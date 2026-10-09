Una noche de fútbol bajo la lluvia en el corazón de la bronca industrial

La lluvia había inundado la cancha de fútbol 9 del Parque de la Cervecería Quilmes y no cesaba, pero a las 18 el árbitro dio el pitazo inicial. Uno de los equipos, de camiseta azul oscuro, salió a jugar con mochilas que simbolizaban los impuestos que pesan sobre la industria. Del otro lado, Alejandro Gentile, presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba), capitaneaba a los de azul claro. Una hora después, el equipo que había comenzado con la carga a cuestas ganó por tres goles de diferencia.

La jornada, organizada por Uipba Joven, reunió a empresarios, políticos y sindicalistas.

En pleno conurbano, la discusión posterior al partido puso el foco en los problemas del mayor distrito industrial de la Argentina. Buenos Aires concentra el 40,2% de las unidades productivas industriales y el 43,3% del empleo del sector. Gentile presentó los últimos datos fabriles y afirmó que, en el último mes disponible de las estadísticas oficiales, la provincia había perdido unas 100 fábricas y 3000 empleos formales.

El relevamiento de Uipba, elaborado sobre datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), registró un saldo de 1374 unidades productivas industriales y 45.115 puestos de trabajo menos entre junio de 2023 y junio de 2026.

El relevamiento de Uipba, elaborado sobre datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), registró un saldo de 1374 unidades productivas industriales y 45.115 puestos de trabajo menos entre junio de 2023 y junio de 2026.

En el mismo predio, la jornada continuó con un panel, un cierre institucional y una cena de la que participaron unas 80 personas. Hubo pizza, empanadas y, por supuesto, cerveza. Entre los presentes estuvieron el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini; el senador bonaerense de La Libertad Avanza, Diego Valenzuela; y la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, de La Cámpora, que reemplaza a Mayra Mendoza durante su licencia. Los reclamos por la carga tributaria se mezclaron con las dificultades para vender y la competencia importada. “La discusión de los impuestos es desde siempre, pero notamos que no hay plata en la calle”, comentó en reserva uno de los empresarios presentes.

“No hay mercado”, planteó Mariano Mayo, protesorero de Uipba y socio de la fabricante de calzado Donne, que describió las dificultades tanto de los productores locales como de los importadores para vender. Adrián Pérez, secretario general de la UOM Quilmes, coincidió en que los ingresos de los trabajadores no alcanzaban para llegar a fin de mes y advirtió sobre las consecuencias para las empresas que dependen del mercado interno.

El calzado aparece entre las ramas más golpeadas. Según los informes sectoriales de Uipba, también elaborados sobre datos de la SRT, perdió 4188 puestos de trabajo registrados en la provincia entre mayo de 2023 y mayo de 2026, una caída del 43,3%. Entre los casos recientes figura Coopershoes, la fabricante de calzado deportivo instalada en el Parque Industrial de Las Flores. En septiembre se conoció que había dejado de producir y despedido a todos sus operarios de línea, mientras conservaba un pequeño plantel administrativo.

A la izquierda e Irini Wentinck

En el caucho, la contracción fue aún mayor: el empleo registrado bonaerense cayó 44,4% en el mismo período, con 4047 puestos menos. En ese sector se inscribe el caso de Fate, que en febrero anunció el cierre de su planta de neumáticos en San Fernando y el despido de 920 trabajadores.

Según el análisis de LCG sobre las cifras del Indec, la producción industrial creció 1,9% mensual desestacionalizado en agosto, sin compensar la caída de 5,1% de julio. Todavía se ubicaba 3,2% por debajo de un año antes y 7,4% por debajo de noviembre de 2023, antes de la asunción de Javier Milei.

El reclamo tributario incluyó también una discusión sobre cómo repartir la carga: Mayo propuso ampliar la base de contribuyentes formales para aliviar a las empresas que cumplen con sus obligaciones y cuestionó que las inspecciones recaigan sobre los mismos actores. “Que no nos cobren siempre a los mismos”, pidió.

Alejandro Gentile, presidente de Uipba

En el plano provincial, Uipba elaboró una propuesta para eximir de Ingresos Brutos a las industrias micro y pequeñas que facturen hasta $3200 millones anuales y reducir de manera escalonada las alícuotas para las medianas y grandes compañías. Para compensar el costo, plantea ampliar la base formal y modificar la tributación del comercio. “Nuestra propuesta no busca bajo ningún punto de vista que la provincia pierda un centavo de recaudación”, sostuvo Gentile durante el encuentro.

Ese planteo se vincula con el reclamo nacional de la UIA por un “RIGI industrial”, que extienda a las manufacturas tradicionales beneficios fiscales comparables a los del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones de Milei. La entidad también planteó al ministro de Economía, Luis Caputo, la necesidad de alcanzar un nuevo consenso fiscal entre la Nación, las provincias y los municipios para reducir la carga tributaria sobre la producción.

La apuesta de Uipba es, además, preparar a las pymes bonaerenses para convertirse en proveedoras de la energía y la minería. En el panel, Irini Wentinck, prosecretaria de la entidad y directora de WTK, describió las exigencias de calidad y las capacidades necesarias para incorporarse a las cadenas de valor de los sectores que crecen. “Las importaciones no son buenas o malas”, señaló la empresaria del sector eléctrico, que recordó que las fábricas también necesitan insumos del exterior para producir bienes competitivos. Para Wentinck, incorporarse a esas cadenas de valor exige mejorar la productividad, innovar y cumplir con estándares de calidad, además de reducir los costos”.