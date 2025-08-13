Voucher educativo 2025: confirmaron fecha de pago de agosto

La entrega del voucher educativo 2025 ya tiene fecha de pago para el mes de agosto y los beneficiarios de esta ayuda estatal verán acreditado el dinero este jueves 14, monto que corresponde a la cuota del pasado mes de junio.

Fuentes de la Secretaría de Educación, que depende el Ministerio de Capital Humano, confirmaron a LA NACION que la fecha de pago es el jueves 14 y, tal como ocurrió en las entregas anteriores, se distribuye a todos los titulares de este beneficio.

Se trata de la tercera entrega de la edición de vouchers educativos 2025, que fue planificada como una asistencia para apuntalar el pago de la cuota de los establecimientos privados con, al menos, el 75% de subvención estatal, para los niveles inicial, primario y secundario.

Cuándo se paga el voucher educativo de agosto 2025

Fecha de cobro: 14 de agosto

Cuota: julio de 2025

Este programa contempla el pago de nueve cuotas mensuales una vez que el estudiante queda adjudicado. Con la planificación de estas entregas, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación de la Nación, resolvió la extensión del Programa de Asistencia Vouchers Educativos hasta diciembre de 2025.

La fecha de pago de agosto para los vouchers educativos Matías Adhemar

Qué son los vouchers educativos y para qué sirven

El voucher educativo es un incentivo estudiantil que el Gobierno entrega a los alumnos de establecimientos privados, en sus distintos niveles, con al menos 75% de subvención estatal.

Esta herramienta fue creada para facilitar el pago de cuotas en los establecimientos educativos de inicial, primario y secundario. Se trata de una suma de dinero mensual por cada menor que asista a una institución educativa, de acuerdo a lo establecido en el reglamento.

Qué condición se debe cumplir para mantener el voucher educativo

Es importante subrayar que para cobrar con normalidad el voucher educativo, los beneficiarios no deben tener atrasos en el pago de las cuotas escolares, dado que si hay dos cuotas impagas, el beneficio se suspende hasta que se regularice la deuda y se abre la posibilidad de cobrar retroactivamente.

En cambio, si existen tres cuotas impagas, se cancela el beneficio definitivamente, según lo informado en el sitio oficial de esta ayuda estudiantil.

Cómo saber si corresponde el cobro del voucher educativo 2025

Quienes deseen corroborar si cobrarán o no el voucher educativo de agosto, deberán ingresar en la plataforma del programa que depende de la Secretaría de Educación. Para realizar el seguimiento de la solicitud y su estado es preciso ingresar al apartado Vouchers Educativos, con el usuario y contraseña de Mi Argentina.

Cómo se paga el voucher educativo

Una vez confirmada la adjudicación del beneficio, el pago estará a cargo de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social). Por eso es importante tener actualizado el CBU correspondiente en el apartado Mi Anses.