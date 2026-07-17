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Uber invertirá otros US$500 millones para ampliar su negocio en el país

La cifra, que fue confirmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, se suma a los US$500 millones que ya había anunciado en marzo pasado

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Uber busca ampliar su negocio en la Argentina
Uber busca ampliar su negocio en la Argentina

La compañía estadounidense Uber anunció una nueva inversión en la Argentina por US$500 millones. Su objetivo con este desembolso, que se suma a otro por US$500 millones confirmado en marzo pasado, es expandir su negocio de movilidad, relanzar Uber Eats y consolidar su visión de plataforma en uno de los mercados a los que califica como “prioritarios a nivel global”.

Este nuevo desembolso fue confirmado por el ministro de Economía, Luis Caputo, mediante un posteo en su cuenta de la red social X. Allí, escribió: “¡Importante! 500 millones de dólares de inversión, adicionales a los ya anunciados oportunamente, por parte de Uber durante los próximos 3 años. Inversiones que llegan de la mano de la confianza en el rumbo económico delineado por nuestro presidente @JMilei“.

Caputo hizo referencia y reposteó en su mensaje de X lo que había informado en la misma red Andrew Macdonald, presidente y director de Operaciones de Uber. El ejecutivo había escrito: “Acabo de tener una gran conversación con el Ministro de Economía de Argentina, @LuisCaputoAR, para reafirmar lo que he dicho antes: que Argentina es uno de los mercados más dinámicos de Uber, y que nuestra convicción solo ha crecido con más fuerza”.

Como se dijo, esta inversión se suma a otra anunciada en marzo pasado. En ese momento, la inversión se formalizó en una reunión entre el ministro de Economía y Dara Khosrowshahi, CEO global de la compañía. Del encuentro también habían participado el secretario de Política Económica, José Luis Daza; Eli Frías, gerente general de Uber para Argentina; y Juan Martín Cappellini, responsable de Uber Eats en el país.

De acuerdo a datos de la firma, desde su desembarco en 2016 en Buenos Aires, más de 20 millones de personas la utilizaron en el país y más de un millón generaron ingresos a través de la app. Hoy la plataforma está presente en más de 50 ciudades, en todas las provincias.

Asimismo, el retorno de Uber Eats a la Argentina marca una nueva etapa para la compañía. La plataforma de delivery —que llegó al país en 2018 y se retiró en 2020 en medio de un proceso global de desinversión— regresó este año con un mercado más maduro, altamente concentrado y con un crecimiento sostenido.

En una reciente entrevista a LA NACION, Cappellini anticipó que la estrategia es clara: todo estará dentro de la misma aplicación. Movilidad y delivery conviven en la misma interfaz, lo que evita que el usuario descargue una app nueva y habilita un uso más frecuente.

En esa línea, consideró que la membresía Uber One será un motor clave. Lanzada hace meses para movilidad, sumará beneficios para pedidos de comida: envío gratis, tarifa de servicio reducida a la mitad y promociones exclusivas. Con dos pedidos por mes -calculan en la empresa-, el costo de la membresía ya será amortizado.

Que Argentina sea el primer país del mundo en relanzar Uber Eats es un reflejo de la apuesta de Uber por el país y la consolidación de nuestra visión de plataforma integrada. Al conectar movilidad y delivery en un mismo ecosistema tecnológico, potenciamos la red que ya construimos, generando más eficiencia, más disponibilidad y una mejor experiencia para los usuarios”, dijo Cappellini en aquel momento, en la entrevista citada.

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