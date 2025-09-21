Un artículo de Financial Times advierte que “se agrava la crisis” de la gestión de Milei por la escalada del dólar

El diario británico Financial Times volvió a lanzar una dura crítica al programa económico del presidente Javier Milei. Advirtió “esta dinámica es insostenible” y que la crisis en la Argentina “se agudiza”. No es la primera vez que este medio apunta contra la política económica del mandatario sudamericano. Días atrás, ya había alertado sobre el particular momento que atraviesa la gestión del libertario.

En una nota firmada por la periodista Ciara Nugent, en su reporte desde Buenos Aires, el diario señaló este viernes que en los últimos tres días el Banco Central había vendió más de u$s1000 millones en un intento por frenar la caída del peso, en un contexto de alta inestabilidad que, según la crónica, “sacudió los mercados y sembró dudas sobre el futuro de las políticas de tipo de cambio”.

En su título, la nota dice que la Argentina eroga ese dinero para defender el peso “mientras se agrava la crisis del presidente Milei”. La nota detalló que la autoridad monetaria liquidó u$s678 millones el viernes, u$s379 millones el jueves y u$s53 millones el miércoles, luego de que la moneda estadounidense tocara el piso de la banda de flotación implementada en abril.

Nueva crítica del Financial Times al gobierno de Milei: habló de una política económica “insostenible” Mario Sar

Consultado por ese medio extranjero, el economista Gabriel Caamaño, de la consultora Outlier, explicó: “Esta dinámica no es sostenible, no tanto porque se queden sin dólares, sino porque con tantos pesos que se sacan de circulación para convertirlos a dólares el impacto en la actividad económica será muy fuerte”.

El medio británico volvió a hacerse eco de las denuncias en contra de algunos funcionarios del gobierno de Milei, como el escándalo por supuestos hechos de corrupción que involucrarían, entre otros acusados, a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

De acuerdo al artículo del diario Financial Times, el Gobierno debería calmar los ánimos en el mercado mostrando fortaleza política o asegurando nuevas fuentes de financiamiento externo. “De lo contrario, se verían obligados a adelantar un cambio en su régimen de tipo de cambio, lo que sería muy perjudicial para su credibilidad y potencialmente para su desempeño electoral”, concluyó Caamaño.

La semana pasada, tanto el Financial Times como The Wall Street Journal le habían dedicado respectivas notas al gobierno de Milei donde hicieron mención a la derrota electoral que sufrió en las elecciones bonaerenses y a los audios sobre supuestas maniobras de corrupción en la gestión como algunas de las posibles causas de la crisis económica que atraviesa la Argentina.