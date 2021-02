500.000 muertos en EE.UU.: el Covid-19 mata más norteamericanos que las dos guerras mundiales y la de Vietnam combinadas

WASHINGTON.- Estados Unidos se prepara para superar la barrera de los 500.000 muertos por coronavirus, una cifra que representa más del 20% de los decesos globales (2,46 millones) por esta enfermedad. De hecho, más norteamericanos han fallecido a causa del Covid-19 que en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam juntas.

“Es terrible, es horrible”, reaccionó hoy el inmunólogo Anthony Fauci, y actual consejero de Joe Biden.

”No vemos nada parecido desde hace 100 años, desde la pandemia de 1918″, dijo a CNN. “Es algo que quedará en la Historia. En décadas, las personas todavía hablarán de este momento en el que tanta gente murió”.

Se estima que la pandemia de influenza de 1918 mató a unos 675.000 estadounidenses, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, cuando la población del país era un tercio de la actual. Pero también sucedió en un momento en que aún no existían las vacunas contra la influenza, los antibióticos, la ventilación mecánica y otras herramientas médicas.

En esta foto de archivo tomada el 24 de diciembre de 2020, el transportista de Maryland Cremation Services, Reggie Elliott, lleva los restos de una víctima del Covid-19 a su camioneta desde la morgue del hospital en Baltimore, Maryland Andrew Caballero-Reynolds - AFP

“¡500.000! Son 70.000 (personas) más que todos los estadounidenses muertos durante la Segunda Guerra Mundial, en un período de cuatro años”, había lamentado por su lado el viernes el presidente Joe Biden. “Toda esta amargura... toda esta pena... todo este dolor”, remató desde una fábrica de vacunas de Pfizer en Kalamazoo, Michigan

El país ha rebasado los 28 millones de contagios y hoy por la mañana registra más de 498.000 víctimas mortales, según el balance de la universidad Johns Hopkins. El primer fallecido por Covid-19 en Estados Unidos fue anunciado hace casi un año, el 29 de febrero de 2020.

Desde entonces, el virus ha llegado a todos los rincones de Estados Unidos, devastando ciudades densas y condados rurales por igual. A esta altura, aproximadamente uno de cada 670 estadounidenses ha muerto a causa de la Covid-19.

En esta foto de archivo tomada el 16 de diciembre de 2020, un equipo de trabajadores de la salud usan equipo de protección personal mientras ponen a un paciente boca abajo en la unidad de cuidados intensivos (UCI) en Renown Regional Medical Center en Reno, Nevada Patrick T. Fallon - AFP

En la ciudad de Nueva York, más de 28.000 personas han muerto a causa del virus, o una de cada 295 personas. En el condado de Los Ángeles, que ha perdido a casi 20.000 personas a causa del Covid-19, aproximadamente una de cada 500 personas ha muerto a causa del virus. En el condado de Lamb, Texas, donde viven 13.000 personas esparcidas en una extensión de 1600 kilómetros cuadrados, una de cada 163 personas ha muerto a causa del virus.

Luz de esperanza

A pesar de su estupefacción ante la “asombrosa cifra de muertos, Fauci anticipó que la “normalidad” podría acabar llegando a finales de año, ya que la campaña de vacunación ofrece una luz de esperanza.

”Cuando la inmensa mayoría de las personas de la población estén vacunadas, entonces me sentiré cómodo diciendo, ya sabes, ‘Tenemos que quitarnos las máscaras’”, indicó el experto.

”Creo que nos acercaremos a la normalidad de aquí a final de este año. Si dios quiere, esta Navidad será diferente de la anterior”, sostuvo por su lado el presidente Biden.

En esta foto de archivo tomada el 4 de diciembre de 2020, la trabajadora de la salud Demetra Ransom consuela a un paciente en la sala Covid-19 del United Memorial Medical Center en Houston, Texas Mark Felix - AFP

Los casos de Covid-19, las hospitalizaciones y las muertes han caído drásticamente desde que alcanzaron su punto máximo a principios de enero de 2021. El ritmo de las vacunas va en aumento, con más de 61 millones de dosis administradas hasta el momento, según un recuento estado por estado.

Con una media de 1,7 millones de vacunas inoculadas cada día, cifra que debería aumentar en las próximas semanas, Biden se mostró confiado en alcanzar 600 millones de dosis –es decir vacunar a toda la población– para fines de julio.

Al ritmo actual, se necesitarían nueve meses o más para cubrir al 75% de los estadounidenses con una vacuna de dos dosis. Pero una versión de una dosis, de Johnson & Johnson, podría aprobarse en los Estados Unidos en unas semanas, lo que podría comenzar a romper el estancamiento.

”Para julio tendremos suficientes vacunas disponibles para poder vacunar a prácticamente todo el mundo. Serán 600 millones de dosis para 300 millones de personas”, reafirmó hoy Fauci en el programa Fox News Sunday.

Los trabajadores de la salud de UCHealth reciben pacientes para su segunda dosis de una vacuna Covid-19 durante un evento de vacunación masiva en el estacionamiento de Coors Field el 20 de febrero de 2021 en Denver, Colorado Michael Ciaglo - AFP

Sin embargo, el camino de la vacunación no ha sido sin obstáculos. La actual ola de frío polar y tormentas de nieve en el país frenaron la campaña de vacunación en todos los estados, dijo el viernes Andy Slavitt, consejero de la Casa Blanca contra el coronavirus.

”No hubo jamás, jamás, jamás un desafío logístico más grande que el que tratamos de completar, pero lo estamos logrando”, esgrimió Biden.

Drew Gilpin Faust, historiador y ex presidente de la Universidad de Harvard, dijo a The New York Times que los logros médicos y sociales en Estados Unidos habían hecho que muchos estadounidenses creyeran que “estábamos listos para cualquier cosa, que habíamos conquistado la naturaleza”. “Cuando había hospitales de campaña en Central Park y los cuerpos se amontonaban porque no había capacidad para enterrarlos, estábamos tan conmocionados con nosotros mismos y no habíamos pensado que esto nos sucedería”, dijo el Dr. Faust, cuyo libro This Republic of Suffering explora cómo los estadounidenses lidiaron con la muerte después de la Guerra Civil.

“Ese sentido de dominio sobre la naturaleza ha sido seriamente desafiado por esta pandemia”, añadió.

En esta foto de archivo tomada el 3 de enero de 2021, una enfermera con equipo de protección personal atiende a un paciente de Covid-19 dentro de una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) temporal en el Centro Médico Providence Cedars-Sinai Tarzana, en California Apu Gomes - AFP

Agencias AFP y DPA

LA NACION