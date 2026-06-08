Quién es Roberto Sánchez, el candidato de izquierda que busca dar la sorpresa en el balotaje en Perú

LIMA.- Cuando recorre las calles de Perú, Roberto Sánchez suele llamar la atención por un accesorio que se convirtió en su sello político: un sombrero campesino de ala ancha. El candidato de Juntos por el Perú sostiene que esa prenda representa al “Perú profundo”, el país rural y andino que durante décadas quedó al margen del crecimiento económico exhibido por Lima.

A sus 57 años, Sánchez se transformó en una de las mayores sorpresas de la elección peruana. Exministro de Comercio Exterior durante el gobierno de Pedro Castillo, logró captar parte del electorado desencantado con la política tradicional gracias a un discurso centrado en la lucha contra la desigualdad, la inseguridad y la concentración del poder económico y político.

Una simpatizante del expresidente peruano Pedro Castillo y del candidato presidencial Roberto Sánchez sostiene un cartel que dice "Roberto, Perú está contigo" ERNESTO BENAVIDES - AFP

Su figura permanece estrechamente ligada a la del expresidente Castillo. Sánchez reivindica públicamente esa alianza y ha prometido que, si llega al poder, otorgará un indulto al exmandatario. Durante la campaña incluso visitó a Castillo en prisión y mantuvo como bandera política la defensa de quienes consideran que el exjefe de Estado fue víctima de una persecución política tras su caída en diciembre de 2022.

Ese vínculo también explica buena parte de su base electoral. Sánchez encontró respaldo en las regiones rurales, en sectores populares y en zonas del interior donde persiste la sensación de que los beneficios del crecimiento económico nunca llegaron de manera equitativa. El candidato suele señalar que más de una cuarta parte de la población peruana continúa en situación de pobreza pese a los buenos indicadores macroeconómicos del país.

Sin embargo, la principal preocupación de los peruanos es otra: la criminalidad. Por eso, una de las prioridades de su campaña apunta a la seguridad pública. Sánchez propone una reforma profunda de la policía, la depuración de mandos vinculados con redes criminales, el fortalecimiento de las fiscalías especializadas y la creación de un sistema integrado de información criminal que incorpore inteligencia financiera y combate al ciberdelito.

El candidato presidencial peruano Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, habla con los medios tras votar en la segunda vuelta de las elecciones generales CONNIE FRANCE - AFP

También plantea fortalecer las investigaciones contra la extorsión, el sicariato, la trata de personas y el lavado de activos. A la vez, impulsa mecanismos de participación comunitaria y veedurías ciudadanas para supervisar el funcionamiento de las fuerzas de seguridad.

En el terreno económico, Sánchez moderó parte del discurso que había presentado durante la primera vuelta. Algunas propuestas que generaron controversia, como la renegociación de tratados de libre comercio o cambios en la conducción del Banco Central, desaparecieron de la versión más reciente de su programa. Sin embargo, el núcleo de su proyecto permanece intacto.

El candidato sostiene que Perú depende excesivamente de la extracción de materias primas y propone construir una “nueva matriz productiva” basada en la industrialización, el fortalecimiento de la agricultura familiar, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y una reforma tributaria progresiva. Entre sus metas figura aumentar la participación de productos con valor agregado en las exportaciones y reducir la informalidad laboral.

El candidato presidencial Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, llega a votar durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Lima, Perú Rodrigo Abd - AP

La propuesta incluye además una fuerte presencia del Estado en sectores considerados estratégicos. Sánchez plantea que recursos como el gas, el petróleo, el agua y la electricidad deben permanecer bajo control público y cuestiona los modelos de concesión que, según sostiene, no benefician suficientemente al país.

Pero quizá la idea más ambiciosa de su programa sea la construcción de un Estado plurinacional. Inspirado en modelos aplicados en otros países de la región, el proyecto busca reconocer la autonomía y la participación efectiva de los pueblos originarios en las decisiones que afecten sus territorios. También contempla representación indígena, fortalecimiento de lenguas originarias y mecanismos de consulta con carácter vinculante.

Ese proceso estaría acompañado por una nueva Constitución, uno de los objetivos históricos de la izquierda peruana. Aunque el lenguaje utilizado por Sánchez se volvió más moderado durante la campaña, el candidato sigue planteando la necesidad de un “nuevo pacto social” que permita reformar las instituciones y profundizar la descentralización.

El candidato presidencial Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, muestra su papeleta durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Lima Miguel Paredes - AP

La descentralización constituye otro eje central de su propuesta. Sánchez sostiene que Lima y Callao concentran una porción excesiva de la riqueza nacional y promete transferir mayores recursos, competencias y capacidad de decisión a las regiones del interior para equilibrar el desarrollo económico.

En política exterior, propone acercar a Perú a espacios de integración regional como la UNASUR, fortalecer los vínculos con los BRICS y promover una agenda latinoamericanista basada en la soberanía económica, la transición ecológica y la cooperación regional.

Con el sombrero que lo identifica y un discurso que combina demandas sociales, reivindicaciones territoriales y reformas estructurales, Roberto Sánchez llegó al balotaje convertido en el principal heredero político de Pedro Castillo y en el representante de una izquierda que busca regresar al poder con una estrategia más moderada, pero sin renunciar a sus objetivos de transformación profunda del Estado peruano.

Agencia AP y diario El País