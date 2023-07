Un exdirector del FMI habló sobre la posibilidad de que haya una devaluación: “Lo deben haber puesto sobre la mesa”

escuchar

Tras el pago del vencimiento de deuda que el Gobierno hizo este viernes al Fondo, el exdirector del FMI Alejandro Werner admitió en LN+ que una devaluación anticipada puede ser parte de las discusiones, aunque consideró poco probable que ocurra. No obstante, remarcó: “el Fondo lo debe haber puesto sobre la mesa”.

“El Gobierno seguramente no lo aceptó. Y segundo, el FMI sabe que lidia con una administración que no está convencida de tomar ese camino y necesita aplicar otras medidas para que la misma devaluaciones funcione bien y no se traduzca en inflación para el próximo gobierno que asuma”, profundizó.

Para Werner, “al final del día van a llegar a un acuerdo” que se va a traducir en “un poco de movimiento del cambio oficial, algunas medidas como devaluación tarifaria, estimulación de la exportación y castigo a la importación” y “puede que saquen algunas decisiones vinculadas a los tipos de cambios especiales”.

Aventuró además que la visita de funcionarios argentinos a Washington, que tendrá lugar la semana próxima, tendrá como objetivo “cerrar este acuerdo”.

“Lo que vamos a ver es un desembolso muy parecido a lo que estaba programado originalmente, aunque mucho menor de lo que el Gobierno esperaba. El anuncio lo van a empaquetar con otros compromisos asumidos con multilaterales para que el número final parezca un poquito más grande”, concluyó.

Noticia en desarrollo

LA NACION

Temas FMI