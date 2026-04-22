La quiebra de SanCor: el sindicato dijo que habla con “industriales responsables” para una recuperación de la empresa

Luego de que la Justicia resolviera la quiebra de SanCor tras el fracaso del concurso preventivo iniciado en 2025, en el gremio lechero interpretaron la decisión como el cierre de un proceso que ya no tenía salida dentro del esquema en el que venía funcionando la cooperativa. El titular de Atilra —el sindicato que representa a los trabajadores de la industria láctea—, Héctor Ponce sostuvo que la medida “no es un final, sino el comienzo de una nueva etapa” y planteó la necesidad de avanzar hacia un esquema que permita sostener la actividad y el empleo.

La decisión se conoció luego de que la propia cooperativa solicitara esa salida tras reconocer que no podía encauzar su situación en un contexto de fuerte deterioro operativo y financiero. Con un pasivo cercano a los US$120 millones, con deudas millonarias por salarios, aportes y compromisos comerciales, la crisis impacta sobre los trabajadores.

“Somos optimistas, no por una cuestión de fe, sino porque sabemos muy bien de lo que estamos hablando. Esto no es un final, sino el comienzo de una nueva etapa”, sostuvo el dirigente.

Cuestionó la gestión que tuvo la cooperativa en los últimos años. “Nosotros desde Atilra hace rato que venimos alertando acerca de que SanCor no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir en el estado de situación en el que se encontraba, y tal como venía siendo manejada desde hace unos cuantos años a esta parte por quienes tuvieron la responsabilidad de gestionarla”, afirmó.

La Justicia decretó la quiebra de SanCor tras el fracaso del concurso preventivo, en un contexto de fuerte deterioro financiero y operativo

En esa línea, vinculó el desenlace con decisiones previas en la administración de la empresa y recordó que en diciembre de 2025 la Justicia imputó a José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez por el presunto desvío de más de $1600 millones destinados a la seguridad social. Según indicó, esos montos hoy alcanzarían cifras mayores de acuerdo con lo reconocido en el expediente de la quiebra.

Ponce también apuntó a despegar al gremio de cualquier responsabilidad en el desenlace y cuestionó versiones que, según dijo, buscaron instalar lo contrario. “A tal punto llegó la situación que la actual dirección de la cooperativa se vio obligada a pedir su propia quiebra, y el juez que entiende en la materia, concomitantemente con los síndicos actuantes, la coadministración y demás estamentos vinculados no dudaron en decretarla”, sostuvo. Y agregó: “Como se puede observar a través de la lectura del fallo, no le incumbe ninguna responsabilidad a la Atilra en el quebranto de SanCor tal como desde algún lugar, seguramente soborno de por medio, se ha pretendido instalar”.

También defendió el accionar del personal frente a la crisis y las condiciones en las que continuó la actividad. “Lo único que han hecho los trabajadores en forma directa y a través de la organización gremial que los representa, ha sido colaborar como nadie: con salarios que SanCor les viene adeudando desde hace muchísimo tiempo, con la falta de aportes a la seguridad social, a la caja de jubilaciones, al sindicato y a la obra social a pesar de que a los trabajadores se les descontaban esos montos”, señaló.

Sobre el escenario que se abre tras la quiebra, desde Atilra plantearon la posibilidad de avanzar en un esquema que permita mantener la actividad. En ese marco, el gremio afirmó que viene manteniendo conversaciones con actores del sector para explorar alternativas de continuidad. “Desde Atilra hace ya mucho tiempo que nosotros venimos conversando con distintos actores de la actividad a los que conocemos con la finalidad de darle continuidad a la fuente de trabajo de quienes desde siempre confiaron en nosotros. Siempre hablamos de una quiebra con continuidad laboral, con continuidad de la marca SanCor”, indicó.

SanCor arrastra un pasivo cercano a los US$120 millones y enfrenta un proceso de quiebra con continuidad operativa en análisis

Según explicó, ese planteo incluye la participación de industriales del sector. “No somos improvisados, tenemos la capacidad intelectual y la formación suficiente para saber cómo se debe gestionar una empresa láctea, por eso desde hace mucho tiempo venimos hablando con industriales responsables y exitosos que coinciden con nosotros en el desmanejo que se ha venido haciendo desde la cooperativa. Hablamos con ellos y ellos con nosotros porque nos saben responsables y prudentes. Saben que colaboraremos en todo lo que esté a nuestro alcance”, agregó.

En ese marco, el dirigente volvió a insistir con la idea de que la quiebra puede abrir una instancia distinta para la empresa. “Somos optimistas, no por una cuestión de fe, sino porque sabemos muy bien de lo que estamos hablando. Para nosotros no termina nada, para nosotros comienza una nueva etapa”, concluyó.