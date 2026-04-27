Qué se sabe sobre el tirador del atentado contra Trump y cómo sigue la investigación
El agresor fue detenido tras irrumpir armado en un evento en la Casa Blanca; Donald Trump lo definió como “una persona enferma”
Un intento de atentado contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encendió las alarmas en Washington luego de que un hombre armado intentara atravesar un control de seguridad durante un evento en la Casa Blanca.
El sospechoso fue reducido por agentes del Servicio Secreto y detenido en el lugar, lo que evitó consecuencias mayores.
Quién es el tirador
Las autoridades identificaron al agresor como Cole Tomas Allen, de 31 años, residente en California.
Según confirmó el propio Trump, se trataría de un “lobo solitario”, sin vínculos inmediatos con organizaciones, aunque ese punto aún es materia de investigación. “Es una persona enferma”, afirmó el mandatario al referirse al detenido.
Cómo fue el ataque
De acuerdo con la reconstrucción oficial, el hombre intentó ingresar armado tras embestir un puesto de control de seguridad. En ese contexto, se registraron disparos y uno de los agentes resultó herido, aunque logró sobrevivir gracias al chaleco antibalas.
El Presidente debió ser evacuado del evento por protocolo de seguridad y luego confirmó que se encontraba fuera de peligro.
Qué investiga el FBI
El director del FBI, Kash Patel, aseguró que ya comenzó un análisis exhaustivo del historial del atacante. “Examinaremos todas las pruebas de inmediato para asegurarnos de proteger este país”, sostuvo.
La investigación busca determinar si el sospechoso actuó completamente solo o si existieron contactos, antecedentes o señales previas que permitan entender su motivación.
Por su parte, el fiscal general adjunto interino, Todd Blanche, adelantó que el detenido enfrentará múltiples cargos. Entre ellos, se incluyen delitos vinculados al uso y posesión de armas de fuego, además de otras posibles imputaciones relacionadas con el intento de ataque.
Refuerzo de la seguridad
Tras el episodio, Trump planteó la necesidad de reforzar aún más los sistemas de seguridad en la Casa Blanca. El mandatario mencionó la posibilidad de construir nuevas instalaciones con mayor protección, incluyendo sistemas a prueba de drones y vidrios blindados.
“Hoy necesitamos niveles de seguridad que probablemente nadie haya visto antes”, advirtió.
El análisis de un experto internacional
El analista internacional Andrés Repetto analizó las fallas por parte de la seguridad de la Casa Blanca y la postura de Trump tras el intento de ataque.
“El inicio de semana con un Trump en el mejor traje que le queda, que es acaparar la tensión, y que todas las miradas estén puestas en él, y justamente no en el conflicto, en la guerra en la que está asumido todavía Estados Unidos”, remarcó el analista, y sostuvo que muchos se preguntan que fue lo que falló.
Frente al ataque de la cena de los corresponsales, Repetto comparó el intento de atentado con la serie Designated Survivor, donde se repite esta escena de ataque en una sala en la que se encontraban varios funcionarios y un terrorista hace estallar el Congreso.
“Quien es el designado eventualmente ante una catástrofe, van y lo buscan y dicen: ´Bueno, vos eras secretario de Agricultura, ahora sos el nuevo presidente; sos el designado después de que se liquidó a toda la plana política de los Estados Unidos”, explicó Repetto, y agregó: “Eso es lo que podría haber pasado en el Hotel Hilton porque estaba toda la plana, de los seis primeros cargos, para la sucesión presidencial; estaban todos presentes”.
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