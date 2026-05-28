Encontró un cuerpo en el tramo más peligroso del Everest y advirtió lo que ocurre en la oscuridad de la montaña

Purnima Shrestha es una alpinista y fotoperiodista nepalí reconocida en el mundo por haber conseguido alcanzar la cima del Monte Everest tres veces en una sola temporada. En sus redes sociales, donde cuenta con más de 20 mil seguidores, la deportista suele compartir fotos y videos de sus recorridos por las montañas, sus logros personales y la gran cantidad de adversidades que debe atravesar cada vez que se adentra en uno de los rincones más gélidos de nuestro planeta.

Sin embargo, en las últimas horas, una publicación realizada en su cuenta de X se volvió tendencia por el fuerte impacto humano y ambiental. La imagen mostraba un cuerpo sin vida que fue localizado por su expedición y del que comenzaría a llevarse a cabo una investigación para conocer su identidad. El mismo salió a la luz debido a los continuos descongelamientos que tiene el Monte Everest producto del calentamiento global.

Al pie de la impactante foto, Purnima escribió: “Tomé esta foto mientras caminaba bajo la Cascada de Hielo del Khumbu durante la temporada del Everest de 2026. En ese momento, no sentí que solo estaba mirando una montaña. Sentí que estaba mirando una advertencia de la propia naturaleza”.

La impactante foto compartida por una alpinista en X (Foto: X)

“El glaciar Khumbu está devolviendo lentamente las almas perdidas. Esta temporada, un cuerpo emergió del hielo derretido, alguien que desapareció en la montaña hace años y permaneció congelado bajo su silencio hasta ahora. Lo que una vez estuvo permanentemente enterrado en el frío ahora está siendo expuesto a medida que las temperaturas continúan aumentando en el Himalaya. El Everest ya no es solo la montaña más alta del mundo, se está convirtiendo en uno de los testigos más desgarradores del cambio climático, donde el hielo se derrite, la montaña cambia y hasta el pasado ya no puede permanecer oculto”, continuó para intentar llevar conciencia a la población.

Este descongelamiento también pone en peligro el camino de exploradores como ella, quienes deben tener cada vez más cuidado en un terreno que parece derrumbarse a su paso. “Esta temporada, el peligro no solo ha venido del pasado que resurge desde abajo, sino también desde arriba. Enormes bloques de serac [pináculo de hielo] inestables colgando sobre la Cascada de Hielo del Khumbu retrasaron la apertura de rutas durante días, poniendo a los sherpas y escaladores bajo riesgo constante. La montaña se siente más frágil, más impredecible y más herida que nunca antes”, advirtió.

“Como montañista y una de las primeras influencers del Clima de @UNDPNepal, momentos como este me afectan profundamente. Venimos a estas montañas persiguiendo sueños y cumbres, pero las montañas ahora nos están mostrando su dolor. El Everest le habla a la humanidad a través del hielo derretido, el silencio y la pérdida, y solo espero que el mundo escuche antes de que estas advertencias se vuelvan irreversibles”, concluyó su texto.

El sentido mensaje de Purnima Shrestha en X (Foto: Captura de pantalla de X)

Rápidamente, su mensaje se volvió viral en la red social de Elon Musk. Mientras algunos usuarios se mostraron sensibilizados por su mirada sobre el cambio climático, muchos otros también recordaron que muchas de las expediciones realizadas a esta montaña son las que también dejan contaminación diaria en la naturaleza.

“La parte sobre el cuerpo emergiendo del hielo derretido realmente lo hace impactante. Eso no es algo de lo que puedas apartar la mirada”; “Quizás sea hora de poner fin a escalar el Everest durante algunos años” y “Para ser justos, las montañas han estado mostrando su dolor durante mucho tiempo ya. Cada vez va a empeorar”, fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron al respecto.