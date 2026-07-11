Vacaciones de invierno 2026: cuáles son los destinos más económicos para viajar en familia

Julio marca el inicio de las vacaciones de invierno, un periodo en el que las escuelas cierran sus puertas y las familias buscan opciones para viajar. Ante la incertidumbre económica, la duda sobre cuáles son los destinos más accesibles se vuelve central.

Un informe de Fundación Ecosur hizo la comparación sobre el costo para una familia tipo de cuatro integrantes -dos adultos y dos menores- para vacacionar durante una semana en julio desde el 12 de ese mes.

El análisis comparó destinos nacionales (Bariloche, Mendoza, Salta y Córdoba) frente a plazas internacionales (Miami, Punta Cana, Santiago de Chile, Río de Janeiro y Cancún). Contempló una “canasta de estadía” (hotel tres estrellas, gastronomía y transporte local) y la “canasta total”, que adiciona el costo de los vuelos desde Buenos Aires y seguros médicos.

La ciudad de Córdoba es el destino nacional más barato para viajar en las vacaciones de invierno Shutterstock

Córdoba, el destino nacional más económico

La ciudad de Córdoba se consolidó como el destino nacional más barato para vacacionar, dado que tiene un costo de la canasta total de US$3420.

La clave de esta ventaja competitiva reside en los costos de transporte y alojamiento, dado que este último es el más económico del segmento nacional, con un valor de US$2473.

“En el caso del transporte, las diferencias con los demás destinos se explican por las distancias con relación a Buenos Aires”, se aclaró en el informe.

En el extremo opuesto, Bariloche tiene el gasto de alojamiento y consumos más alto de los destinos nacionales analizados, con una canasta total cercana a los US$4000.

“La razón principal es el costo de alojamiento, que es también el más caro de todos los destinos nacionales analizados (US$2599)”, puntualizó el reporte. También remarcó que el aumento estacional de demanda en la ciudad de Río Negro es “un factor determinante en los resultados”.

Comparación de la canasta total de vacaciones entre destinos nacionales Fundación Ecosur

“Mendoza y Salta se encuentran en un punto intermedio, con un costo de la canasta total de vacaciones cercano a los US$3600 y a los US$4215, respectivamente”, añadió Ecosur.

¿Conviene viajar al exterior en las vacaciones de invierno?

Debido al gasto que genera el traslado en avión, la mayoría de los destinos internacionales considerados en el análisis de la Fundación Ecosur “tienen un costo mayor de la canasta total de vacaciones que los destinos nacionales”.

En ese sentido, el informe consignó que “si el viaje se hiciera en auto hacia los destinos nacionales, los costos de vacacionar en dichos destinos bajarían considerablemente y las diferencias con los destinos internacionales serían todavía más grandes”.

Los lugares más caros para vacacionar son Cancún y Miami, cuyas canastas totales de vacaciones tienen un valor de US$6700 y US$8107, respectivamente. En tercer lugar se ubica Punta Cana, con un presupuesto de US$6620.

No obstante, el reporte arroja un dato contraintuitivo: vacacionar en Bariloche resulta más costoso que otros destinos regionales como Santiago de Chile y Río de Janeiro. “En particular, vacacionar en Bariloche es US$370 más caro que en Santiago de Chile y US$470 más que en Río de Janeiro, cuyas canastas alcanzan US$4480 y US$4387, respectivamente”, se indicó.

Viajar a Bariloche es más caro que otros destinos de la región Fundación Ecosur

Este fenómeno se da por el elevado costo de alojamiento durante la temporada alta de invierno. “Un dólar relativamente barato en términos históricos, junto con el aumento estacional de la demanda en vacaciones de invierno, genera que la estadía en varias ciudades turísticas extranjeras resulte más económica que en Bariloche”, detalló.

No obstante, el informe advirtió que el precio de los pasajes aéreos sigue siendo el principal factor que encarece los viajes al exterior.

De hecho, aunque en varios destinos internacionales la estadía (alojamiento y consumos) es más económica que en Bariloche, el costo del transporte hace que, en términos generales, las vacaciones dentro de Argentina continúen siendo más convenientes.