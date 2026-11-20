El tráfico aéreo internacional sigue creciendo en la Argentina y algunos aeropuertos del interior muestran incrementos muy superiores al promedio. Es el caso de Iguazú, que registró un salto del 397% en pasajeros internacionales entre enero y octubre de este año, en comparación con el mismo período de 2025. Sin embargo, detrás de ese porcentaje hay una explicación que va más allá del aumento de los viajes al exterior.

De acuerdo con las estadísticas de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), durante octubre se registraron 1,3 millones de pasajeros internacionales, un nuevo récord para ese mes. En el acumulado de enero a octubre, el tráfico internacional alcanzó los 14,3 millones de pasajeros, también un máximo histórico, con un crecimiento del 10% respecto del año pasado.

Uno de los datos más destacados es el aumento de los vuelos internacionales directos desde el interior del país, sin necesidad de pasar por Buenos Aires. En los primeros diez meses del año, 2,3 millones de pasajeros utilizaron estas conexiones, 29% más que en el mismo período de 2025.

En ese contexto, Iguazú encabezó el crecimiento de pasajeros internacionales, aunque sobre una base reducida. Le siguieron Tucumán, con un aumento del 261%; Rosario, con 67%; y Córdoba, con 31%.

Sin embargo, estos incrementos no significan necesariamente que haya más personas viajando al exterior, sino que ahora muchos pasajeros pueden salir directamente desde sus ciudades, sin tener que hacer escala en Buenos Aires.

“Esos pasajeros antes volaban al exterior, pero figuraban desde Buenos Aires”, explicó el analista aerocomercial Carlos Vázquez. Como ejemplo, mencionó el caso de Tucumán, donde Copa Airlines comenzó a operar vuelos a Panamá. Antes, quienes querían viajar a ese destino o conectar con otros países debían pasar por Buenos Aires. Ahora pueden hacerlo directamente desde su provincia.

Lo mismo ocurre en otros aeropuertos del interior que incorporaron vuelos de compañías extranjeras. Según Vázquez, las estadísticas de la ANAC permiten conocer cuántas personas vuelan entre dos aeropuertos, pero no necesariamente desde dónde comenzaron su viaje ni cuál es su destino final. Por eso, no alcanzan para determinar si efectivamente aumentó la cantidad de personas del interior que viajan al exterior.

“Nadie puede demostrar que hay más tucumanos o cordobeses que vuelan al exterior que antes”, sostuvo el especialista. Lo que sí muestran los datos, agregó, es que la incorporación de nuevas rutas internacionales facilita los viajes desde las provincias y reduce la necesidad de pasar por Buenos Aires.

Más allá de los porcentajes de crecimiento, Córdoba fue el aeropuerto del interior con mayor movimiento internacional entre enero y octubre, con casi un millón de pasajeros.

En cuanto a los vuelos de cabotaje, durante octubre se registraron poco más de tres millones de pasajeros, prácticamente la misma cantidad que en igual mes de 2025. Sin embargo, en el acumulado de los primeros diez meses del año, el tráfico doméstico cayó 4% interanual.

En total, entre vuelos nacionales e internacionales, octubre cerró con 4,3 millones de pasajeros, un nuevo récord para ese mes.