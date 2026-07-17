Una cadena de hamburguesas argentina quiere abrir en las Islas Malvinas

La cadena de comidas rápidas Mostaza anunció que está en la búsqueda de un franquiciado para poder poner un pie con su negocio en las Islas Malvinas. La empresa nacida en la Argentina ya cuenta con presencia en todas las provincias del país.

Así lo confirmó la propia compañía mediante un comunicado. “Es la única cadena de comidas rápidas con presencia en todas las provincias de Argentina. Con el mapa completo, hay un único lugar donde falta plantar su bandera“, afirmaron. Y agregaron: “Todavía queda un punto argentino: Las Islas Malvinas”.

Carola Garibaldi, directora de Marketing de Mostaza, comentó: “Hace años trabajamos para que Mostaza esté presente en cada rincón del país. Hoy podemos decir con orgullo que somos la única cadena de hamburguesas con presencia en las 23 provincias argentinas. Si encontramos al franquiciado indicado para las Islas Malvinas, estamos en condiciones de avanzar rápidamente con el proceso. El know how, el modelo de negocio y las ganas ya las tenemos; solo nos falta esa llamada”.

En efecto, después de casi tres décadas de expansión, la compañía logró convertirse en la única cadena de hamburguesas del país en tener presencia en las 23 provincias argentinas. “De Jujuy a Tierra del Fuego, la marca nació, creció y se expandió con un objetivo claro: estar cada vez más cerca de los argentinos”, destacaron.

“Ese recorrido convirtió a Mostaza en la cadena de fast food más federal del país. Una marca 100% argentina que genera más de 10.000 de puestos de trabajo y continúa apostando por el desarrollo regional a través de su modelo de franquicias”, remarcaron desde la compañía.

En la empresa enfatizaron que esta idea refleja “el ADN con el que Mostaza construyó su crecimiento”. Y añadieron: “Desde sus comienzos, la empresa apostó por desarrollar una marca nacional capaz de competir de igual a igual con las grandes cadenas internacionales. Y lo hizo entendiendo el paladar argentino, las costumbres y esa actitud de siempre agrandarse ante todos los desafíos”.

En la actualidad, Mostaza tiene 217 locales, es la segunda cadena más importante del país y continúa con un ambicioso plan de expansión que prevé nuevas aperturas durante este año y el siguiente. “Cada inauguración representa mucho más que una hamburguesería: implica empleo, desarrollo comercial y la llegada de una marca que, en muchos casos, acompaña el crecimiento de ciudades donde antes no existían propuestas de este tipo”, se afirmó en el comunicado citado.

En la empresa explicaron que, cuando dicen que solo les falta un local en las Islas Malvinas, el comentario funciona como algo más que una ocurrencia. “Resume una identidad construida: la de una empresa orgullosamente argentina, que hizo de la cercanía y del crecimiento federal una de sus principales diferencias”, concluyeron.