Soñar en grande y estudiar con pasión: las bases para construir el futuro

“Esto es reconocer el mérito, el estudio, el trabajo, el compromiso. Para un país el valor de la educación, el compromiso y el reconocimiento es extraordinario. Sobre estos valores se construye un país ”. Con estas palabras sintetizó Paolo Rocca, CEO de Tenaris y presidente del Grupo Techint, el espíritu del Programa de Becas Roberto Rocca para estudiantes secundarios y universitarios, que este año suman 1244 y abarcan a 14 comunidades de la Argentina.

Con un primer acto en la Escuela Técnica Roberto Rocca de la ciudad bonaerense de Campana, pero que luego irá recorriendo las otras provincias de la Argentina que también tienen estudiantes becados, el Programa del Grupo Techint reconoce a jóvenes que se destacan por su desempeño y mérito académico y que requieren apoyo económico para poder continuar con sus estudios. Se trata de un aporte que la empresa realiza en sus comunidades de influencia desde hace 49 años.

Pero más allá de los datos concretos sobre el impacto de las Becas en la comunidad, la jornada realizada en un auditorio colmado de estudiantes y sus familias también sirvió para conocer en primera persona algunas de las historias personales de dedicación y esfuerzo que son y han sido protagonistas de esta gran iniciativa. Es el caso de Camila Martínez, ex becaria y egresada de la Escuela Técnica Luciano Reyes de Campana, quien realizó sus prácticas profesionales en Tenaris y hoy trabaja en Trend, compañía que forma parte de la cadena de valor del Grupo. “Yo arranqué la Escuela Secundaria Técnica con especialidad en Informática con la típica idea de programar jueguitos. Pero después fui descubriendo que hay algo mucho más profundo. Con la Beca me compré monitor y auriculares para la computadora, herramientas que me sirvieron mucho para mis primeros cursos de programación”, contó.

Por su parte, Emanuel Albornoz, egresado de la Escuela Técnica Roberto Rocca, relató parte de la experiencia de haber participado y ganado la competencia CanSat organizada por la NASA en Estados Unidos. Consultado sobre sus aprendizajes, dijo “En la Escuela Técnica Roberto Rocca, más allá de lo técnico, aprendí muchísimo de habilidades blandas, trabajo en equipo, cómo resolver problemas burocráticos o cómo conseguir sponsors para financiar un viaje”. Y, claro está, las cuestiones más técnicas. “En lo técnico aprendí muchísimo de cómo se hace realmente un proyecto aeroespacial, pero a escala universitaria, obviamente. Trabajar con más variables de lo normal, qué pasa con cada componente cuando el cohete empieza a subir, cómo agregar una fijación extra, temas de comunicación. Hay que pensar que tenés una sola prueba y tiene que funcionar todo. Por eso hay que probar cada detalle que pueda fallar”, completó.

Además del reconocimiento a los becados, se hizo entrega, por segundo año consecutivo, del Premio al Profesor Destacado de Ingeniería, que en esta ocasión fue para el Dr. Ing. Civil Gerardo Adrián Riccardi, profesor de la carrera de grado Ingeniería Civil, de la Maestría en Recursos Hídricos de Llanura y del Doctorado en Ingeniería en la Universidad Nacional de Rosario.

Un programa ambicioso y global

Las Becas Roberto Rocca se dividen en secundarias y universitarias. Las primeras son 1100 becas que se otorgan en las 14 comunidades donde operan las empresas Tenaris, Ternium, Tecpetrol y Techint Ingeniería y Construcción. Se pondera, para la asignación, la situación socioeconómica de la familia, la excelencia académica y qué metas a largo plazo tienen los estudiantes. “Los estudiantes pasan por un proceso selectivo muy difícil, porque deben tener un promedio de más de 9 en su escuela y aprobar un examen de matemática y lógica”, detalló Erika Bienek, Directora Global de Relaciones con la Comunidad del Grupo Techint. De hecho, se presentaron casi 5000 jóvenes al Programa.

Por su parte, las becas universitarias nacionales comprenden a un total de 114 becados de 19 universidades públicas y privadas de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Neuquén, San Juan, Santa Fe y Tucumán. Son para estudiantes de carreras de Ingenierías y Geociencias y se renuevan anualmente dependiendo del rendimiento del estudiante.

Pero, además, se trata de un programa con presencia en 18 países: en los últimos 10 años se entregaron más de 25.000 mil becas secundarias a nivel global. “Luego de haber estado en otros países donde el Grupo Techint lleva adelante esta iniciativa, es la primera vez que me toca participar de este evento en la Argentina, que es donde nació hace 49 años. Este programa refleja los valores de nuestra organización, que reconoce en la industria un rol fundamental en el desarrollo social y económico. De ahí nuestra tarea y vínculo con todas las comunidades donde operamos. Este programa nace de la innovación como parte fundamental del crecimiento de la industria y la comunidad, a partir de la educación.señaló, por su parte, Andrea Previtali, presidente de Tenaris Cono Sur.

“En la vida uno se realiza cuando logra hacer las cosas que le apasionan; ahí se construye y se transforma su vida. A través del compromiso con la educación técnica y el desarrollo industrial sentimos que contribuimos a cambiar la realidad de un país. Tenemos que hacerlo todos; ustedes, los jóvenes, mediante el estudio, logrando la excelencia y la pasión. Excelencia y pasión son las cosas que buscamos, que alimentan al espíritu de ir más allá”, concluyó Paolo Rocca.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.