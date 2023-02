Alberto Sileoni insistió en que la repitencia “no es eficaz” y dio detalles del modelo que propone

escuchar

Luego del intenso debate generado ayer, el director de Educación y Cultura de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, volvió a referirse hoy al plan del gobierno de Axel Kicillof de permitir pasar de año en el nivel secundario sin haber completado el año lectivo anterior. Además, el funcionario se refirió a los alcances del proyecto y la necesidad de modernizar del régimen escolar.

“La repitencia ha probado que no es eficaz y no hace que los estudiantes aprendan más; se aplica hace 120 años en el sistema educativo argentino”, dijo el titular de la carta de Educación provincial a Radio Rivadavia. “Con nuestra propuesta era imposible terminar el secundario sin haber dado todas y cada una de las materias”, añadió.

Ayer, la resolución que buscaba que los estudiantes pudieran avanzar a pesar de tener materias adeudadas incluso de los primeros tres años del nivel medio finalmente se retiró del orden del día de la primera sesión del Consejo General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.

Un día después, Sileoni volvió a defender el proyecto: “Ya no hay repitencia en buena parte del mundo y en muchas provincias argentinas, pero eso no significa una educación secundaria más fácil para que nadie haga nada”.

En la misma línea, afirmó que “la escuela secundaria necesita un cambio”, y eso va más allá de “si los alumnos repiten o no repiten”. Dijo que la medida de tantos años “merece ser discutida”, se puede pensar en “otro modo de transitar la secundaria” y lo equiparó a la “modalidad de cursada de la universidad”, sin recursar materias ya aprobadas, en que los alumnos “no repiten un año universitario, y puede avanzar aun debiendo alguna materia del año anterior”.

El titular de la cartera educativa bonaerense planteó la necesidad de una actualización integral del sistema educativo, en que el gobierno este más presente. “Tenemos que poner más Estado”, afirmó y propuso mayor asistencia en el nivel secundario superior con la ayuda de profesores y tutores y que los alumnos pasen mayor tiempo en las aulas.

“Vamos a seguir trabajando, vamos a trabajar en los tutores, vamos a trabajar en la asistencia, que es más rigurosa la que proponemos ahora que la anterior, vamos a trabajar en la convivencia, vamos a seguir trabajando en las medidas que habíamos propuesto”, agregó el funcionario.

Asimismo, anunció que en el ciclo lectivo 2023 se incrementará el presupuesto de $7000 millones para hacer frente a los gastos adicionales para implementar las nuevas medidas “tutores, docentes y equipos de asesoramiento. “Cuando a un pibe de clase media no aprueba una materia la familia puede costearle un profesor particular, eso no pasa en las clases más necesitadas”, reflexionó.

Por último, aclaró que no es un “promotor del facilismo” sino del “esfuerzo y el mérito”. Sin embargo, destacó que “el sistema educativo cuenta con un total de 1,7 millones de chicos, muchos de ellos de sectores carecientes, que hay que darles una mano, tiene que estar el Estado atrás”.

LA NACION