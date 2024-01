escuchar

El hombre que agredió y, a mordidas, le arrancó parte de una oreja a su pareja, fue detenido por la policía bonaerense en Ezeiza. El ataque, ocurrido el domingo pasado en Avellaneda, dejó a la víctima, una mujer de 38 años, con la oreja derecha parcialmente amputada y otras lesiones.

La detención del sospechoso se concretó en la casa de su madre, en La Unión, en Ezeiza, y en las próximas horas será trasladado ante la fiscal Mercedes Dudan, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 2, de Avellaneda para ser indagado.

Como se dijo, el ataque ocurrió en horas de la madrugada del domingo pasado, en el barrio Villa Corina, Villa Dominico, en Avellaneda.

La víctima, Pamela San Martín, se presentó en la comisaría 7a. de Avellaneda, sangrando y con lesiones visibles. Según su denuncia, durante una discusión, su pareja la golpeó con los puños y le mordió la oreja derecha, causando una severa lesión. Después, el agresor se fue.

La discusión se desencadenó cuando el hombre acusó a la mujer de conocer a otro hombre, según la denuncia policial. Esto ocurrió tras saludar a un vecino mientras despedían a familiares en la vereda

. La respuesta negativa de la mujer provocó que el hombre se tornara violento, agrediéndola y golpeándola contra la pared, todo esto frente a su hija de 4 años.

La víctima fue trasladada al Hospital Presidente Perón, donde recibió atención médica. La mujer fue suturada y permanece bajo observación médica, estando estable.

“Ellos no vivían juntos, nunca pensé que podía llegar a esto. Delante de mí nunca fue violento, solo una vez cuando nos fuimos de vacaciones que empezaron a discutir y me metí yo, pero después nunca le faltó el respeto ni nada a mi mamá. El día que ocurrió la agresión, estábamos festejando el cumpleaños de mi pareja, vino un amigo de él que pasó a saludar y luego nos fuimos a dormir. Yo me enteré de lo que pasaba por mi prima, que subió a mi casa a buscarme, bajé a la vivienda de mi mamá y me encontré con la casa llena de sangre y él ahí”, sostuvo a LA NACION Brisa Ledesma, una hija de la víctima.

La joven agregó: “Le empecé a decir que se vaya. El trato de la policía de la comisaría fue una vergüenza, les dije que él seguía en la casa de mi mamá y supuestamente salieron a buscar, pero doblaron una cuadra antes de llegar a la casa. En el momento que llegamos al hospital, yo bajé desesperada a pedir ayuda y nadie salió, tuvimos que entrarla hasta la sala. Mi mamá se desvanecía de la sangre que perdió”.

Pamela San Martin, victima de un intento de femicidio.

San Martín compartió en sus redes sociales su historia con el agresor. En su publicación, mencionó la percepción de una Justicia ineficaz y la relevancia de la condena social en estos casos. Hizo un llamado a la conciencia colectiva con las palabras “Ni Una Menos”, instando a evitar que estos episodios se repitan.

Ante la detención del agresor, la hija de San Martín dijo: “Nos sentimos bien porque teníamos miedo hasta de dormir por si aparecía de nuevo, nosotras lo que queremos es que se haga justicia y que esta persona pague lo que tenga que pagar, no creo que la mamá haya sabido algo de todo esto porque es una mujer que está enferma y sufre mucho, la verdad que es vergonzoso lo que hizo de ir a refugiarse en la casa de la madre sabiendo en las condiciones que está, los que si seguramente sabían donde estaban fueron los hermanos y el padre”.

LA NACION