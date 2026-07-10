Vacaciones de invierno: cinco lugares a menos de 90 km de la ciudad para pasar el día con los más chicos

Con la llegada de las vacaciones de invierno, muchas familias comienzan a buscar actividades para entretener a los más chicos sin necesidad de realizar largos viajes ni hacer un gran gasto. En la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, el receso escolar comenzará el 20 de julio y se extenderá hasta el 31 de julio, por lo que ya son muchos los que planifican escapadas de un día.

A menos de 90 kilómetros de la Capital Federal existen parques, reservas naturales y espacios recreativos que combinan juegos, espectáculos y actividades al aire libre para todas las edades. A continuación, cinco propuestas para disfrutar en familia durante estas vacaciones:

1. República de los Niños (La Plata)

La República de los Niños, ubicada en Gonnet, partido de La Plata, es uno de los paseos más tradicionales para hacer con niños cerca de la Ciudad de Buenos Aires -a poco más de 50 km-. Este predio educativo y recreativo cuenta con edificios inspirados en cuentos infantiles, amplios espacios verdes, juegos, tren, gastronomía y múltiples propuestas culturales que cambian cada fin de semana.

Durante las vacaciones de invierno, el parque ofrece una programación especial con actividades gratuitas para toda la familia. Entre las principales propuestas se destacan los espectáculos de Rukuka Circo, con funciones diarias de malabares, humor y acrobacias, además de talleres creativos, el tradicional Paseo de Artesanos, actividades de reciclado para niños y shows infantiles como el del Payaso Manotas.

Cada semana, a través de sus sitios oficiales, se van actualizando las distintas actividades para los más chicos (Foto: Instagram @larepu.laplataciudad)

La República de los Niños abre de martes a domingo, de 7 a 22 horas, y la entrada es libre y gratuita. A través de su cuenta de Instagram oficial (@larepu.laplataciudad) se actualizan semana a semana los distintos shows y eventos que se llevan a cabo para los más pequeños de la familia.

Así es por dentro la República de los niños

2. Campanopolis

A solo 40 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, en González Catán, se encuentra Campanópolis, uno de los lugares más curiosos de la provincia para visitar con los más chicos. Este predio de 200 hectáreas recrea una aldea de estilo medieval con castillos, puentes de madera, molinos, callecitas empedradas, lagos y construcciones realizadas casi en su totalidad con materiales reciclados.

El lugar fue creado por Antonio Campana, un empresario que decidió convertir un antiguo terreno en un pueblo de fantasía. El resultado es un recorrido que parece sacado de un cuento, con edificios únicos y rincones ideales para descubrir y sacarse muchas fotos.

A menos de 40 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra una pequeña aldea medieval para disfrutar con los más chicos (Foto: Instagram @campanopolis)

A diferencia de otros paseos, Campanópolis solo puede visitarse mediante recorridos guiados, donde los visitantes conocen la historia del predio, el origen de cada construcción y las curiosidades que esconde este espacio. Una vez finalizada la visita guiada, los asistentes pueden permanecer dentro del predio hasta el horario de cierre para recorrer los senderos, disfrutar de los espacios verdes y seguir explorando el lugar a su propio ritmo.

Así es por dentro el recorrido de Campanopolis

Las visitas se realizan en dos turnos:

Turno mañana : ingreso a las 9 horas (solo sábados y feriados), con permanencia hasta las 13 horas.

: ingreso a las 9 horas (solo sábados y feriados), con permanencia hasta las 13 horas. Turno tarde: ingreso a las 13 horas, con cierre a las 17 horas.

Días en que habrá visitas guiadas en el mes de julio (Foto: Instagram @campanopolis)

La entrada general cuesta $20.000 tanto para adultos como para menores. Los niños menores de 2 años ingresan gratis, al igual que las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), quienes deben gestionar previamente su ticket de manera online y sujeto a disponibilidad.

3. Puesto Viejo

Para quienes buscan una experiencia diferente durante las vacaciones de invierno, Puesto Viejo Estancia & Polo Club, ubicado en Cañuelas, es una excelente alternativa a poco más de 60 minutos de la Ciudad de Buenos Aires y a solo media hora del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Reconocido por ser uno de los clubes de polo más importantes del país, el predio cuenta con siete canchas profesionales donde se disputan más de 30 torneos al año. Sin embargo, además de su propuesta deportiva, ofrece distintas actividades para disfrutar en familia y pasar un día completo al aire libre.

Uno de sus grandes atractivos es el enorme laberinto que se encuentra en el centro de la estancia para recorrer (Foto: Instagram @puestoviejo)

Uno de sus mayores atractivos es su gran laberinto, ideal para recorrer con los más chicos, además de amplios espacios verdes, juegos al aire libre y la posibilidad de conocer de cerca el mundo del polo.

Quienes opten por el Día de Campo podrán ingresar al predio desde las 11 horas hasta las 18 horas, con acceso a diferentes actividades recreativas y gastronómicas. La experiencia incluye:

Almuerzo y merienda.

Acceso al enorme laberinto.

Juegos de mesa.

Juegos al aire libre para niños.

Tiempo libre para recorrer la estancia y sus espacios verdes.

El predio cuenta con hotel y glampings para quienes deseen pasar la noche alejados del bullicio de la ciudad (Foto: Instagram @puestoviejo)

Además, quienes visiten el lugar de lunes a viernes podrán acceder al uso de una habitación, sujeto a disponibilidad.

El valor del Día de Campo es de:

Adultos: $165.000.

$165.000. Menores de 4 a 10 años: $82.000.

Para quienes deseen extender la experiencia, Puesto Viejo también ofrece alojamiento en su hotel boutique y en exclusivos glampings. A la vez, el restaurante de la estancia funciona dentro del Club House y abre todos los domingos al mediodía, con reserva previa.

4. Zárate

A 90 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Zárate se presenta como una excelente alternativa para quienes buscan combinar paseos al aire libre con propuestas culturales durante las vacaciones de invierno. Además de recorrer atractivos históricos como el Circuito Histórico del Centro Cívico y el Paseo de la Ribera, el municipio preparó una agenda gratuita especialmente pensada para los más chicos.

La programación se desarrollará del 22 de julio al 3 de agosto en el Fórum Cultural, ubicado en Pellegrini y Moreno. Durante la primera semana habrá funciones de cine infantil, el espectáculo El payaso soy yo, de la compañía Rompiendo Rutinas; la obra de títeres El lobo y los tres chanchitos, de Gustavo Parodi; y el show Los Dispayabucos, dirigido por Patricia Puente y Vicky Velli.

Zárate se prepara para recibir a los más chicos en sus múltiples actividades (Foto: Instagram @culturazarate)

En la segunda semana, la agenda incluirá una función de cine distendida para personas con discapacidad y varias presentaciones de El elefante Trompita, un zarateño de corazón, una producción local creada para el público infantil. El cierre será el domingo 3 de agosto con la obra Rojinieves y el Príncipe Encantado, del Grupo Alma de Proa.

Actividades para la segunda semana de vacaciones de invierno en Zárate (Foto: Instagram @culturazarate)

5. Tigre

Ubicado a poco más de 30 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Tigre es uno de los destinos preferidos para disfrutar en familia durante las vacaciones de invierno. Su fácil acceso, tanto en tren como en colectivo, lo convierte en una excelente opción para una escapada de un día.

Además de recorrer clásicos como el Puerto de Frutos, realizar una navegación por el Delta o visitar el Parque de la Costa, el municipio preparó una agenda con decenas de actividades gratuitas para chicos en distintos barrios del distrito.

Las entradas al Parque de la Costa pueden comprarse de manera física o mediante su portal web

Quienes deseen visitar el Parque de la Costa deberán tener en cuenta que durante las vacaciones de invierno las entradas tendrán un valor de $23.000 más $500 de tasa municipal de lunes a viernes y $31.000 más $500 de tasa municipal los sábados, domingos y feriados.

Además, la agenda itinerante llevará espectáculos infantiles gratuitos a clubes, plazas, museos y espacios públicos de localidades como General Pacheco, Troncos del Talar, Rincón de Milberg, El Talar, Tigre Centro, Villa La Ñata, Benavídez, Don Torcuato, Ricardo Rojas y el Delta, entre otras.

Actividades gratuitas en Tigre para disfrutar en familia (Foto: Instagram @cultura.tigre)

Habrá funciones de circo, magia, humor, música y teatro con compañías como La Troupé de Momo, Circo Udai, Pichiculundios, Luser Circo, Morita Show, Mago Galo, Titania Magic Show y Gonza Payaseando, entre muchas otras.

Actividades gratuitas en Tigre durante la segunda semana de las vacaciones de invierno (Foto: Instagram @cultura.tigre)

Las mismas pueden consultarse a través de la cuenta oficial del Municipio de Tigre, donde también se especifican los horarios y ubicaciones para retirar las entradas. Se podrán pedir hasta seis entradas por cada adulto responsable que se acerque al lugar con su DNI físico en mano.