Acusan de homicidio a una pareja tras la muerte de su hijo de siete años, que pesaba 116 kilos

Una pareja estadounidense fue acusada de homicidio tras la muerte de su hijo de siete años, quien pesaba 116 kilos. La imputación fue presentada por el fiscal del condado de Genesee, David Leyton, luego de recibir el informe final de la autopsia, que concluyó que el niño falleció como consecuencia de un grave cuadro de abandono y negligencia.

Damien O’Brien y Jessica O’Brien, residentes del estado de Michigan, habían sido detenidos en noviembre del año pasado luego de que un testigo alertara a la policía sobre la situación en la vivienda familiar. Ahora enfrentan cargos por homicidio en segundo grado, tortura, abuso infantil en presencia de otro menor y otros dos delitos vinculados al maltrato de menores, según informó el medio estadounidense NBC.

De acuerdo con la investigación, los padres no brindaron al niño la atención médica que necesitaba, pese a contar con cobertura de salud. La fiscalía sostuvo que tampoco le proporcionaban una alimentación adecuada ni promovían actividad física acorde con su condición, mientras que el menor llegó a perder la capacidad de desplazarse por sus propios medios.

Casper, el niño que falleció a sus siete años con sobrepeso

Los documentos de la causa judicial consignan que los padres no le dieron la atención necesaria al menor, quien incluso perdió la capacidad de movilizarse por sus propios medios a raíz del abandono familiar.

La fiscalía detalló que los acusados no aportaron una nutrición adecuada ni rutinas de ejercicio físico acordes con su sobrepeso. Además, mantuvieron la vivienda en condiciones insalubres y evitaron consultar a profesionales médicos, a pesar de que el grupo familiar tenía una cobertura de salud vigente.

“La negligencia de los padres provocó que el niño sufriera escaras graves —lesiones en la piel y tejidos causadas por una presión continua que corta la circulación sanguínea—, erupciones en la piel y otros trastornos físicos que causaron su muerte prematura”, declaró David Leyton, fiscal de la causa, de acuerdo con el medio citado.

La investigación también derivó en cargos por abuso infantil contra la pareja por la situación de su otra hija de cinco años. Los agentes policiales que llegaron al domicilio comprobaron que la niña presentaba un cuadro de sobrepeso mórbido, se encontraba sin ropa, a la intemperie, con falta de higiene y nudos en el cabello.

Por otro lado, el funcionario calificó el hecho como un caso de abandono voluntario y consciente de las necesidades de bienestar del menor. Hasta el momento no se confirmó si los detenidos cuentan con asesoramiento de abogados defensores particulares.

Los imputados comparecieron ante la justicia para la lectura de cargos el pasado miércoles 24 de junio y tienen fijada una audiencia preliminar para el jueves 2 de julio en la sede del tribunal del distrito 67, donde se evaluará la existencia de motivos suficientes para avanzar con el proceso penal.

“Le gustaba mirar la serie Super Monsters, especialmente a Frankie Mash, su personaje favorito. Lo sobreviven sus padres, Damien y Jessica O’Brien; su hermana menor, Illeana O’Brien; su abuela, Donna “Nana” Gooch; su tía, Mary (Tory) Ball; y sus tíos, Jay O’Brien y Elbert Leach. Su hermano menor, Phoenix, falleció antes que él”, publicaron sus allegados tras el fallecimiento, como mensaje de despedida.