Carlos Pedro Blaquier: un gran empresario argentino

escuchar

Hace un mes falleci贸 el doctor Carlos Pedro Blaquier, quien ser谩 recordado como una de esas personalidades poco frecuentes cuyas trayectorias dejan una profunda huella.

A partir de 1970 y durante 43 a帽os, Blaquier presidi贸 el ingenio azucarero Ledesma, convirti茅ndolo en una de las principales empresas del pa铆s. Para lograrlo, no solo transform贸 la empresa triplicando su capacidad de producci贸n de az煤car merced a su modernizaci贸n y tecnificaci贸n, sino que diversific贸 su producci贸n agreg谩ndole valor a la ca帽a de az煤car, con la elaboraci贸n de alcohol y bioetanol, c铆tricos, edulcorantes, papel y actividades agropecuarias.

Desde Ledesma realiz贸 una valiosa actividad social en beneficio especial de la localidad juje帽a de Libertador General San Mart铆n y su comunidad, fomentando y proveyendo empleo de calidad, educaci贸n y capacitaci贸n t茅cnica en oficios para potenciar las condiciones de empleabilidad de su gente, adem谩s de amplios planes de construcci贸n de viviendas, promoci贸n del deporte y la cultura, entre muchas otras actividades.

Ledesma se ha destacado tambi茅n por el cuidado del medio ambiente mediante la generaci贸n de energ铆a de fuentes renovables, preservando m谩s de cien mil hect谩reas de bosques nativos en Jujuy en el 谩rea de las Yungas, y procurando la protecci贸n de especies en peligro de extinci贸n como el yaguaret茅 y otros felinos como el ocelote y el margay, y tambi茅n otras como los tapires, corzuelas , coat铆es y osos meleros.

Blaquier fue tambi茅n una persona respetada por sus opiniones, influyente en el mundo de la pol铆tica, un profuso escritor y conocedor de filosof铆a y un gran coleccionista y mecenas de las artes, reconocido adem谩s por una proverbial generosidad no solo material sino con su tiempo, en favor de personas e instituciones, de la que pueden dar fe todos aquellos que lo han tratado. En suma, una personalidad tan completa como multifac茅tica .

Desafortunadamente, Blaquier tuvo que sufrir el resentimiento y la persecuci贸n pol铆tica e ideol贸gica , que desde hace d茅cadas viene ensombreciendo nuestra convivencia civilizada, castigando en particular a quienes han trabajado para el desarrollo y la modernizaci贸n del pa铆s.

Como en muchos otros casos, su nombre fue utilizado por activistas de derechos humanos con el velado prop贸sito de ir tras los bolsillos del empresariado local .

Blaquier fue infundadamente acusado y perseguido en el contexto del frenes铆 por la reivindicaci贸n de la lucha armada de las organizaciones terroristas de la d茅cada de 1970 por parte de las administraciones de N茅stor y Cristina Kirchner. Se lo acus贸 como part铆cipe de delitos de privaci贸n ilegal de la libertad de 31 personas que hab铆an sido detenidas por fuerzas de seguridad en los meses de marzo, abril y julio de 1976. La acusaci贸n parti贸 de la hip贸tesis, nunca probada, de que habr铆a facilitado veh铆culos de la empresa Ledesma para la detenci贸n ilegal de esas personas.

Desde un comienzo, la causa estuvo sesgada por manifiestas motivaciones ideol贸gicas y plagada de irregularidades que vulneraron los m谩s elementales derechos constitucionales. El expediente se inici贸 a partir de relatos inconsistentes de unas pocas personas que dijeron haber visto una camioneta con el logo de la empresa Ledesma participar en operativos de las fuerzas de seguridad, contradiciendo una mayor铆a de testimonios que afirmaron haber visto solo veh铆culos militares. Luego, se comprob贸 que la inmensa mayor铆a de las personas detenidas no eran ni jam谩s hab铆an sido empleados de Ledesma.

Ante la renuncia del juez que deb铆a hacerse cargo de la investigaci贸n, se manipul贸 la designaci贸n de su sucesor, con cuya anuencia se desplaz贸 de hecho al fiscal actuante, design谩ndose como fiscal especial para el caso a un abogado que hasta el d铆a anterior hab铆a representado a varios querellantes en esas mismas causas, lo que configur贸 otra grosera burla a la imparcialidad de la investigaci贸n y al debido proceso.

La declaraci贸n indagatoria de Blaquier tambi茅n estuvo rodeada de irregularidades, pues se cre贸 una situaci贸n de encerrona al veh铆culo en que se lo trasladaba al juzgado, que termin贸 con un ataque que pudo haberle costado la vida.

Luego de muchas instancias, la Sala IV de la C谩mara Federal de Casaci贸n Penal revoc贸 los procesamientos y dict贸 su falta de m茅rito por concluir que no exist铆an pruebas acerca de que Blaquier hubiese tenido conocimiento ni participaci贸n alguna en la supuesta utilizaci贸n de veh铆culos de la empresa para la detenci贸n de personas. Recurrida esa decisi贸n ante la Corte Suprema, y sin cuestionar la conclusi贸n de la C谩mara de Casaci贸n acerca de la referida ausencia de pruebas, el tribunal revoc贸 la falta de m茅rito dictada por dicha C谩mara sobre la base de argumentos meramente procesales en los que subyace la idea de que el apartamiento de su jurisprudencia tradicional de no revisar sentencias que no sean definitivas se justificar铆a, porque en el caso se imputaban delitos de lesa humanidad.

Ello motiv贸 que Blaquier pasara sus 煤ltimos a帽os teniendo que defender su inocencia no obstante su muy delicado estado de salud producto de su avanzada edad.

Este injusto maltrato, lejos de afectar su figura, la engrandece como la de otros argentinos que han tenido que sufrir el escarnio y la persecuci贸n producto del resentimiento, el odio y la ceguera ideol贸gica.

A un mes de su fallecimiento, vale reconocer entonces a Carlos Pedro Blaquier como el gran empresario argentino que fue, un hacedor y luchador incansable que apost贸 con 茅xito a la industrializaci贸n y al progreso del norte argentino, con un profundo amor por nuestro pa铆s.

LA NACION

Temas Opini贸nJusticia