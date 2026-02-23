El joven de 33 años que volvió a la Argentina para relanzar Uber Eats

Juan Martín Cappellini volvió a la Argentina con un desafío singular: liderar el primer relanzamiento de Uber Eats a nivel global. Con 33 años y una sólida trayectoria en el ecosistema tech, el ejecutivo regresa para encabezar el retorno de la plataforma de delivery en el mercado, al que desde la compañía califican como una “estrella”.

Nacido en Vicente López, Cappellini se graduó de economista en la UBA y realizó una maestría en Finanzas en la Di Tella. Tras dar sus primeros pasos en consultoría macroeconómica, el mercado financiero y una aceleradora de startups, llegó a Uber en 2018, cuando la operación local todavía estaba en etapa incipiente. “Vi todo lo que significa construir un nuevo negocio en un país, con algo que llega a tanta gente y genera tanto impacto”, recordó sobre aquellos años en los que la plataforma apenas comenzaba a aceptar efectivo y se expandía desde Buenos Aires a ciudades como Mendoza.

Después de varios años en el rol de Estrategia y Planeamiento y de haber incluso asumido de forma interina como gerente general, se mudó a México para liderar el equipo de Finanzas regional -con responsabilidad sobre 14 países, excepto Brasil-. Desde allí empezó a ver cómo operaba Uber en mercados más desarrollados, con dos líneas de negocio integradas (movilidad y delivery) y cómo las apuestas globales de la compañía empezaban a traducirse en el negocio.

La Argentina será el primer mercado en el que la app de Uber Eats será relanzada: el primero del que se fue y vuelve

A principios de 2025, tras un breve paso por una startup mexicana -donde aprendió negociación con proveedores y clientes- y por Tools for Humanity -la compañía de Sam Altman- el llamado del entonces gerente general de Uber México lo llevó de nuevo a la firma. Y al poco tiempo, un llamado desde Buenos Aires lo convenció para volver a su país. “Me fui sabiendo que en un momento volvería. Había empezado de chico en Uber Argentina y quería vivir otra experiencia. Estaba buscando la oportunidad correcta y este rol me pareció súper atractivo”, enfatizó.

Por qué vuelve Uber Eats

En diálogo con LA NACION, Cappellini aclaró que, desde que salió de la Argentina en 2020, la firma analizaba cuándo y cómo volver. En ese entonces, el cierre de la operación formó parte de una estrategia global: dejar los mercados en los que no era número uno o no tenía un camino claro para llegar a esa posición, para enfocarse en otros estratégicos.

En los años siguientes, la empresa aceleró su aprendizaje y ajustó su propuesta. Y más recientemente, definió su retorno a diferentes mercados -a partir de dos variables: oportunidad de mercado y penetración del negocio de la movilidad-, arrancando por la Argentina.

La elección del país como punta de lanza para esta nueva etapa de la compañía no fue casual. Con más de 10 millones de usuarios que tomaron viajes y más de medio millón de personas que generaron ingresos a través de la plataforma de movilidad, el país se transformó en un caso de adopción acelerada.

Juan Martín Cappellini: "La Argentina es considerada un mercado estrella a nivel global"

“Desde hace años, el negocio de movilidad crece en la Argentina. Este es considerado un mercado estrella a nivel global y se posiciona como uno de los más atractivos donde consolidar los aprendizajes”, explicó.

El plan contempla el lanzamiento del servicio en las próximas semanas -anticipado por LA NACION- y consolidar su presencia en las principales cinco ciudades del país en 2026, para luego expandirse a todas las localidades donde Uber opera. A futuro, desde la firma no descartan sumar otras verticales, apoyándose en la experiencia adquirida tras la compra de Cornershop en Chile. La meta final: convertirse en una plataforma donde “se pueda pedir lo que sea”.

Estrategia y plan de expansión

De acuerdo con Cappellini, la estrategia es clara: todo estará dentro de la misma aplicación. Movilidad y delivery convivirán en la misma interfaz, lo que evita que el usuario descargue una app nueva y habilita un uso más frecuente.

“Nuestro foco es apalancarnos y utilizar la base que ya tenemos de movilidad. En otros mercados ya vimos que al agregar otra unidad de negocio logramos fidelizar a los usuarios y que consuman más los servicios. Además, vemos que las personas quieren tener cada vez menos apps, y la posibilidad de reunir dos servicios en una facilita la adopción. La simplicidad que el usuario busca se ve reflejada en los números”, explicó.

En esa línea, consideró que la membresía Uber One será un motor clave. Lanzada hace meses para movilidad, ahora sumará beneficios para pedidos de comida: envío gratis, tarifa de servicio reducida a la mitad y promociones exclusivas. Con dos pedidos por mes -calculan en la empresa-, el costo de la membresía ya se amortiza.

Para Cappellini, otro eje del relanzamiento será el trabajo con PyMEs locales. De acuerdo a datos de la firma, en mercados como México o Chile, cerca del 60% de los comercios que operan en Uber Eats son pequeños restaurantes o locales de barrio. En la Argentina, donde las pymes tienen un peso súper relevante, apuntan a replicar esa lógica.

“No solo queremos llevar a los locales de barrio a la aplicación, sino también ayudarlos en la visibilidad: que puedan llegar a un radio más grande de consumidores. Si ellos crecen, nosotros crecemos. Tenemos un lugar para aportar valor, habiendo visto lo que ya hicimos en otros mercados”, remarcó.