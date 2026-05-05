El video con el que Thelma Fardin confirmó la condena por abuso sexual a Juan Darthés: “Ganamos otra vez”

Con un video que reflexiona el calvario vivido durante los últimos ocho años, Thelma Fardin anunció que el actor Juan Darthés fue condenado por la Justicia de Brasil a seis años de prisión por abusarla sexualmente. El emotivo posteo recorre la pelea que duró cerca de una década contra el argentino que había escapado al país vecino para evitar una condena.

Durante la grabación, Fardin recuerda los primeros momentos después de denunciar que el actor la abusó durante el rodaje de Patito Feo en 2009, donde fue fuertemente juzgada por el ojo público y las redes sociales. “Miro para atrás y pienso que es lo único que podía hacer. Sabía que me iban a poner en el lugar de mentirosa. Más allá de las consecuencias, de lo agotador, no podía hacer otra cosa”, señaló.

Tras este momento, el video muestra recortes sobre Calu Rivero, Ana Coacci y Natalia Juncos que rememoran las denuncias públicas que realizaron contra Darthés. Fardin les agradeció en el texto de su publicación por “la valentía”.

El actor Juan Darthes fue condenado por la Justicia de Brasil a seis años de prisión en la causa por abuso sexual contra Thelma Fardin

Rivero fue la primera actriz en denunciar al actor por acoso durante la filmación de la serie Dulce Amor, que protagonizaban juntos, y que poco después ella abandonó sin dar explicaciones públicas. Años después, pudo denunciar públicamente que fue acosada, lo que le mereció una demanda de Darthés por daños y perjuicios. Rivero ganó el juicio en 2024.

Un año después de la confesión de Rivero, Coacci denunció al actor por abuso sexual durante la tira Gasoleros en 1999. En una carta publicada en Facebook señaló que se animó a romper el silencio impulsada por testimonios de individuos que defendían a Darthés. En ese posteo, apoyó públicamente a Rivero. El actor le inició una causa por injurias, de la cual ella fue sobreseída en 2021.

Fardin también mencionó a Natalia Juncos, actriz que se sumó como testimonio en su causa tras denunciar que sufrió situaciones similares con el ahora condenado.

Thelma Fardin, acompañada del colectivo Actrices Argentinas, mostró un video en el que contó haber sido violada por el actor Juan Darthés durante la gira de Patito Feo Rodrigo Néspolo - LA NACION

Luego, recordó la conferencia de prensa que brindó junto a Actrices Argentinas, donde sus integrantes se sentaron junto a ella hacer pública su denuncia contra Darthés. Fardin recuerda lo que pensó en ese momento. “Yo tengo que hacer algo, no puedo saber lo que sé y quedarme callada. Mis compañeras de Actrices organizaban la conferencia de prensa y Dolores Fonzi dijo que teníamos que ser muchas, que no podía ser yo sola”, relató.

Además, habló sobre el video que publicó en 2018 para detallar cómo fue el abuso que sufrió. En ese entonces recibió muchas críticas en redes sociales, que cuestionaban la necesidad de hacer una grabación. “Se me critica mucho por el video y, sin embargo, con el diario del lunes, yo digo: fue perfecto todo lo que sucedió, porque conseguimos que una gran cantidad de personas se atreviera a hablar”, expresó.

Thelma Fardin anunció que la Justicia de Brasil dejó firme la condena de prisión para Juan Darthés

El video resalta el aumento en la cantidad de denuncias que hubo por abuso sexual en el país luego de que la actriz hiciera pública la suya. “Los ataques son conmigo, pero están atacando a todas. Yo soy la mentirosa para que todas seamos mentirosas. [Quieren] Que yo me calle para que todas nos callemos. Que yo pierda para que todas perdamos. Bueno, no vamos a perder”, remarcó.

Después, repasó el inicio del juicio en la Justicia de Brasil, y las distintas instancias victoriosas que tuvo en los últimos tres años: “Nosotros ganamos muchas veces en el 2024, 2025 y 2026″.

Para el final compartió una grabación de ella misma tras enterarse de la confirmación de la pena sobre Darthés que se anunció este martes. “Esta vez, que le rechazaron los dos últimos recursos en las cámaras más altas de Brasil en este juicio eterno que duró ocho años, estoy sola en mi casa y no sé qué hacer. Le mando mensajes a la gente que quiero y lo que me sale es agradecerles”, señaló.

Y concluyó, emocionada: “Porque si yo gané, y si ganamos todas, es gracias a un montón de gente de cerca. El que sabe que me sostuvo y el que no lo sabe, pero me sostuvo. Desde lo más profundo de mi corazón, a todo el mundo, gracias a todos por estar ahí”.