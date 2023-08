Vaca Muerta: un gigante estadounidense podría vender sus activos petroleros en la Argentina

escuchar

La empresa ExxonMobil hizo un anuncio de fuerte impacto en el sector energético. La petrolera estadounidense dijo que comenzó un proceso de evaluación de sus activos en Vaca Muerta. Si bien en la compañía explican que es una práctica que se suele hacer, la noticia no es menor, ya que ExxonMobil está en la Argentina desde hace más de 110 años.

El proceso comenzó a fines de junio pasado y en la petrolera están evaluando distintas opciones, que van desde vender todos sus activos de producción de petróleo y gas no convencional, a incorporar un socio que opere los distintos yacimientos que tiene la compañía en Neuquén. “Es aún muy prematuro establecer cuál será el resultado final, por lo que no es posible anticipar ningún escenario”, dijeron en la empresa.

ExxonMobil ya había anunciado en 2020, durante el año de la pandemia, que la Argentina no formaba parte de sus activos estratégicos. En ese selecto grupo solamente se encuentran las operaciones en la cuenca de Permian, en Estados Unidos, que es no convencional como Vaca Muerta, y las offshore (costa afuera) en Guyana, un país limítrofe de Venezuela y Brasil en el que ExxonMobil hizo un gran descubrimiento de recursos en su mar hace menos de cinco años (el bloque Liza).

Todos los activos que no son estratégicos en el portafolio de activos de la petrolera, por lo tanto, son revaluados en Houston, donde está la sede central. En la compañía no explicaron por qué se decidió este momento para hacer la evaluación, pero aclararon que “el proceso iniciado no obedece a ninguna causa política, de coyuntura o vinculada a los procesos electorales que hay por delante”. Y agregaron: ”Es parte de una práctica que la corporación realiza con su portafolio global”.

ExxonMobil fue una de las primeras petroleras internacionales en invertir en la Argentina. Por mucho tiempo, su principal negocio fueron las estaciones de servicio Esso, hasta que en 2012 vendió las 450 bocas de expendio y su refinería a Pan American Energy Group (PAEG), compañía de la familia Bulgheroni y de la estatal china Cnooc. Ese proceso fue parte de una estrategia global de Exxon para América Latina de enfocarse en la producción de gas y petróleo.

Unos años antes, en 2010, ExxonMobil había plantado bandera en Vaca Muerta, cuando todavía no estaba probado el potencial que tenía la formación no convencional. Recién en 2019 confirmó que pasaba su bloque Bajo del Choique-La Invernada del estado de exploración a desarrollo masivo. Hoy la empresa produce menos del 1% del total de petróleo y gas del país.

“Estamos cumpliendo y vamos a cumplir con nuestras obligaciones y plan de inversiones en Neuquén”, dijeron en Exxon, y destacaron la inversión de US$75 millones para transportar hasta 60.000 barriles diarios de su yacimiento al oleoducto Oldelval, que conecta Vaca Muerta con Bahía Blanca.

“También vamos a continuar con la perforación de nuevos pozos en el bloque Los Toldos 2 Oeste, y seguimos invirtiendo junto a nuestro socio Pampa Energía en la ventana de gas en el bloque Sierra Chata”, agregaron en ExxonMobil.

Lo paradójico de la petrolera es que, hace tiempo, la producción de gas y petróleo dejó de ser su principal negocio en el país. En cambio, tiene un centro de servicios con 3000 empleados, que creó en 2004, y que brinda asesoramiento interno para sus negocios en otros 42 países (principalmente en Estados Unidos y Canadá), en impuestos, recursos humanos, seguridad informática y compras a proveedores. Son todos trabajadores bilingües con títulos universitarios que, con la devaluación de la moneda, se volvieron más rentables.

“ExxonMobil no se está yendo del país. Estamos presentes en la Argentina desde hace más de 110 años y cabe destacar que además de nuestros activos en Vaca Muerta, poseemos otros intereses y afiliadas en la Argentina, como nuestro Centro Global de Servicios en la Ciudad de Buenos Aires y tres bloques offshore en la cuenca Malvinas Oeste. Estamos comprometidos con el país”, dijeron en la petrolera.

En la compañía, por lo tanto, confirmaron que seguirán explorando los bloques obtenidos en el mar argentino. Al momento ya ejecutaron las evaluaciones sísmicas y están haciendo el análisis y la revisión del resultado obtenido.

Exxon también es el segundo accionista de Oldelval, detrás de YPF, con el 21% de la participación accionaria. Oldelval es el principal operador de oleoductos en el país.