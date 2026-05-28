Qué día son las elecciones presidenciales en Colombia 2026
Los electores participan de los comicios en el último domingo del mes; quiénes se postulan y cómo consultar el lugar de votación
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Los ciudadanos colombianos habilitados para votar por el padrón electoral deberán elegir a su próximo mandatario y, para ello, es importante saber qué día son las elecciones presidenciales en Colombia.
Qué día son las elecciones presidenciales en Colombia
Los electores deben presentarse a votar este domingo 31 de mayo, en una contienda electoral en la que se miden 14 espacios políticos para llegar al máximo cargo del Poder Ejecutivo.
Los colombianos habilitados para votar que figuren en el padrón definitivo, elegirán presidente y vicepresidente, por el mandato 2026-2030.
Si uno de los candidatos consigue más del 50% de los votos en la primera vuelta, se convertiría en el presidente electo. De lo contrario, se llevará a cabo unasegunda vuelta el domingo 21 de junio.
Quiénes son los candidatos a presidente en Colombia 2026
A continuación figuran todos los postulantes para las elecciones generales de 2026 en Colombia. El listado contempla el nombre de cada fuerza política en competencia, su candidato a presidente y su vice:
|Agrupación política
|Candidato a presidente
|Candidato a vicepresidente
Partido Esperanza Democrática
Clara Eugenia López Obregón
María Consuelo Del Río Mantilla
Coalición F.A.M.I.L.I.A.
Oscar Mauricio Lizcano Arango
Pedro Luis De La Torre Márquez
Romper el sistema
Raúl Santiago Botero Jaramillo
Carlos Fernando Cuevas Romero
Partido Demócrata Colombiano
Miguel Uribe Londoño
Luisa Fernanda Villegas Araque
Sondra Macollins, la abogada de hierro
Sondra Macollins Garvin Pinto
Leonardo Karam Helo
Movimiento Político Pacto Histórico
Iván Cepeda Castro
Aida Marina Quilcue Vivas
Defensores de la patria
Abelardo Gabriel De La Espriella Otero
José Manuel Restrepo Abondano
Con Claudia Imparables
Claudia Nayibe López Hernández
Leonardo Humberto Huerta Gutiérrez
Partido Centro Democrático
Paloma Susana Valencia Laserna
Juan Daniel Oviedo Arango
Partido Político Dignidad & Compromiso
Sergio Fajardo Valderrama
Edna Cristina Del Socorro Bonilla Seba
Partido Político La Fuerza
Roy Leonardo Barreras Montealegre
Martha Lucía Zamora Ávila
Partido Ecologista Colombiano
Gustavo Matamoros Camacho
Mila María Paz Campaz
La oportunidad es Colombia
Luis Gilberto Murillo Urrutia
Luz María Zapata Zapata
Caicedo
Carlos Eduardo Caicedo Omar
Nelson Javier Alarcón Suárez
Cómo consultar el lugar de votación
Los ciudadanos habilitados para votar figuran en el padrón definitivo de electores o censo, y quienes deseen conocer los detalles de su lugar de votación, pueden hacerlo ingresando al sitio oficial y colocando el número de su cédula de ciudadanía.
De esa manera, el sistema proporcionará la información pormenorizada para sufragar el día de los comicios, según indica la información oficial provista por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Cómo votar en las Elecciones de Colombia desde la Argentina
Los ciudadanos colombianos residentes en el exterior podrán emitir su voto en las elecciones presidenciales, con la salvedad de que podrán hacerlo desde una semana antes, a partir del 25 de mayo, y hasta la fecha de la elección general.
En la Argentina, luego de realizar la consulta previa al padrón, los colombianos obtendrán su lugar de votación en algunas de las ciudades habilitadas en el país, que son Buenos Aires, Mendoza y Córdoba, siempre en el horario de 8 a 16 horas.
- Buenos Aires: Carlos Pellegrini 1135 (del lunes 25 al sábado 30 de mayo), y Santiago del Estero 1029 (domingo 31 de mayo).
- Córdoba: Caseros 356 (domingo 31 de mayo).
- Mendoza: 9 de Julio 500 (domingo 31 de mayo).
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