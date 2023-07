Un agujero normativo les permitió a extranjeros hacer negocios inesperados con el peso

escuchar

El show de YouTube Half as Interesting (la mitad de interesante) publicó un capítulo en los últimos días titulado “cómo la Argentina le dio accidentalmente un 40% de descuento en todo a los alemanes”. Allí se refiere a una situación que se generó a raíz de la implementación del dólar tarjeta turista, que empezó a reconocerles a los extranjeros un tipo de cambio más alto (similar al MEP) para sus compras en el país para evitar que fueran al blue.

En la práctica, lo que ocurrió fue que tiendas online de algunos países, como Alemania, España e Indonesia, aceptaban el pago en pesos. Dicho de otra manera, la falla en el sistema permitía comprar afuera como si se tratara de un turista extranjero gastando en la Argentina. Los usuarios que elegían pagar en pesos, veían que, en términos reales, el producto adquirido les terminaba saliendo casi un 50% menos.

“Amazon, por ejemplo, no recibió el memo, así que si dijiste ‘hola, Amazon, me gustaría comprar este artículo de 10 euros con pesos argentinos’, Amazon te dijo ‘está bien, son 2796 pesos’. Pero luego, esos 2796 pesos eran cargados a la tarjeta de crédito, que usaba el tipo de cambio turista, lo que significaba que solo cobraban un poco más de cinco euros. Si esto todavía funciona o no en algunos sitios web no es de nuestra incumbencia”, dicen.

Al respecto, el economista especializado en medios de pago, Ariel Setton, aclaró que esta situación sí ocurrió, pero pasó entre el 15 de diciembre de 2022 y el 28 de enero de este año y ya no corre más.

“La diferencia en la cotización la terminaron poniendo los vendedores de tiendas online que pesificaban al oficial y le vendían a extranjeros. El Estado argentino no estaba metido. Y, por último, Visa emitió un comunicado en enero pasado prohibiendo a las tarjetas no argentinas pagar en pesos argentinos en comercios del extranjero”, afirmó.

Consultadas por LA NACION, fuentes de Visa Argentina dijeron que ellos no difundieron un comunicado, sino que quizás Visa Alemania le explicó algo a algún periodista. En tanto, desde Mastercard Argentina explicaron que en esas fechas (del 15 de diciembre al 28 de enero) les llegaron consultas desde Bild y otros medios alemanes, pero como era un tema de plataformas de e-commerce, los mandaron a hablar con ellos.

Según el medio Finance FWD, el truco se circunscribió a usuarios de Visa y a la plataforma PayPal. Primero fue la plataforma la que lo desactivó, y desde el 28 de enero Visa ajustó las tasas de compra y venta para que se comportaran de manera diferente al procesar transacciones en pesos argentinos. Es decir, para que no se produjera la diferencia del 40% de descuento.

El dólar tarjeta turista comenzó a funcionar en diciembre pasado, primero con tarjetas Mastercard y luego con Visa. En el caso de Mastercard, el extranjero no ve inmediatamente la mejora en el tipo de cambio cuando compra, sino que la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el cercano al MEP se le reintegra a las 48 horas de realizada la transacción, aproximadamente. Visa, en tanto, aplica la cotización en el momento del consumo.

