Actos por el 11 de Septiembre: por qué George Bush y Donald Trump no acompañaron a Joe Biden en Nueva York

El ex presidente Bill Clinton, la ex primera dama Hillary Clinton, el ex presidente Barack Obama, la ex primera dama Michelle Obama, el presidente Joe Bien, la primera dama Jill Biden, el ex alcalde de la ciudad de Nueva York Michael Bloomberg, la socia de Bloomberg Diana Taylor, la presidenta de la La Cámara de Representantes Nancy Pelosi (D-CA) y el líder de la minoría del Senado Charles Schumer (D-NY) representan el himno nacional durante la ceremonia anual de conmemoración del 11 de septiembre

Agencia AFP - POOL