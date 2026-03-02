¿Mejor que en 2023? El debate que abrió Milei sobre el “no llego a fin de mes”

“TREMENDO DATO”, escribió el presidente Javier Milei enmarcando un posteo que hablaba de un número que, hasta el momento, el Gobierno prefería evitar. Detrás vinieron, claro, los reposteos de sus acólitos. El “tremendo dato” es el ingreso disponible en el hogar, el “puchito” que queda a las familias después de hacer frente a los gastos fijos mensuales, que, por ahora, calculaban dos consultoras privadas y, hasta el momento, servía de explicación para el aletargamiento del consumo masivo y de base al “no llego a fin de mes”.

¿Cuál es la controversia? Se sumó un tercer actor a las mediciones. Es el econometrista de la Universidad De Tella (UTDT), Martín González Rozada, y a diferencia de su competencia, la consultora Empiria, de Hernán Lacunza, y su par Ecolatina, que dirige Federico Moll, muestra una recuperación aún más veloz del ingreso disponible y lo sitúa en un nivel superior al que tenía este número en noviembre de 2023, cuando asumió el gobierno de Milei.

Sin embargo, todos coinciden en que la tendencia es de mejora en el largo plazo, aunque los privados habían comenzado a ver un estancamiento por los meses en los que los ingresos perdieron con los precios y los problemas de algunas familias para hacer frente al refinanciamiento de los créditos. “Fue por aceleración de inflación, que pega en jubilaciones, caída de salario real y aumento de regulados”, contó uno de los autores a LA NACION.

Lo interesante es que cada vez más analistas comienzan a usar este dato y no sólo el de salarios para analizar la coyuntura del plan de estabilización.

Martín González Rozada, economista

“El ingreso disponible real (YD) de los hogares argentinos cayó un 21% entre fines de 2019 y el primer trimestre de 2024″, escribió el prestigioso analista de la UTDT. “Pero la historia no termina ahí. En 6 trimestres recuperó todo eso y más”, adelantó y sumó un hilo te posteos explicando sus datos en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec.

González Rozada habla de tres episodios de caída en la serie 2017-2025: el primero lo registra en 2018-2019, durante la crisis cambiaria, donde se vio una baja de 23% contra el inicio de serie. Luego en 2020, amortiguada por el IFE y el ATP, y el tercero, a partir de 2023, gracias a la inflación y aumento de tarifas. Fue este último, dice, el más severo, con una caída de 21% (del ingreso disponible") contra el nivel prepandemia (cuarto trimestre de 2019).

“El YD (ingreso disponible) cae más que el ITF (ingresos total familiar) durante los shocks porque los gastos fijos tienen su propia inflación. En el shock de diciembre de 2023, la energía y los alquileres subieron más que el IPC general, por lo que la brecha entre ITF y YD se amplió, y el ingreso disponible cayó más rápido que el ITF”, explicó González Rozada.

“La recuperación post-2024 fue la más rápida de los tres ciclos:+43,7% en seis trimestres (desde el primer de 2024 al tercero de 2025); en el tercero de 2025, el YD (ingreso disponible) supera el nivel prepandemia (cuarto trimestre de 2024) en un 13%”, agregó el especialista.

“¿Cómo puede subir el YD (ingreso disponible en el hogar) si los gastos fijos reales también subieron?“, se pregunta y responde: ”Porque el ITF (ingreso total familiar) real creció más rápido que los GF (gastos fijos) reales". Luego precisa que entre el primer trimestre de 2024 y el tercero de 2025, el ingreso total familiar real subió 47,9% y los gastos fijos pasaron de 36,5% a 38,8%. “La recuperación salarial superó el encarecimiento de los servicios”, dijo.

“Al cierre de la serie (tercer trimestre del año pasado), el YD está un 12,8% por debajo del inicio (primer trimestre de 2017: $24.508). Esa diferencia refleja principalmente la caída de 2017-2019, no el impacto del shock de 2023-24. La recuperación post-shock devolvió el YD a niveles de pre-pandemia en menos de dos años”, cerró el experto.

[INGRESO DISPONIBLE] El ingreso disponible real (YD) de los hogares argentinos cayó un 21% entre fines de 2019 y el primer trimestre de 2024.

Pero la historia no termina ahí. En 6 trimestres recuperó todo eso y más.

Un hilo con los números. 🧵 pic.twitter.com/hk1aIlmgR7 — Martin Rozada ⭐️ (@MartinGRozada) March 2, 2026

Contrapunto

Según Empiria, el ingreso disponible cayó 1% real mensual en diciembre pasado, aunque su crecimiento interanual fue de 2,9%. La caída mensual fue la cuarta consecutiva y desde septiembre, precisaron, acumuló una contracción del 3,1% en el cuatrimestre. Con respecto a noviembre de 2023, cuando asumió la gestión libertaria de Milei, la brecha es de -6%.

“Debido a la base de comparación y al envión de fines de 2024, la mejora promedio de 2025 fue del 12%. Para 2026 se espera una tendencia neutra (0% internanual en diciembre), con una variación esperada de -2% en el promedio anual (arrastre negativo de fin de 2025)”, estimaron en Empiria.

“El motor complementario fuera de borda, que era el crédito, los personales y tarjetas, también encuentra un límite, porque gastos fijos del hogar, un 23% del ingreso familiar, y las cuotas de préstamos, un 26%, ya explican que al día 5 del mes a la familia le queda el 50% del salario para ir todo el mes al super o al shopping. Por eso alguno deja de pagar la tarjeta, y la mora trepa al 9%”, explicó Hernán Lacunza, exministro de Economía y director de Empiria.

“El cierre del ingreso disponible del año pasado, si uno toma todo el nivel promedio de 2025 y lo compara con el promedio de 2024, es muy positivo. Pero en buena medida por la baja, muy baja base de comparación que fue el primer semestre de 2024. Tenemos un crecimiento promedio del 14% para 2025. Pero muy buena parte de la recuperación se abortó en febrero-marzo”, afirmó Federico Moll, director de Ecolatina, consultora que, a diferencia de Empiria, ya tiene registros interanuales negativos en diciembre (una retracción de 1,9%). “En el arranque de 2026, lo mismo; la tendencia incluso es levemente negativa”, agregó el experto.

Las diferencias entre los indicadores son metodológicas. González Rozada dice que el índice de salarios (que usa Empiria para una porción y solo para medir evolución, no el nivel) no es el salario de los trabajadores sino lo que pagan las empresas por puesto de trabajo independientemente de quien ocupe el puesto. El hombre de la UTDT considera datos trimestrales -no mensuales como Ecolatina y Empiria- del ingreso total familiar que se obtienen de la EPH e incluyen ingresos no laborales. En las dos consultoras también, sin embargo, suman otros ingresos no laborales, como las jubilaciones. En Empiria calculan nivel hogar promedio en el AMBA.

“Lo que nosotros llamamos ingreso disponible es una sumatoria de ingresos del hogar entre registrados, salario registrado, no registrado, AUH, jubilaciones, etcétera. No nos paramos cien por ciento en la EPH, porque tiene niveles de volatilidad que son muy altos, y, para algunos para algunas series, tenemos registros”, contó Moll. “Lo que tenemos es todo el ingreso del hogar, y le restamos lo que nosotros consideramos son servicios inelásticos. Le restamos la evolución de precios de la educación, de la salud, de las tarifas de servicios públicos. Esos cambios de precios relativos están contemplados. Lo usamos mucho para proyectar series de consumo, especialmente para empresas de consumo masivo”, cerró.