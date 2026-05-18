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El gurú de Wall Street Stanley Druckenmiller redobló su apuesta por Argentina y compró acciones de YPF por casi US$150 millones

El fundador de Duquesne Family Office aumentó un 433% su posición en la petrolera estatal y sumó papeles de Vista

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Stanley Druckenmiller compró acciones de YPF
Stanley Druckenmiller compró acciones de YPF

La reciente actualización de las carteras de inversión en los Estados Unidos volvió a poner el foco sobre la Argentina, de la mano de uno de los nombres más influyentes del mercado financiero global. Stanley Druckenmiller, a través de su firma Duquesne Family Office, ejecutó un movimiento contundente durante el primer trimestre del año al incrementar de manera exponencial su exposición en activos locales, con una preferencia marcada por el sector energético.

Según se desprende del formulario 13F presentado ante la Comisión de Bolsa y de Valores, el inversor adquirió más de tres millones de acciones de YPF, una operación valuada en casi US$150 millones que consolida a la petrolera bajo control estatal como el cuarto título más relevante de su portafolio personal.

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Este incremento en la posición de YPF, que representa un salto del 433% respecto del trimestre anterior, desplaza a un segundo plano a otras firmas internacionales de renombre en su cartera, como la tecnológica Alphabet o el gigante de chips TSMC.

La estrategia de Druckenmiller no se limitó únicamente a la empresa de bandera, sino que se extendió a otros jugadores clave del sector energético, como Vista Energy, y al fondo cotizado Global X MSCI Argentina, herramienta predilecta por los inversores del exterior para capturar el pulso del mercado local. Este giro se produce en un momento de particular atención para la economía argentina, apenas un día después de conocerse el dato de inflación de abril, que mantiene a los operadores internacionales atentos a la sostenibilidad del programa macroeconómico.

Stanley Druckenmiller
Stanley DruckenmillerVia CNBC

En contrapartida a esta fuerte apuesta por los recursos naturales y la energía, el histórico inversor decidió realizar un recorte drástico en su participación en Mercado Libre. La firma fundada por Marcos Galperin, que supo ser una de las joyas de su cartera, sufrió una reducción del 94% en su tenencia, un movimiento que los analistas interpretan como una rotación estratégica desde el sector de consumo y tecnología hacia el valor real de los activos energéticos.

Asimismo, el desprendimiento total de sus acciones en la matriz de Google refuerza la idea de un cambio de ciclo en su visión global, priorizando activos con mayor potencial de revalorización en mercados emergentes tras la consolidación política del gobierno tras las elecciones legislativas de 2025.

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No es la primera vez que Druckenmiller mostró su respaldo público a la Argentina. El inversor, a quien el equipo económico liderado por Luis Caputo define como uno de los tres referentes más importantes del mundo financiero, había manifestado su entusiasmo inicial tras el discurso de Javier Milei en el Foro de Davos en 2024. “El único líder del libre mercado en el mundo en este momento está en la Argentina”, había dicho en aquel entonces.

Desde ese momento, su fondo ha transitado por diversas etapas de inversión en el país, pasando de una diversificación en bancos y telecomunicaciones a una concentración actual que parece apostar de lleno al desarrollo de Vaca Muerta como motor de rentabilidad para los próximos años.

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