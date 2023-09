escuchar

Por primera vez desde 2001, la estadounidense Chevron, la empresa extranjera con mayores inversiones en crudo en la Argentina, abandonó su habitual perfil bajo y participó activamente en la exposición de petróleo y gas (AOG), que organiza el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG). Su presencia marcó un contraste con su empresa espejo, ExxonMobil, que este año decidió no participar, luego de anunciar que está evaluando vender sus activos en el país.

Chevron fue la primera en su tipo que apostó por Vaca Muerta, cuando se asoció con YPF en 2013 para comenzar a explorar el yacimiento Loma Campana, luego de invertir US$10.000 millones. Hace unos meses, la sociedad cumplió 10 años. El presidente de la compañía estadounidense para el país, Eric Dunning, lo destacó en AOG y señaló que piensa la próxima década en el país como una “oportunidad y con optimismo”.

Dunning llegó a la Argentina en agosto de 2019, un día antes de las elecciones primarias que sorprendieron al mercado financiero con la amplia victoria de Alberto Fernández. “Fue mi bienvenida al país”, suele bromear el ejecutivo. Chevron había decido ese año mudar las oficinas centrales de la región a Buenos Aires.

Eric Dunning, de Chevron, en el AOG organizado por el IAPG

Actualmente, además de seguir vinculado a Loma Campana con YPF, opera de manera directa otro yacimiento no convencional, El Trapial, donde hace unos meses anunció una inversión de US$500 millones. “Pocos saben que Vaca Muerta fue descubierta en 1931 por un geólogo que trabajaba para Chevron, Charles Weaver. Hubo que esperar 80 años para que se desarrollara la tecnología que permitió desbloquear Vaca Muerta”, dijo, en una charla con Ernesto López Anadón, presidente del IAPG.

“Trabajamos hace 10 años en sociedad con YPF, que es un gran socio. El viaje comenzó en 2013 y empezamos perforando 400 pozos verticales, que son más económicos que los horizontales y pensábamos que era la manera correcta de hacerlo. Pero sufrimos el colapso del precio internacional y con la producción que teníamos entendimos que no estaba funcionando. Hablamos con nuestros colegas de Permian [la cuenca no convencional de Estados Unidos], para saber qué estaban haciendo y adoptamos las lecciones aprendidas de ellos, mejores prácticas y tecnologías. Ahí empezamos a perforar pozos horizontales. Como resultado, Chevron es el mayor inversor extranjero en la Vaca Muerta, pero por lo que más orgulloso estoy es que no solo trajimos inversión, sino que trajimos gente, conocimiento, tecnología y mejores prácticas”, dijo Dunning.

Sin embargo, el ejecutivo dejó una advertencia: “Las condiciones [macro] tienen que ser correctas. Para nuestros desarrollos tenemos que permanecer competitivos. Hemos sido competitivos y por eso hemos podido progresar hasta ahora. Pero también necesitamos términos fiscales estables en el ambiente regulatorio y precios basados en el mercado” , dijo el ejecutivo estadounidense, en línea con el pedido que habían hecho sus pares de Shell y TotalEnergies, dos días antes en la misma exposición.

Ernesto López Anadón (IAPG), Mamfred Boeckmann (Wintershall Dea) y Eric Dunning (Chevron)

“Para una compañía petrolera internacional como la nuestra, también es importante el acceso al mercado de capitales y eliminar el control de cambios, para que podamos tener confianza. Es necesario que los inversores tengan confianza para que podamos desarrollar y usar el dinero como es necesario en la Argentina y en otros lugares, para asegurarnos de que estamos invirtiendo de manera más eficiente. Si obtenemos esas condiciones correctas, podemos continuar nuestras operaciones no convencionales en Loma Campana y completar el desarrollo de El Trapial”, concluyó.

Previamente, Mamfred Boeckmann, gerente de la petrolera alemana Wintershall Dea para el país, contó que la compañía tiene presencia en el país hace 45 años, cuando se asoció con la francesa TotalEnergies para desarrollar un proyecto offshore (costa afuera) en el sur argentino.

“La Argentina es muy importante para nosotros. Estuve 10% del tiempo que la compañía tiene en el país. Personalmente, aprendí a convivir con la incertidumbre. Todos los años, hemos construido un negocio bastante sostenido y sólido, durante los tiempos buenos como los años más desafiantes. Fue una experiencia gratificante, para mí y para la empresa”, dijo.

Luego señaló que la Argentina “tiene un papel muy importante en la cartera global de la compañía, aún más después de la salida y el abandono de Rusia”, y dijo que en la cartera global, en este momento, el país es el segundo más grande en términos de producción. “Para ser un poco más específico, en el marco de nuestra estrategia, la Argentina es un pilar clave”, agregó.

Mamfred Boeckmann, de Wintershall Dea, en el AOG organizado por el IAPG

Wintershall Dea produce alrededor de 10 millones de metros cúbicos por día (m3/d). Hace unos meses, la compañía tomó la decisión, junto con sus socios Pan American Energy (PAE) y TotalEnergies, desarrollar otro yacimiento costa afuera, Fénix, que sumará 10 millones de m3/d más a la oferta total a partir de noviembre 2024, tras una inversión de US$700 millones. Además, tiene en planes proyectos de hidrógeno, pero coincidió en que el país debe tener ciertas condiciones primero.

“Más allá de un marco regulatorio o una ley, creo que necesitamos unas condiciones e incentivos. Se necesita una política, como por ejemplo un esquema fiscal competitivo, el acceso a las divisas y un marco regulatorio estable, sin intervenciones y sin cambios . Es otra dimensión para hacer posible estas grandes inversiones”, dijo Boeckmann.