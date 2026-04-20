Un impuesto frena la economía digital y el sector propone una modernización del sistema

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) se sumó a las críticas que viene realizando el ministro de Economía, Luis Caputo, y advirtió que el impuesto sobre los Ingresos Brutos se convirtió en el principal obstáculo para la digitalización y la formalización de la economía en la Argentina.

Así surge de un informe reciente de la entidad que señala que la actual estructura tributaria provincial desalienta el desarrollo del comercio electrónico.

Aunque el país se ubica como el tercer mercado de e-commerce de la región, con una facturación superior a $34 billones y un crecimiento interanual del 55%, el sistema impositivo vigente penalizaría a quienes operan de manera formal. Mientras las ventas digitales están alcanzadas por retenciones automáticas, el uso de efectivo —un canal menos trazable— queda al margen de estos regímenes, lo que termina incentivando la informalidad.

El estudio, elaborado junto con el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), identificó cinco efectos negativos del actual esquema de Ingresos Brutos sobre el ecosistema digital. Entre ellos, destacó que las retenciones anticipadas funcionan como una barrera para la formalización, ya que desalientan a los vendedores informales a incorporarse al sistema.

Esto, a su vez, reduce la eficiencia tributaria: al favorecer operaciones en efectivo, el Estado pierde capacidad de fiscalización y recaudación.

Además, la retención automática impacta sobre el flujo de caja de las empresas al inmovilizar recursos que podrían destinarse a inversión y crecimiento. También profundiza la brecha entre grandes compañías y pymes, dado que las primeras cuentan con herramientas para optimizar su carga fiscal, mientras que las segundas enfrentan mayores dificultades administrativas.

Otro efecto señalado es la distorsión en los precios: la existencia de valores uniformes a nivel nacional implica que consumidores de provincias con menor carga impositiva terminan absorbiendo parte de los costos tributarios de jurisdicciones con mayor presión fiscal.

Los consumidores de provincias con menor carga impositiva terminan absorbiendo parte de los costos tributarios de jurisdicciones con mayor presión fiscal

Según el informe, el impuesto sobre los ingresos brutos explicó más del 80% de la recaudación provincial y equivale al 4% del PBI. Sin embargo, su complejidad —con 24 regímenes distintos— resulta difícil de sostener en un mercado federal.

Frente a este diagnóstico, la CACE propuso avanzar en una serie de reformas para modernizar el sistema tributario y alinearlo con estándares internacionales. Entre ellas, planteó la unificación de los impuestos al consumo, de modo que el IVA absorba Ingresos Brutos y las tasas municipales, con el objetivo de simplificar el esquema y reducir la evasión sin aumentar la presión fiscal.

Asimismo, sugirió reformar los regímenes de pago anticipado para convertirlos en mecanismos de información, eliminando la obligación de adelantar impuestos que hoy descapitaliza a las empresas y genera saldos a favor de difícil recuperación.

“El esquema actual de Ingresos Brutos desincentiva la formalización y profundiza las desigualdades entre los distintos actores del ecosistema digital”, señaló Gustavo Sambucetti, director institucional de la CACE. “La simplificación del sistema no solo beneficiará a empresas y consumidores, sino que también permitirá ampliar la base imponible y mejorar la fiscalización a través de canales más eficientes y trazables”, concluyó.