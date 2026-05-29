Abelardo de la Espriella intenta seducir a la derecha colombiana con chaleco antibalas, estética de tigre y una promesa simple

BOGOTÁ.– En un taxi en Bogotá se escucha por la radio una canción familiar, pero reinterpretada. “Petro decime que se siente, tener al Tigre frente a vos. Te juro que aunque pasen los años, la gente no olvida tu error”, grita una voz sobre la base de un clásico de cancha, en una de las últimas movidas de campaña del segundo candidato en las encuestas de cara a las elecciones presidenciales del próximo domingo en Colombia.

Abelardo de la Espriella, apodado “El Tigre”, busca abrirse paso hacia un eventual balotaje con las herramientas que mejor lo definen: apariciones mediáticas sin demasiados eufemismos, actos públicos con clima de festejo futbolero pero custodiados por vidrios blindados, y una retórica cargada de certezas, acusaciones y promesas de mano dura.

Un hombre pasa junto a una publicidad de Abelardo de la Espriella, en Cali, Colombia, el 29 de mayo de 2026 JOAQUIN SARMIENTO - AFP

El abogado penalista, de 47 años, es conocido en Colombia por haber representado causas polémicas, entre ellas la defensa de paramilitares acusados de crímenes violentos, de presuntos cómplices estatales de la violencia armada y de estafadores. Llega a los comicios con los mejores números de su campaña: hace apenas una semana superó el umbral del 30% de intención de voto y continúa en ascenso, a pesar de —o acaso justamente por— el personaje que construyó.

“El Tigre” en campaña

Ferviente admirador de otros líderes de derecha del hemisferio, como el presidente norteamericano Donald Trump y el mandatario salvadoreño Nayib Bukele, “El Tigre” busca capitalizar su condición de outsider para ganar fuerza en las elecciones. Del modelo Bukele pretende tomar, entre otras cosas, el sistema de megacárceles, denunciado por Amnistía Internacional y Human Rights Watch por condiciones inhumanas y violaciones a los derechos humanos.

Autodefinido como emprendedor, De la Espriella tampoco pierde oportunidad de recordar su trayectoria empresarial. Actualmente tiene cinco compañías propias, entre ellas una marca de ropa masculina de lujo, una marca de licores y Místico, un restaurante en Miami.

“coherencia extrema”

Ahora en campaña, el candidato ofrece en su Instagram @delaespriella_style desde el reloj “Tigris Uno” –con un valor de 20.000.000 pesos colombianos (alrededor de 5500 dólares)– y monedas de colección pensadas para “quienes no se rindieron” hasta camperas de cuero estilo aviador con un diseño que pretende emular el rasguño de un tigre.

En sus apariciones públicas, “El Tigre” suele mezclar la estética de los eventos deportivos con música tradicional colombiana, como el vallenato y la cumbia. También acostumbra presentarse con chaleco antibalas o ubicarse detrás de vidrios de seguridad. Cuando le piden fotos, casi siempre posa con una venia militar.

Zapatillas "Tiger Force One". Fuente: Tienda oficial de Defensores por la Patria

Condensadas en un documento de apenas tres páginas, las principales propuestas del programa de gobierno que el outsider bautizó “Patria Milagro” giran en torno a una idea que él define como “extrema coherencia”. No, aclara, una “ideología de extremos”, sino “el sentido común aplicado a la nación”. Para De la Espriella, ese sentido común se resume en cinco pilares: “la familia, la propiedad, el trabajo, la fe y la seguridad”.

El candidato también busca emular al presidente argentino Javier Milei, con promesas de eliminar restricciones al mercado y pasar la “motosierra” por el Estado colombiano. En su versión, eso implicaría un recorte del 40% del gasto público y la eliminación de unos 700.000 cargos entre funcionarios y contratistas.

En cuanto a los grupos armados, el candidato propone terminar con el diálogo de paz y asegura que reducirá en un 50% la violencia en el país con la implementación de una estrategia de mano dura y la recuperación del control territorial.

Al mismo tiempo, llama a volver a cooperar de forma estrecha en materia de inteligencia con Estados Unidos e Israel, lazos rotos en el gobierno del actual presidente, Gustavo Petro, y propone una “fumigación aérea” de 330 mil hectáreas de cultivos ilícitos que denomina “Pax Romana”.

Un simpatizante saluda durante un acto de Abelardo de la Espriella, en Barranquilla, Colombia, el 23 de mayo de 2026 Fernando Vergara - AP

Para cumplir con esta “reforma Integral del Estado”, De la Espriella asegura que firmaría 90 decretos en los primeros días de su gobierno.

A menos de tres días para las elecciones en Colombia, “El Tigre” ya es el favorito a ganar los comicios en los mercados de apuestas como Polymarket, algo que, de suceder, podría terminar de confirmar el péndulo hacia la derecha que vive la región.