Viajes. La particular situación de las empresas aéreas en la Argentina

CORDOBA.- Aunque Latinoamérica es una de las regiones que más tiempo restringió las conexiones aéreas por la pandemia del coronavirus, la Argentina es el país que más a fondo lleva esa decisión. En las aplicaciones tecnológicas que muestran el movimiento de aviones en el mundo -como FlightRadar24 o Flight Tracker- se observa que las dos zonas más vacías son la Argentina y Corea del Norte.

E ministro de Transporte, Mario Meoni, admitió que los vuelos regulares podrían regresar "en los próximos 60 días", conforme a las decisiones sanitarias. Las empresas no recibieron ninguna notificación; la última oficial que tienen marca el reinicio para el 1 de setiembre. Hace tres semanas la Cámara de Empresas Aéreas en la Argentina (Jurca, reúne a 27 compañías) envió una nota a las autoridades de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) consultando si los vuelos regresaban el 1 del próximo mes es las mismas condiciones en que se suspendieron en marzo cuando comenzó la cuarentena. Todavía no tiene respuesta.

La referencia a "mismas condiciones" se refiere a que se mantendrán permisos de frecuencias y destinos, que las empresas no deben tramitarlos nuevamente, ya que en marzo no hubo una cancelación sino una suspensión. Sobre esa base las compañías notificarán a los aeropuertos si mantienen las frecuencias o, como se supone, las recortan. La Anac, a su vez, espera la factibilidad de vuelos que los aeropuertos tampoco mandan.

María José Taveira, Country Manager de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata), indicó a LA NACION que America Latina es una de las regiones que "más tiempo ha estado cerrada" a nivel global. "En agosto entramos al quinto mes en tierra. Hasta ahora, pocos Estados están permitiendo la reanudación de los servicios y, a veces a una escala muy limitada, como Bolivia, Brasil, Chile, Costa Ricas, Ecuador, México, Perú y Uruguay. Argentina sigue siendo unos de los más estrictos y aún no existe claridad con respecto a las fechas de reapertura".

La ANAC autorizó a las empresas a vender pasajes a partir del 1 de setiembre y esa situación, hasta hoy, no varió. De todos modos ya hay compañías que quitaron ese mes de las posibilidades de compra. Desde el sector explican que si no se reinician los vuelos los pasajeros podrán cambiar sus tickets por el esquema flexible con que se está comercializando. Por las crisis, las aéreas ofrecer voucher y no reintegro de dinero. Incluso las low cost que tienen una estructura de costos más acotada, están complicadas.

Taveira indicó que están en contacto "regular" con las autoridades "pertinentes" en la Argentina. "Sin embargo, si continúan las restricciones o cierre de fronteras, es probable que muchas aerolíneas no puedan resistir y que más operadores cesen operaciones o cancelen rutas, cómo hemos podido empezar a ver en este último tiempo", enfatizó.

Planteó que un mercado con menos aerolíneas "representa menos conectividad, menos oportunidades de desarrollo y empleo y menos alternativas para los pasajeros. Lo que necesitamos es claridad sobre la fecha de reinicio" y aclaró que, como industria, tienen listos todos los nuevos protocolos de bioseguridad que ya divulgaron junto con la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), "para asegurar que la industria no sea un vector de trasmisión del virus. Lo que falta es el pronunciamiento del Gobierno".

En la Argentina hay "vuelos regulares especiales", para lo que las empresas piden autorización a la Anac. Así hay conexiones, por ejemplo, a Estados Unidos y Europa y algunos tramos domésticos. Las ventas están a cargo de las mismas compañías (no se involucra más Cancillería como lo hizo en los de repatriación). No hay restricciones para salir del país, lo que se debe cumplir con las condiciones exigidas por el destino (por ejemplo, certificado de que no tiene Covid-19 y de las razones del viaje).

Los vuelos que están saliendo, salvo por el uso de barbijo, no tienen otras disposiciones especiales. Por ejemplo, se usan todos los asientos vendidos, no hay espacios vedados.

Otra respuesta que esperan las aéreas es que, en el reinicio, hubiera una reducción de costos. Hicieron la presentación ante la Anac y ante el Organismo Regulador del Sistema de Aeropuertos (Orsna), pero tampoco recibieron señales. "Hay países que han dado incentivos para atenuar el impacto de la pandemia", grafica una fuente del sector.

La evaluación que hacen desde las empresas es que a este freno de operaciones que llegaría a seis meses se suma que el turismo emisivo caerá por el tipo del cambio y el receptivo es una incógnita. "Las compañías hacen cálculos comerciales, para estar en un mercado el flujo debe ser atractivo", apuntan. El pedido de reducción de costos va en línea con ser más competitivos. Para las low cost, operar desde Ezeiza en reemplazo de El Palomar(el aeropuerto no continuaría) es un desincentivo.

En junio, el tráfico de pasajeros en América Latina cayó 91.2% en comparación con 2019. Sin embargo, en los vuelos que se operaron, el factor de ocupación fue de 66.2%, "lo cual indica que existe demanda", señala Taveira. Iata prevé hasta ahora, una caída de ingresos en el mercado argentino de US$ 3.490 millones este año, 69% menos de recursos que en 2019. "El transporte aéreo no es un lujo en este continente, es una necesidad. En esta región dependemos de la aviación por ser un medio de transporte seguro y eficiente", define.

Los trabajadores de Flybondi y Jetsmart -con gremio propio- hicieron una carta a las autoridades argentinas pidiendo volver a volar. Aseguran que la actividad necesita certezas, definiciones.

En el texto dicen "no al cierre de El Palomar", insisten en que hay en riesgo 10000 empleos directos e indirectos y en que, con los protocolos adecuados, se puede reiniciar la actividad.