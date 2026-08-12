A qué hora es el eclipse solar total de hoy, miércoles 12 de agosto

Comenzó la cuenta regresiva para uno de los eventos astronómicos más importantes del año. Este miércoles 12 de agosto, la Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol para bloquear por completo la luz solar durante varios minutos, generando un oscurecimiento del cielo en una franja específica del planeta.

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), el eclipse atravesará el hemisferio norte y resultará visible en su totalidad solo desde algunas regiones.

La Argentina quedará fuera de la franja de totalidad Fotomontaje editado con IA

Es importante tener en cuenta que si bien en la Argentina no será visible, según informó el Servicio de Hidrografía Nacional, el eclipse comienza a las 15.34 y finaliza a las 19.58. En tanto, la fase total empieza a las 16.57 y finaliza a las 18.33.

Horarios del eclipse solar total según la ubicación

Debido al recorrido de la sombra lunar y la rotación terrestre, el horario en el que se alcanzará la fase de totalidad variará según la ubicación geográfica de los observadores:

Norte de Rusia (Mar de Láptev): Comienza alrededor de las 24:00 hora local (14:00 h en la Argentina).

(Mar de Láptev): Comienza alrededor de las 24:00 hora local (14:00 h en la Argentina). Groenlandia : La fase de totalidad inicia cerca de las 16:15 hora local (15:15 h en la Argentina).

: La fase de totalidad inicia cerca de las 16:15 hora local (15:15 h en la Argentina). Islandia (Reikiavik): La totalidad empieza a las 17:48 hora local (14:48 h en la Argentina).

(Reikiavik): La totalidad empieza a las 17:48 hora local (14:48 h en la Argentina). España (Madrid y zona central): El momento de ocultamiento total u oscuridad máxima comienza entre las 20:27 h y las 20:32 h hora local (15:27 h a 15:32 h en la Argentina).

(Madrid y zona central): El momento de ocultamiento total u oscuridad máxima comienza entre las 20:27 h y las 20:32 h hora local (15:27 h a 15:32 h en la Argentina). Noroeste de Portugal (Bragança/Oporto): La fase máxima de ocultación se alcanza hacia las 19:36 h hora local (15:36 h en la Argentina).

En la mayoría de los puntos dentro de la franja de oscuridad, la fase total durará menos de dos minutos. Solo en las zonas más cercanas al eje central —como sectores del océano Atlántico Norte, Groenlandia y el norte de Rusia— la totalidad se extenderá hasta unos dos minutos y medio.

Dónde se verá el eclipse

El fenómeno será visible de manera total en una estrecha franja que abarca a Groenlandia, Islandia, el océano Atlántico Norte, el norte de Rusia, gran parte de España y el noroeste de Portugal.

Por otro lado, se apreciará como un eclipse parcial (con diversos niveles de ocultación del Sol) desde Canadá, el norte de Estados Unidos, gran parte de Europa y el noroeste de África.

¿Se puede ver desde la Argentina?

El eclipse solar total no será visible desde la Argentina ni desde el resto de Sudamérica, ya que la trayectoria de la sombra se desarrollará de forma exclusiva en el hemisferio norte. Quienes deseen seguir el evento desde el país podrán hacerlo de manera virtual a través de las transmisiones en vivo que realizarán la NASA, observatorios astronómicos y diversas plataformas científicas.