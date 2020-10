Los dichos del Papa tuvieron amplia repercusión Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de octubre de 2020 • 22:03

CIUDAD DEL VATICANO.- Una fuente de la cadena mexicana Televisa confirmó que los explosivos comentarios del papa Francisco en los que respalda las uniones civiles entre personas del mismo sexo fueron efectuados durante una entrevista en mayo de 2019 que nunca salió al aire en su totalidad.

La televisora dijo que el énfasis de su entrevista estuvo en el abuso sexual cometido por el clero, e insinuó que no consideró que los comentarios sobre las uniones civiles tuvieran valor noticioso porque Francisco había indicado previamente que las respaldaba.

El Vaticano, que tenía la entrevista completa en sus archivos, aparentemente permitió que las declaraciones aparecieran en el documental Francesco', estrenado el miércoles.

En la película, exhibida en el Festival de Cine de Roma, Francisco dijo que los gays no deberían ser echados de las familias ni tratados con desprecio. "Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil, tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Yo defendí eso'', dijo el Papa.

Pero una fuente en México al tanto de la entrevista dijo que las tomas originales de la entrevista que el Vaticano le proporcionó a Televisa no incluían la cita sobre las uniones civiles. La fuente habló a condición de guardar el anonimato porque carecía de autorización para declarar a la prensa.

El Vaticano no respondió a solicitudes de comentarios.

Cuando el Pontífice accede a ese tipo de entrevistas, la unidad de televisión del Vaticano hace la grabación y proporciona las tomas completas al corresponsal en cuestión para que las edite y elija qué usar. El Vaticano recibe esa edición y el producto final sale simultáneamente vía la televisora y los medios de comunicación de la Santa Sede.

Las declaraciones sobre las uniones civiles causaron furor, emocionando a los progresistas y alarmando a los conservadores, dado que el magisterio oficial de la Iglesia prohíbe respaldar las uniones homosexuales.

Cuando era arzobispo de Buenos Aires, el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio apoyó extender las protecciones de las uniones civiles a las parejas gays como alternativa al matrimonio entre personas del mismo sexo, al que se oponía firmemente. Sin embargo, jamás se había pronunciado a favor de dar protecciones legales a las uniones civiles desde su elección como papa, como no lo había hecho ninguno de sus predecesores.

Uno de los principales asesores en comunicaciones de Francisco, el padre Antonio Spadaro, insistió el miércoles en que las declaraciones del Pontífice eran una noticia vieja, ya que las hizo durante la entrevista con Televisa en mayo de 2019.

"No hay nada nuevo porque es parte de esa entrevista'', dijo Spadaro a The Associated Press al salir del estreno. "Me parece extraño que no lo recuerden''.

Pero Televisa no incluyó esas declaraciones al transmitir la entrevista, como tampoco lo hizo el Vaticano al emitir sus grabaciones y una transcripción.

La televisora, en un comunicado enviado a la AP, dijo que eligió destacar los comentarios más "periodísticamente relevantes" sobre los abusos sexuales en el material que sí transmitió, apenas unos meses después de que Francisco recibió a obispos de todo el mundo para una cumbre de protección infantil en el Vaticano.

"La mención sobre uniones entre personas del mismo sexo era algo que el papa ya había mencionado en otras ocasiones anteriores a nuestra entrevista del 2019'', manifestó Televisa en su declaración.

El Vaticano suele editar las declaraciones del pontífice en transcripciones y videos oficiales, sobre todo cuando habla de asuntos polémicos. Sin embargo, aparentemente una versión de la grabación completa aún estaba disponible en sus propios archivos, a los que sí tuvo acceso el cineasta Evgeny Afineevsky.

Aparentemente refiriéndose a la posición de Francisco en la Argentina, el documental utilizó la cita no transmitida previamente acerca del apoyo del papa a una ley que regule las uniones civiles entre parejas del mismo sexo, o ley de unión civil, como se le llamó en su país.

Para mayor confusión, Afineevsky dijo en respuestas a los periodistas el miércoles por la noche que el Papa le hizo esas declaraciones directamente a él, a través de un traductor, pero se negó a aclarar cuándo las hizo.

Se le proporcionó a la AP un adelanto del documental a condición de que no lo diera a conocer hasta el estreno del miércoles. En una entrevista con el director el 14 de octubre, la agencia noticiosa le preguntó si era consciente de que los comentarios de Francisco serían noticia de primera plana.

Afineevsky evadió la pregunta sobre el origen de la cita y pareció no captar su importancia, pero expresó la esperanza de que los periodistas pusieran su atención en otros temas de la película.

"Si los periodistas solo se enfocan en eso en la película, entonces será lamentable''. dijo. "Pero creo que ese es uno de los aspectos que nuestro mundo debe comprender, que todos somos iguales''.

Prensa

El titular del departamento de comunicaciones del Vaticano, Paolo Ruffini, se negó a hablar con la prensa durante una ceremonia el jueves en los jardines vaticanos en la que se le entregó un premio a Afineevsky, quien también se mantuvo alejado de los reporteros.

La Iglesia católica enseña que los gays deben ser tratados con dignidad y respeto, pero que los actos homosexuales son "intrínsecamente desviados". Un documento de 2003 de la oficina de doctrina afirma que el respeto de la Iglesia por los gays "no puede conducir en modo alguno a la aprobación de la conducta homosexual ni al reconocimiento legal de las uniones homosexuales''.

Según el razonamiento del Vaticano, hacer lo contrario no solo condonaría la "conducta desviada'' sino que crearía un equivalente al matrimonio, que para la Iglesia es una unión indisoluble entre un hombre y una mujer.

El documento lleva la firma del entonces titular de la oficina, el cardenal Joseph Ratzinger, quien eventualmente se convertiría en el papa Benedicto XVI, predecesor inmediato de Francisco.

Tras el estreno, Afineevsky, quien es gay, expresó sorpresa de que las declaraciones del Papa crearan semejante revuelo. Dijo que Francisco no trataba de alterar la doctrina, sino que sólo expresaba su creencia de que los gays deberían gozar de los mismos derechos que los heterosexuales.

El jueves se negó a responder preguntas y trató de centrar la atención en los temas principales de la película: el cambio climático, los refugiados y la pobreza.

"Me siento tan orgulloso de que por fin Francesco va en camino de cambiar corazones y mentes'', dijo en la ceremonia de premiación en los jardines del Vaticano. "Me siento feliz de poder traer las voces de los refugiados rohinyas, los refugiados de Siria, las voces de las víctimas de abusos sexuales, las voces desde distintos rincones del mundo''.

Agencia AP

Conforme a los criterios de Más información