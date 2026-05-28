Qué día son las elecciones presidenciales en Colombia 2026

Los ciudadanos colombianos habilitados para votar por el padrón electoral deberán elegir a su próximo mandatario y, para ello, es importante saber qué día son las elecciones presidenciales en Colombia.

La fecha exacta de las elecciones presidenciales en Colombia VANEXA ROMERO - GDAPHOTO

Qué día son las elecciones presidenciales en Colombia

Los electores deben presentarse a votar este domingo 31 de mayo, en una contienda electoral en la que se miden 14 espacios políticos para llegar al máximo cargo del Poder Ejecutivo.

Los colombianos habilitados para votar que figuren en el padrón definitivo, elegirán presidente y vicepresidente, por el mandato 2026-2030.

Si uno de los candidatos consigue más del 50% de los votos en la primera vuelta, se convertiría en el presidente electo. De lo contrario, se llevará a cabo unasegunda vuelta el domingo 21 de junio.

Quiénes son los candidatos a presidente en Colombia 2026

A continuación figuran todos los postulantes para las elecciones generales de 2026 en Colombia. El listado contempla el nombre de cada fuerza política en competencia, su candidato a presidente y su vice:

Agrupación política Candidato a presidente Candidato a vicepresidente Partido Esperanza Democrática Clara Eugenia López Obregón María Consuelo Del Río Mantilla Coalición F.A.M.I.L.I.A. Oscar Mauricio Lizcano Arango Pedro Luis De La Torre Márquez Romper el sistema Raúl Santiago Botero Jaramillo Carlos Fernando Cuevas Romero Partido Demócrata Colombiano Miguel Uribe Londoño Luisa Fernanda Villegas Araque Sondra Macollins, la abogada de hierro Sondra Macollins Garvin Pinto Leonardo Karam Helo Movimiento Político Pacto Histórico Iván Cepeda Castro Aida Marina Quilcue Vivas Defensores de la patria Abelardo Gabriel De La Espriella Otero José Manuel Restrepo Abondano Con Claudia Imparables Claudia Nayibe López Hernández Leonardo Humberto Huerta Gutiérrez Partido Centro Democrático Paloma Susana Valencia Laserna Juan Daniel Oviedo Arango Partido Político Dignidad & Compromiso Sergio Fajardo Valderrama Edna Cristina Del Socorro Bonilla Seba Partido Político La Fuerza Roy Leonardo Barreras Montealegre Martha Lucía Zamora Ávila Partido Ecologista Colombiano Gustavo Matamoros Camacho Mila María Paz Campaz La oportunidad es Colombia Luis Gilberto Murillo Urrutia Luz María Zapata Zapata Caicedo Carlos Eduardo Caicedo Omar Nelson Javier Alarcón Suárez

Cómo consultar el lugar de votación

Los ciudadanos habilitados para votar figuran en el padrón definitivo de electores o censo, y quienes deseen conocer los detalles de su lugar de votación, pueden hacerlo ingresando al sitio oficial y colocando el número de su cédula de ciudadanía.

De esa manera, el sistema proporcionará la información pormenorizada para sufragar el día de los comicios, según indica la información oficial provista por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Los colombianos votan este domingo 31 de mayo Ivan Valencia - AP

Cómo votar en las Elecciones de Colombia desde la Argentina

Los ciudadanos colombianos residentes en el exterior podrán emitir su voto en las elecciones presidenciales, con la salvedad de que podrán hacerlo desde una semana antes, a partir del 25 de mayo, y hasta la fecha de la elección general.

En la Argentina, luego de realizar la consulta previa al padrón, los colombianos obtendrán su lugar de votación en algunas de las ciudades habilitadas en el país, que son Buenos Aires, Mendoza y Córdoba, siempre en el horario de 8 a 16 horas.

Buenos Aires : Carlos Pellegrini 1135 (del lunes 25 al sábado 30 de mayo), y Santiago del Estero 1029 (domingo 31 de mayo).

: Carlos Pellegrini 1135 (del lunes 25 al sábado 30 de mayo), y Santiago del Estero 1029 (domingo 31 de mayo). Córdoba : Caseros 356 (domingo 31 de mayo).

: Caseros 356 (domingo 31 de mayo). Mendoza : 9 de Julio 500 (domingo 31 de mayo).