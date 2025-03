Activistas ecológicos vandalizaron un robot de Elon Musk y apuntaron al gobierno de Trump

Los miembros de Just Stop Oil, la organización sin fines de lucro que busca detener las extracciones de combustible fósil en Reino Unido, volvieron a realizar una de sus ya instaladas acciones vandálicas para visibilizar una problemática ambiental. En este caso, cubrieron de pintura naranja un “Teslabot Optimus” -un proyecto de robot humanoide propiedad de la compañía fundada por el magnate Elon Musk- que se encontraba expuesto en Londres.

En medio de una muestra en la que también había automóviles y otros clásicos productos de la compañía, dos activistas desplegaron una pancarta de la organización y dieron un breve discurso después de echar el líquido sobre el robot. “Mientras el sueño de los ricos son autos y robots nazis, lo que el resto de nosotros necesitamos es un hogar caliente, energía limpia y transporte público barato”, expresaron.

“Callen a los fascistas. El gobierno [de Donald Trump] está fallando en proteger nuestra democracia de las empresas de combustibles fósiles y de los multimillonarios hambrientos por la energía. No me voy a quedar quieta y mirar cómo la crisis climática genera escasez mundial de alimentos, una hambruna masiva y la destrucción de la sociedad civil”, añadieron y cerraron: “No dejen que los multimillonarios decidan su futuro, recuperemos la democracia”.

La empresa tecnológica de Musk fue señalada en numerosas oportunidades por supuestos manejos que podrían representar un peligro para el medio ambiente. Pese a haber revolucionado el mercado de los vehículos eléctricos hacia un modelo más sustentable, en 2024 un grupo de empleados lo acusó de “envenenar el medio ambiente” por su mala gestión de desechos en la planta de la empresa en Austin, Texas. Según un informe realizado por el medio The Wall Street Journal, al manejo de residuos peligrosos se suman la emisión de contaminantes y la falta de cumplimiento de regulaciones ambientales, lo que amenazó con empañar la misión de la compañía de reducir la huella de carbono global.

Otros ataques vandálicos

Esta no es la primera vez que los activistas de esta organización se ven involucrados en medidas de este estilo. En el último tiempo realizaron actos vandálicos contra la tumba de Charles Darwin en la abadía de Westminster; y contra obras de arte como “Los girasoles” de Vincent van Gogh, en la National Gallery de Londres; y “La maja vestida” y “La maja desnuda” de Francisco de Goya”, en el Museo del Prado de España.

Los activistas que vandalizaron la tumba de Darwin en Londres. Captura

También tiraron puré de papas sobre un cuadro de Claude Monet del Museo Barberini en Potsdam, Alemania; arrojaron una piedra contra el cristal antibalas de La Gioconda, en el Museo del Louvre, en París; pegaron sus manos al cuadro Masacre en Corea, de Pablo Picasso, en Melbourne, Australia; y lanzaron comida contra una escultura del rey Carlos III en el Museo Madame Tussauds de Washington. Todos los atacantes fueron arrestados tras los vandalismos.

A su vez, en junio de 2024, dos de sus manifestantes dañaron tres de las piedras de Stonehenge al rociarlas con pintura en polvo de color naranja. Estos individuos -sumados a todos los de las actividades anteriores- fueron arrestados de inmediato por los cargos de “alteración del orden público” y “actos de vandalismo”.

LA NACION