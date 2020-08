En Diputados hay dos proyectos sobre el tema; uno impulsado por Lammens, que tiene dictamen de mayoría, y otro de la oposición, que tiene dictamen de minoría

Delfina Torres Cabreros Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de agosto de 2020 • 16:49

Mientras las empresas y los trabajadores vinculados al turismo tratan de sobrevivir al quinto mes sin actividad, en el Congreso circulan dos iniciativas para contener esa situación que, sin embargo, no encuentran todavía su cauce. Ayer diputados del oficialismo se negaron a tratar sobre tablas un proyecto que declara la emergencia del sector y propone importantes alivios fiscales y apuntaron a avanzar con su propia iniciativa, enviada por el ministro Matías Lammens y enfocada en la reactivación.

Cerca de la medianoche del martes la diputada de Juntos por el Cambio Virginia Cornejo pidió un apartamiento del reglamento para tratar el proyecto de la oposición, que todavía no tiene el despacho correspondiente para llegar al recinto, pero no logró conseguir los votos necesarios. Como el texto no tiene todavía dictamen de la Comisión de Presupuesto, no es posible que se trate con mayoría simple.

En concreto, se necesitaban 189 votos afirmativos y solo se recogieron 122, además de 119 por la negativa y una abstención. En diálogo con LA NACION Alfredo Cornejo, presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara baja y autor del proyecto en cuestión, consideró que el argumento formal que utilizó el oficialismo para no acompañar no fue más que una "excusa", porque en las últimas semanas múltiples proyectos fueron aprobados bajo las mismas condiciones.

Según Alfredo Cornejo, la urgencia responde a que "es probable" que la Cámara no tenga actividad por 20 días Fuente: Archivo

Según explicó, la urgencia de la oposición para tratar el proyecto responde a que mañana se vence el protocolo de operación de las sesiones virtuales en la Cámara de Diputados y "es probable" que no tenga actividad por 20 días. "Mientras tanto, las empresas siguen quebrando", señaló.

Actualmente hay en la Cámara de Diputados dos proyectos sobre el tema, que ya pasaron por las comisiones de Turismo y de Defensa del Consumidor. Uno impulsado por Lammens, que tiene dictamen de mayoría, y otro impulsado por la oposición, que tiene dictamen de minoría.

El proyecto del Ministerio de Turismo y Deportes tiene el foco puesto en la promoción del sector una vez que la actividad ya se encuentre nuevamente en marcha. Como punto fundamental, propone un régimen de preventa turística que implica que quienes hagan reservas hasta el 31 de diciembre de este año obtengan el 50% del valor de esa compra en crédito para usar en ese o en otro viaje, iniciativa que en el sector consideran clave para inyectar dinero en sus cajas en rojo.

El proyecto de Lammens tiene el foco puesto en la promoción del turismo una vez que la actividad ya se encuentre nuevamente en marcha Crédito: Prensa Lammens

El proyecto de Cornejo, por otra parte, se centra en declarar la emergencia y en generar beneficios fiscales, impositivos y laborales inmediatos para que las empresas del sector que hoy tienen en duda su continuidad puedan sobrevivir. En algún punto, los proyectos son complementarios.

Sin embargo, la Cámara Argentina de Turismo (CAT) y otras federaciones del sector manifestaron públicamente su respaldo al de Lammens, luego de lograr introducir en el texto modificaciones como la extensión del programa ATP hasta diciembre, entre otros puntos.

Según explicó Aldo Elías, para el sector sería ideal que ambos proyectos terminen por converger Fuente: LA NACION - Crédito: Alfredo Sánchez

Según explicó a este medio Aldo Elías, presidente de la CAT, para el sector sería ideal que ambos proyectos terminen por converger. Sin embargo, en el afán de ser pragmáticos, aspiran a que se defina un proyecto que sea realista para el Gobierno (es decir, que pueda cumplirse en un marco de crisis económica generalizada en que el Estado tiene poco margen para sacrificar recaudación) y que asista lo máximo a los agentes turísticos. Una vez que eso esté definido, el sector buscará impulsar su aprobación lo más rápido posible, como un "trámite express".

En el entorno de Lammens, por otra parte, explicaron que el oficialismo se negó a tratar el proyecto sobre tablas porque el pedido de la diputada Cornejo fue una "desprolijidad" tendiente a "saltar por encima del dictamen que tiene mayoría" y hacerle lugar a su propia iniciativa. "El proyecto está corriendo su cauce natural; falta el último dictamen de Presupuesto y después se tratará con dictamen, como corresponde, en el pleno de la Cámara", señalaron.