleración de precios y recortes de tasas de interés en varias economías.

Según el análisis, el impacto podría ser “particularmente agresivo dado cómo están configurados los mercados actualmente”, con expectativas de inflación mayorista en baja que aún influyen en la moderación del índice de precios al consumidor y sostienen previsiones de menores tasas.

“Países con bajas reservas de divisas, como la Argentina, Sri Lanka, Pakistán y Turquía, enfrentan mayores riesgos de salidas repentinas de capital y depreciación de sus monedas”, indicó el reporte.

El documento explicó que la vulnerabilidad no se limita al traslado directo del petróleo a los precios internos. “El grado en que los shocks petroleros pueden desanclar las expectativas de inflación interna […] será clave para comprender la reacción de las monedas, las tasas locales y los bonos”, sostuvo.

En una simulación incluida en el estudio, el banco estimó que un aumento de US$10 en el precio del Brent podría sumar alrededor de un punto porcentual a la inflación anual en la Argentina en 2026 y 2027. Si bien el impacto luce acotado en términos absolutos —en un país donde los privados esperan un IPC acumulado cercano al 22%, según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central—, el riesgo central, según remarcó Citi, está en el eventual cambio en el comportamiento de los inversores.

En ese sentido, la entidad identificó un “segundo ángulo de riesgo”: la capacidad de cada país para frenar salidas repentinas de capital según su nivel de reservas. “No se debe solo a los riesgos de desanclar las expectativas de inflación […] sino especialmente para los países con reservas de divisas muy bajas; Argentina se destaca aquí, pero hay otros como Sri Lanka, Pakistán y Turquía”, afirmó.

La advertencia tuvo repercusión inmediata en los mercados internacionales. La agencia Bloomberg destacó que “Citi ve a Turquía y a la Argentina entre los países que enfrentan mayores riesgos de salidas súbitas” si el conflicto se prolonga.

Aunque el banco recuerda que históricamente los shocks geopolíticos tienden a ser transitorios, advierte que si la tensión se prolonga y el petróleo se mantiene elevado, la volatilidad podría trasladarse a monedas y flujos financieros de las economías más frágiles. En ese escenario, la Argentina aparece como una de las más sensibles ante un deterioro del frente externo, en particular por el nivel de reservas y la exposición a movimientos abruptos de capital.