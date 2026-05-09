Cómo calcular el aguinaldo: así es el paso a paso en junio 2026

Se acerca el momento de la liquidación del Sueldo Anual Complementario (SAC), una de las remuneraciones más esperadas por los trabajadores argentinos en relación de dependencia. Con la llegada del sexto mes de 2026, la primera cuota del aguinaldo se posiciona como un ingreso determinante para la economía de los hogares, ya que alcanza tanto a empleados del sector público como del privado, además de jubilados y pensionados del sistema previsional.

Según lo establecido por la Ley 27.073, la normativa vigente define fechas precisas para que los empleadores efectivicen el pago. La fecha límite estipulada es el martes 30 de junio, no obstante, las empresas cuentan con un margen de gracia de cuatro días hábiles posteriores, lo que extiende el plazo final hasta el 7 de julio de 2026. En el caso específico del personal de casas particulares, la normativa estipula que el pago debe realizarse durante la última jornada laboral del mes de junio.

La fecha límite para el pago del aguinaldo será el 7 de julio Gemini

Para determinar el monto que le corresponde a cada empleado, el cálculo se basa en una fórmula clara: la mitad de la mejor remuneración mensual percibida durante el semestre en curso. Tal como indica el portal oficial de Argentina, este cálculo debe incluir todos los conceptos remunerativos, como las horas extras y las comisiones, mientras que se excluyen expresamente los conceptos no remunerativos, como el pago por indumentaria, los viáticos sin comprobantes o las asignaciones familiares.

El paso a paso para realizar la liquidación es el siguiente:

Identificar el salario bruto mensual más elevado cobrado entre enero y junio de 2026 .

cobrado entre . Ese importe se divide por dos para obtener el SAC bruto. Por ejemplo, si el mejor sueldo del semestre fue de $1.100.000, el aguinaldo correspondiente ascenderá a $550.000, un cálculo sencillo que busca reflejar la evolución real de los ingresos del trabajador.

El aguinaldo es fundamental para aliviar los problemas económicos del hogar Shuttersotck

Si el empleado no trabajó el semestre completo, ya sea porque ingresó recientemente o debido a la finalización de su vínculo contractual, el aguinaldo debe calcularse de manera proporcional. La fórmula para estos casos consiste en dividir el mejor salario bruto por 12 y multiplicar el resultado por la cantidad de meses efectivamente trabajados. Es fundamental recordar que este beneficio es un derecho exclusivo de los trabajadores en relación de dependencia. Por lo tanto, los monotributistas, autónomos y trabajadores informales quedan excluidos del cobro.

Por otro lado, es preciso diferenciar el SAC bruto del neto: al monto resultante del aguinaldo se le deben aplicar los descuentos legales correspondientes, que totalizan un 17% si se consideran los aportes jubilatorios (11%), la obra social (3%) y el PAMI (3%). Este procedimiento permite conocer con exactitud el dinero que finalmente se acreditará en la cuenta bancaria del trabajador tras las deducciones obligatorias.