Vaca Muerta: Shell anuncia un nuevo sistema de producción

Shell Argentina puso en marcha ayer un nuevo sistema de procesamiento en Bajada de Añelo, Neuquén. Este nuevo procedimiento, denominado Early Processing System, tiene capacidad para elaborar hasta 20.000 barriles de petróleo al día, así como 2,5 millones de metros cúbicos de gas. Según fuentes del mercado, insumió una inversión de US$500 millones. Shell es el operador del bloque -con YPF como socio, ambos con participaciones del 50% cada uno-, e invierte por año unos US$700 millones.

El bloque Bajada de Añelo está compuesto por aproximadamente 200 kilómetros cuadrados de terreno, ubicado en la ventana de transición entre petróleo volátil y gas húmedo. Shell destaca que esta zona tiene un potencial de recursos de entre 300 y 400 millones de barriles, así como 2 billones de pies cúbicos de gas natural.

Según Shell, el sistema consta de una gran variedad de tecnologías, entre las que se incluyen sistemas de separación y recolección, tuberías de evacuación de petróleo y gas y sistemas de suministro de energía, entre otras.

Este anuncio fue calificado como un “hito” por la compañía y Germán Burmeister, presidente de Shell Argentina, Chile y Uruguay, destacó que la implementación del sistema es “fundamental en nuestros planes de desarrollo de Bajada de Añelo ya que nos permitirá ampliar la capacidad de procesamiento y producción de petróleo y gas en el área y profundizar nuestro conocimiento de la ventana de transición de Vaca Muerta”.

La petrolera destacó que, gracias a un “innovador sistema de automatización”, la planta está diseñada para optimizar el rendimiento del procesamiento de gas y petróleo, maximizar la eficiencia energética y priorizar la seguridad. Actualmente, está operando a alrededor del 50% de su capacidad, produciendo 8000 barriles y 1,2 millones de metros cúbicos de gas al día.

En cuanto al empleo, la empresa afirmó que la construcción del sistema generó 1500 puestos de trabajo y que, además, más de 140 contratistas participaron en el proyecto, la mayoría de ellos locales.

Respecto de cómo encaja esto en la estrategia general de Shell en Vaca Muerta, la petrolera concluyó que “es un hito clave para el desarrollo del área ya que brindará capacidad de procesamiento en el bloque y nos permitirá continuar el de-risking monetizando los recursos de este bloque en la ventana de transición de crudo volátil a gas húmedo, complementaria con nuestros otros desarrollos.”