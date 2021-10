Mercosur caliente: viaje relámpago a Brasilia en medio de una fuerte tensión

“El Mercosur se va a modernizar y quien esté incómodo, que se retire”, dijo Paulo Guedes la semana pasada en una clara devolución de gentilezas a Alberto Fernández. El lunes de la semana pasada, la Cancillería que conduce Santiago Cafiero buscó bajar la temperatura al conflicto y señaló que para el país, “preservar la unidad del bloque regional es una política de Estado”. La diplomacia argentina pidió por diálogo y afirmó: “Los equipos técnicos de la Cancillería y de los ministerios respectivos están trabajando porque el Mercosur sigue siendo una instancia estratégica para la integración y el desarrollo económico”. Hay temor de que el Mercosur estalle.

Ese trabajo para apaciguar será mañana presencial. El canciller Santiago Cafiero; el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca; y el secretario de Industria, Ariel Schale viajarán por 24 horas a Brasilia para entablar un diálogo con Itamaraty en medio de las crecientes presiones brasileñas para bajar la Tarifa Externa Común (TEC) del bloque y en momentos en que Uruguay encendió las alarmas al encarar unilateralmente un tratado de libre comercio (TLC) con China.

Antes del viaje, Guedes marcó la cancha. “Nuestra posición es de avanzar. Nosotros no vamos a salir del Mercosur, pero no aceptaremos el Mercosur como herramienta de ideología. El Mercosur tiene propuesta muy clara. Es plataforma de integración a la economía global. Si no entrega este servicio, vamos a modernizar y los incomodados que se retiren”, dijo el ministro.

En el equipo argentino contaron que, tiempo atrás, las negociaciones comenzaron con Brasil buscando reducir el TEC un 50% en su valor nominal de manera transversal. Según pudo saber LA NACION, hoy no hay nada cerrado, pero los papeles que están en la mesa de negociación fueron “atenuados” con relación a esa primera propuesta. Se está pensando, desde el lado argentino, que los aranceles al 2% bajen a 0%; aquellos entre 4% y 14% se reduzcan 10% (o sea, los de 14% a a 12,6%) y los que están arriba de 14% seguirían igual. Quedarían excluidos los “sectores sensibles” y la cadena de valor automotriz. Lo que estaría afectado, según precisaron, son insumos no producidos en el país, lo que mejoraría la competitividad de la producción local. Guedes reiteró que que todavía apunta a bajar la tasa TEC en un 10% este año y otro 10% el próximo.

El Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas Silvana Colombo - LA NACION

Sin embargo, la tensión entre los socios del Mercosur creció fuertemente en los últimos días. Tras el roce con la Argentina que generó la decisión del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou de avanzar en un acuerdo unilateral con China, el enojo ahora llegó al gobierno de Jair Bolsonaro. Es que el gobierno uruguayo planteó, según escribió el martes pasado la periodista Janaina Figueiredo en O’ Globo, que para aceptar una baja del TEC Brasil debía dar un apoyo contundente a la posibilidad de un TLC individual con China, algo que no cayó nada bien en Brasil. Tanto ese país como Uruguay jugaban fuertemente en tándem para empujar una “modernización” del bloque. Esa relación se tensionó ahora más que nunca.

“Vamos para salvar el Mercosur”, ironizó un negociador argentino que ve que las disidencias en el bloque pueden incluso llevarlo a la desintegración. “Buscamos llegar a un entendimiento. Brasil empezó queriendo bajar un 50% el arancel; nosotros planteamos algo razonable cuando en el mundo los países se cierran y sólo Uruguay y Brasil quieren abrirse más”, dijo.

Cafiero será recibido por su par brasileño, Carlos Alberto Franco França, en el Palacio de Itamaraty en Brasilia. Estará además el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli. Antes de viajar, Cafiero y Todesca se reunieron con el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja. “Se coincidió en la importancia de consolidar las negociaciones que el país está llevando adelante para fortalecer al bloque regional, en función de potenciar a los cuatro países miembro”, estimó un comunicado de la entidad fabril.

Kulfas se encontrará con Roberto Fendt, secretario especial de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales, hombre que si bien conoce de cerca el funcionamiento del bloque responde a Guedes.

El foco argentino estará en resguardar el Mercosur en medio de la fuerte presión ejercida Guedes en momentos en que sus resultados económicos son puestos en duda internamente. Sin embargo, el economista sigue teniendo ascendencia sobre Bolsonaro, según creen los negociadores argentinos.